Chicago ha perdido habitantes y podría dejar de ser la tercera ciudad más poblada de EEUU

La ciudad de Chicago continúa perdiendo población y aunque aún es el tercer municipio más populoso de Estados Unidos, de continuar la presente tendencia será desplazado de esa posición en la próxima década.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo dadas a conocer hace unos días, entre 2022 y 2023 la ciudad perdió 0.3% de sus habitantes al pasar de 2,672,660 en julio de 2,664,452 en julio de 2023, una reducción de 0.3%.

En ese periodo la ciudad tuvo una pérdida neta de 8,208 personas.

El estado de Illinois en su conjunto también experimentó una pérdida de población de 0.3%, de acuerdo a datos de la Oficina del Censo.

Según la organización Illinois Policy (https://www.illinoispolicy.org/9-years-of-decline-expect-chicago-to-be-no-4-behind-houston-by-2035/), Chicago ha perdido población por noveno año consecutivo y ha perdido más de 125,000 habitantes desde 2015.

A ese ritmo, Houston superará a Chicago y se convertirá en la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos hacia 2035, relegando a Chicago a la cuarta posición.

En un comunicado, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que “las causas subyacentes de la pérdida de población en Chicago están profundamente arraigadas en la desinversión histórica. La falta de vivienda asequible, la pérdida de empleos y el cierre de escuelas y clínicas de salud mental han afectado a muchas comunidades de Chicago…”. “Es por eso que debemos tener equidad en nuestro sistema educativo, en nuestra atención médica, y por eso invertir en la gente es una pieza fundamental de nuestra administración…”, dijo Johnson.

Un reporte de Illinois Policy indica que encuestas hallaron que los altos impuestos son la razón número 1 de la salida de población de Illinois. 61% de los encuestados por NPR y la Universidad de Illinois en 2019 señalaron a los impuestos de la pérdida de población, algo que estudios recientes estarían confirmando.

Con todo, el gobernador JB Pritzker ha cuestionado la precisión de esos datos, al señalar que el Censo no ha contado a toda la población de Illinois y afirma que, en realidad, ha habido un incremento poblacional. Pritzker señala que poblaciones en el estado, como homeless o personas que son difíciles de contar (por ejemplo las minorías, los inmigrantes, y otras) no han sido contadas de modo preciso y, por ello, no habría en realidad un descenso poblacional como el que indican los datos del Censo.

