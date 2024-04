Comienza la sexta Feria del Libro 2024 en Chicago

El colectivo cultural El BeiSMan y el Comité de Graduados del programa Hispanic and Luso-Brazilian Studies de la Universidad de Chicago anunciaron su sexta edición de la Feria del Libro de Chicago 2024, la cual tendrá lugar del viernes 3 al sábado 4 de mayo 2024 en el campus de la Universidad de Chicago. Una recepción inaugural se realizará el 2 de mayo.

Este año, se informó, se ha convocado a más de 70 escritores, poetas, lingüistas, académicos y críticos provenientes de la costa Este a la costa Oeste del país.

Ellos participarán en 17 paneles y 17 temáticas en torno a la producción, traducción y difusión del idioma español en este país.

Maya Pi ña, una de las organizadoras del evento, recalcó que “uno de los objetivos de la feria es promover el español de Estados Unidos y difundir el florecimiento de las obras literarias que sinérgicamente se están produciendo a lo largo de su territorio”.

Actualmente en el país hay aproximadamente 42 millones de personas que hablan español.

De hecho, Estados Unidos es el cuarto país con más hispanoparlantes. El primer lugar lo ocupa México, luego Colombia y el tercer lugar corresponde a España.

Piña, una ágil observadora de los espacios culturales, dijo en entrevista con La Raza que los escritores de ascendencia hispana en Estados Unidos están desarrollando un tipo de español activo y enérgico que hace uso del inglés y el español para crear nuevas formas de expresarse, algo que se nota en la nueva literatura producida por hispanos en el país.

“El Spanglish es un lenguaje del que hacen uso los escritores hispanos en Estados Unidos”, dijo Piña. “Ya la gente no puede seguir hablando o escribiendo como Don Quijote, el idioma no se estanca, si no que evoluciona”.

“El español esta vivo en Chicago en Pilsen y Back of the Yards, en el segundo barrio de El Paso, Texas, y en Miami”, dijo Piña.

“En la literatura de hoy una persona como un carnicero en Pilsen, una babysitter o un jardinero no pueden hablar como si fueran personajes de la época medieval en España”, señaló Piña.

Tan sólo en la última década, se han publicado aproximadamente 120 títulos en español de distintos géneros a lo largo del país, menciono Piña.

Entre los nuevos escritores en el país que están ganando inclusive hasta premios, se puede destacar a Sylvia Aguilar Zeleny, la autora de la exitosa novela Basura, la cual ha sido traducida inclusive al inglés en Estados Unidos y publicada además en España. La novela sigue a tres mujeres que habitan el espacio fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

La Feria del Libro de Chicago de 2024 se realiza del 2 al 4 de abril.

La entrada a la Feria del Libro 2024 es gratuita y tendrá lugar en el campus de la Universidad de Chicago, en el Ida Noyes Hall, localizado en el 1212 E 59th St, en el barrio Hyde Park de Chicago. Los asistentes, se informó, podrán comprar libros en español y algunos en inglés.

El horario de la Feria del Libro es de 12 pm a 9 pm el viernes 3 de mayo y de 10 am a 9 pm el sábado 4 de mayo 2024.

Habrá una recepción un día antes, el jueves 2 de mayo de 6 pm a 8 pm, en la sede de la UNAM Chicago, 350 W. Erie Street, Chicago, IL. 60654.

Hay una línea telefónica para los que quieran mas información: El BeiSMan 773-517-1616, pregunta por Maya Piña. También puede el público pedir más información al correo electrónico: elbeisman@gmail.com.

De especial interés para el público en esta edición de la Feria del Libro, se indicó, será el taller del sábado 4 de mayo de 10 am a 12 pm con los caricaturistas o, como comúnmente se les dice, los moneros del programa Chamuco TV en México que son Rafael Barajas ‘El Fisgón’, José Hernández y Rafael Pineda ‘Rape’.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.