Exigen en Pilsen permisos de trabajo y una reforma migratoria para todos

El reciente Primero de Mayo, Dia Internacional de los Trabajadores, lideres laborales e inmigrantes por igual hicieron un pedido a la administración del presidente Joe Biden para que agilice los permisos de trabajo y considere pronto una reforma migratoria para que los trabajadores inmigrantes que son esenciales para esta economía puedan ayudar a sus familias y salir de las sombras.

“Queremos mejores condiciones de vida ya que los inmigrantes son un factor clave para esta economía”, precisó Martín Unzueta, líder de la organización Chicago Community Workers Rights.

Unzueta habló ante una concentración de entre 200 y 300 personas en el Zocalito de Pilsen, en las inmediaciones de las Calles 18 y Paulina, el miércoles 1 de mayo por la mañana.

Unzueta recalcó que “queremos que la administración del presidente Biden reconozca las aportaciones de todos los inmigrantes” y añadió que “queremos permisos de trabajo para todos”.

Unzueta, un inmigrante de la Ciudad de México, recordó a los asistentes a la concentración, mayormente gente hispana, que el 1 de mayo es recordado precisamente como el Dia Internacional de los Trabajadores y que dicha celebración surgió años después de 1886, año en que los ocho Mártires de Chicago y un sinnúmero de trabajadores inmigrantes de esa época iniciaron la colosal lucha por la jornada laboral de 8 horas de trabajo en esta ciudad de Chicago.

“Ellos querían y demandaban”, dijo Unzueta, “ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para hacer lo que ellos quisieran”.

Cuando menos ocho organizaciones estuvieron presentes en el animado mitin bajo un sol brillante.

Inmigrantes reunidos en Pilsen el 1 de mayo de 2024 se hacen dos buenas preguntas. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Esas organizations son Chicago Workers Collaborative, Chicago Community Workers Rights, Warehouse Workers for Justice, Latino Union, Centro de Trabajadores Unidos, Casa DuPage, Resurrection Project y El sindicato SEIU-HCII.

Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa para Asuntos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados de la administración del alcalde Brandon Johnson, llevó un mensaje de apoyo y solidaridad a la comunidad inmigrante y trabajadora de parte del alcalde.

Ponce de león dijo que trabajar con permisos es una tarea esencial que hay que lograr y dijo que solo con trabajos bien pagados bajo los auspicios de los sindicatos se puede lograr una vida digna para los inmigrantes de hoy en día.

Ella recordó a la audiencia que su padre, un inmigrante de Michoacán, no hubiera podido sacar a su familia adelante si no fuera por un trabajo bien pagado en la Reynolds Metal Co. en donde su él laboró por 25 años.

“Todos los trabajadores hoy en día deben tener acceso a la oportunidad de trabajar en buenos empleos”, dijo Ponce de León. “Ciudadanos y no ciudadanos son trabajadores esenciales a esta sociedad”.

“Pedimos justicia para todos los trabajadores”, finalizó Ponce de León ante los gritos y aplausos de la concentración.

Raúl Hernández, de 25 años, acudió al mitin en Pilsen desde el poblado de Elgin, Illinois. Él portaba un cartelón que leía en inglés “Los trabajadores son la columna vertebral de la economía”.

Hernández dijo a La Raza que él tiene 14 años en el país y es indocumentado. A pesar de eso se graduó de ingeniero mecánico en la Northern Illinois University, pero por su estatus migratorio no ha podido trabajar.

Raúl Hernández es ingeniero pero no puede ejercer su profesión porque no tiene permiso de trabajo. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Hernández, de origen mexicano, dijo que exige al presidente Joe Bien “permisos de trabajo y una reforma migratoria”, ya que, afirmó, los del Partido Demócrata están acorralados e intimidados por los del Partido Republicano y usan eso de excusa para no hacer nada.

Otra inmigrante que viajó a Pilsen desde el condado DuPage es la activista Velia Sánchez, de 48 años.

Ella relato a La Raza que tiene un trabajo, pero no de 40 horas, y que por el registro obligatorio del E-Verify ella no puede trabajar más horas.

Mencionó que tiene 25 años en el país bajo las sombras y afirmó que es injusto lo que los demócratas no hagan nada para resolver la situación en que viven millones de inmigrantes como ella. Sánchez exigió “que nos otorguen permisos de trabajo y que nos concedan una amnistía para todos”.

Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa para Asuntos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados de Chicago. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Los concejales Michael Rodríguez, del Distrito 22, y André Vázquez, del Distrito 40, dieron mensajes de solidaridad a todos los inmigrantes y trabajadores de la ciudad y del país.

Ambos instaron a todos a luchar y no bajar la guardia hasta lograr una reforma migratoria digna de todos porque, como ellos recalcaron, la economía del país depende mucho de los inmigrantes.

Ambos recordaron a los presentes que gran parte de las personas en este país son hijos o nietos de inmigrantes de otro país o si no sus bisabuelos llegaron a este continente buscando mejores oportunidades para ayudar a sus familias.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.