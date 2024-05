Lucha libre, cine y talleres para celebrar la cultura mexicana en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago

El Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (MCA), en asociación con el Consulado General de México en Chicago, ha anunciado una jornada especial para celebrar el ‘Día Familiar: Historias de Migración’. Este evento, que se llevará a cabo el sábado 11 de mayo de 2024 durante la Semana de México en Chicago 2024, ofrecerá entrada gratuita al museo y una serie de actividades culturales bilingües en inglés y español.

Entre las actividades destacadas se encuentra un encuentro con famosas estrellas de la lucha libre, incluidos Atlantis Jr, Místico, Star Jr, Okumura, Alex Kane, Delmi Exo, Akira y César Durán, todos ellos traídos a Chicago por la Major League Wrestling (MLW) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Este evento permitirá a las familias tomarse fotos con estos íconos del deporte entre las 11:30 am y 12:30 pm.

Además, se proyectará el documental animado “Home is Somewhere Else“, dirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, de 11 am a 3 pm. Este documental, ganador del premio Ariel y elogiado por el reconocido director Alejandro González Iñárritu, ofrece una perspectiva profunda sobre la vida de los jóvenes inmigrantes y sus familias indocumentadas, retratando de manera simple y bella la complejidad de sus realidades.

Los niños tendrán la oportunidad de participar en el taller de arte “Cuéntame Sobre tus Alas”, que se enfoca en enseñar técnicas tradicionales de las culturas indígenas de México, como la Wixárika. Este taller, que conmemora el segundo aniversario de la instalación de la escultura “Alas de México” de Jorge Marín en Chicago, se realizará de 11:30 am a 12:30 pm.

El Día Familiar: Historias de Migración se celebra en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, ubicado en 220 E Chicago Ave, Chicago, IL 60611, y se extenderá de 11 am a 3 pm. Este evento no solo busca entretener, sino también educar y conectar a las familias con la rica herencia cultural mexicana.

La embajadora Reyna Torres Mendivil, cónsul general de México en Chicago, y Emily Mello, directora senior de Aprendizaje, Educación y Programas Públicos de MCA Chicago, estarán presentes para recibir a los asistentes, junto con los destacados luchadores.

Este Día Familiar promete ser un puente cultural significativo, enriqueciendo la comprensión y apreciación de las historias de migración, de la cultura mexicana y la diversidad cultural en la Ciudad de los Vientos.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.