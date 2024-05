Se espera fallo sobre una queja por discriminación y racismo contra un distrito escolar de Idaho

Los estudiantes hispanos del Distrito Escolar de Nampa (NSD), en el estado de Idaho, no pueden llevar rosarios a la escuela.

Ni tampoco cualquier prenda de vestir que contenga los números 13, 14 y 18 ni cualquier otro número que sume esos tres números.

Tampoco pueden usar los colores rojo y azul en su ropa.

No pueden traer prendas de vestir que contengan el logo del histórico sindicato de campesinos United Farm Workers de César Chávez, que es un águila azteca de color negro.

Tampoco pueden traer ropa que diga en inglés “Brown Power” (“Poder Café”), lema que hace alusión al empoderamiento de las comunidades hispanas.

Estudiantes en Idaho se manifiestan en contra de lo que consideran un código de vestuario escolar que discrimina a los latinos. (Foto: ACLU Idaho / “Proud To Be Brown: Punishing Latino Culture in Idaho Schools”) Crédito: Cortesía

La presencia de cualquiera de esos elementos, según el Distrito Escolar de Nampa, indica que los estudiantes que los portan son “pandilleros”.

Para 6,234 estudiantes latinos, el 40% de un total de 15,585 estudiantes en las 29 escuelas públicas del Distrito Escolar de Nampa (NSD, en inglés) en Idaho, algunas de las reglas del código de vestimenta que este distrito aplica, según se ha denunciado, discriminan y estigmatizan a los latinos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) entabló una queja ante las autoridades federales contra el Distrito Escolar de Nampa en agosto de 2023 y está organización está a la espera del dictamen de ese proceso.

La ACLU alegó que el Distrito Escolar de Nampa viola los derechos constitucionales de los hispanos y que sus códigos de vestimenta promueven el racismo y la discriminación contra los hispanos.

Dina Flores-Brewer, de la ACLU en Idaho, dijo a La Raza que personal del Departamento de Justicia del país visitó Nampa en estos días para hablar con familias hispanas y recopilar más datos.

El símbolo del sindicato de campesinos de César Chávez, United Farmer Workers, está prohibido en las escuelas públicas de Nampa, en Idaho, porque, según el distrito escolar de esa localidad, ese emblema indica que quien lo lleva es miembro de una “pandilla”. (Foto: ACLU Idaho / “Proud To Be Brown: Punishing Latino Culture in Idaho Schools”) Crédito: Cortesía

Flores-Brewer dijo estar confiada en que el Departamento de Justicia buscará resolver la situación sobre los ambiguos códigos de vestimenta que perjudican a los niños hispanos

“Estamos esperanzados que el Departamento de Justicia hará un fallo con el mejor interés de los estudiantes”, dijo Flores-Brewer. “El NSD no ha cambiado sus lineamientos y aún no ha aprendido su lección”.

Por otra parte, Kathleen Tuck, vocera del Distrito Escolar de Nampa, dijo que el distrito cambiará sus reglas sobre la vestimenta “dependiendo de lo que ellos encuentren… En este momento no podemos decir nada hasta que el Departamento de Justicia anuncie lo que encontró”.

La demanda de la ACLU se dio después de que Erica Rodarte, una asistente legal, investigó las quejas de padres y estudiantes hispanos y las publicó en un informe titulado “Proud To Be Brown: Punishing Latino Culture in Idaho Schools”, disponible en internet en www.acluidaho.org/sites/default/files/field_documents/aclu_id_proud_to_be_brown_july_2023.pdf.

El párrafo dos de la queja sometida ante el gobierno federal dice así:

La administración de NSD ha implementado durante varios años una disciplina que afecta desproporcionadamente a los estudiantes latinos. La política de NSD contra las actividades de pandillas incluye una política de código de vestimenta que prohíbe a los estudiantes usar cualquier cosa que sea “evidencia de membresía en, afiliación con cualquier pandilla y/o representativa de cualquier pandilla”. Esta política, vaga y redactada de manera amplia, otorga a los empleados y a la policía una amplia discreción para prohibir cualquier artículo que ellos aleguen está relacionado con pandillas. En la práctica, esto ha resultado en una focalización y disciplina desproporcionadas en los estudiantes latinos basadas en su vestimenta, incluyendo algunos artículos con fuertes vínculos a su etnia y cultura, como rosarios católicos, el águila de la huelga [el escudo del sindicato campesino], o ropa que se asemeja al estilo cholo”.

Estudiantes con algunos de los atuendos que, según se ha denunciado, son considerados como “prueba de ser pandillero” por el Distgrito Escolar de NAMPA en Idaho. (Foto: ACLU Idaho / “Proud To Be Brown: Punishing Latino Culture in Idaho Schools”) Crédito: Cortesía

Flores-Brewer agregó que padres y abuelos hispanos se quejan de que así los trataron a ellos en el pasado en las escuelas de Nampa.

Aparentemente, en este distrito escolar hay una falta de personal hispano y solo 5% de quienes allí laboran son hispanos.

Al ser señalados como “pandilleros”, algunos estudiantes optan por abandonar la escuela y no se gradúan, según la queja de ACLU.

Además, sugirió Flores-Brewer, también hay una falta de liderazgo hispano y de representación política que vele por los intereses de la creciente comunidad hispana en Idaho, de la cual la mayoría viene a trabajar los campos agrícolas en ese estado.

