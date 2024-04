Semana de México en Chicago: Una celebración cultural y gastronómica

El Consulado General de México en Chicago anuncia la realización de la próxima Semana de México, que se celebrará del 3 al 12 de mayo de 2024, enmarcada en las celebraciones del Cinco de Mayo. Este evento anual, que celebra su tercera edición, honra la rica cultura mexicana y las valiosas contribuciones de los mexicanos en Illinois.

Este año se contará con la presencia de los estados de Chihuahua, Nayarit, Querétaro y la ciudad de Durango, quienes ofrecerán un vistazo a sus tradiciones y gastronomía.

La “Ruta Gastronómica Lo Mejor de México“ será uno de los puntos destacados del evento, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de saborear platos auténticos sin salir de Chicago. Más de 15 restaurantes locales, incluidos Carnitas Uruapan, 5 Rabanitos, Tzuco y La Catedral Café participarán en esta ruta, ofreciendo platillos que representan la diversidad culinaria de México del 3 al 12 de mayo.

El “Mexico Fest“ se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en Navy Pier, presentando un mercado de artesanías y productos mexicanos, talleres de arte para niños y actuaciones en vivo de danza y música tradicional. Además, el grupo musical chihuahuense Caballo Dorado conocido por las canciones “Payaso de Rodeo” y “No Rompas Mi Corazón”, actuará gratuitamente el 4 y 5 de mayo a las 4 pm, agregando un ambiente festivo con sus populares canciones. La entrada es gratuita.

El “Día Familiar: Historias Migrantes“ el 11 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago incluirá talleres artísticos para niños y proyecciones del documental animado “Home is Somewhere Else“, de Jorge Villalobos y Carlos Hagerman, que ha recibido elogios por su emotiva representación de la migración, ganó el premio Ariel y ha sido aclamado por el director Alejandro González Iñárritu.

Los niños podrán participar en el taller “Cuéntame de tus alas”, que conmemora la escultura de las Alas de México del artista Jorge Marín. Esta actividad es gratuita y abierta al público.

Los amantes del vino y los licores disfrutarán de degustaciones exclusivas de bebidas tradicionales mexicanas como tequila, mezcal, sotol y raicilla, además de vinos de alta calidad de varios estados mexicanos. Estos eventos tendrán lugar el 3 y 4 de mayo, en los establecimientos Colores Mexicanos y Bar Sol, respectivamente.

La exposición de “Esferas monumentales de Chihuahua” y la “Muñeca Lele” en Navy Pier del 3 al 5 de mayo será una oportunidad única para apreciar la artesanía mexicana a gran escala, con demostraciones en vivo y oportunidades para interactuar con estas impresionantes obras de arte.

La muñeca Lele, símbolo de las tradiciones mexicanas, visita Chicago. (Consulado General de México) Crédito: EFE

Las monumentales esferas, hechas con la técnica de cerámica de Mata Ortiz, y la Muñeca Lele, de 3 metros de altura, es patrimonio cultural del estado de Querétaro. Su nombre significa “bebé” en la lengua indígena hñähñú.

Este festival no solo es una vitrina de la cultura y gastronomía mexicana, sino también un reconocimiento a la significativa presencia mexicana en Chicago, donde uno de cada cinco residentes se identifica como de origen mexicano. La Semana de México en Chicago es un evento para experimentar y celebrar la riqueza cultural de México en el corazón de Illinois.

