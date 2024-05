El alcalde de Chicago, en su primer año, no tiene a los hispanos muy convencidos de su trabajo

Brandon Johnson prometió el 4 de abril de 2023, en su discurso de victoria tras ganar la segunda vuelta de las elecciones de alcalde de Chicago, que “Nosotros no permitiremos que la política de los años de antes nos haga cambiar. Estamos construyendo un mejor, más fuerte y más seguro Chicago”.

A un año de que Johnson asumió el cargo, le preguntamos a un puñado de líderes y figuras de la comunidad hispana su opinión sobre el desempeño en función del alcalde.

Carlos Arango, de 77 años, líder comunitario

“En el tema de inmigración no tiene ningún conocimiento, no está bien informado. El tema de inmigración nos ha rebasado a todos. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, nos envió cientos de inmigrantes desde Texas para dañar y desestabilizar a las ciudades santuario. Y luego aquí en la ciudad la política de Johnson de crear albergues no corresponde a la realidad. Creó mucho caos y sentimientos en la ciudad contra los inmigrantes. Si antes no todos eran antiinmigrantes en Chicago, ahora sí lo son. El alcalde es un improvisado, no ataca los problemas en la raíz y esto ha fomentado el odio racial. No tiene en su gabinete a hispanos calificados. Le falta experiencia y mucho asesoramiento en la política. No es un político por instinto, él era un maestro. Del 1 al 10, yo le daría un 6”.

Salvador Vega, de 67 años, pintor muralista

“Me siento alegre de que los votantes le dieron la oportunidad de servir como alcalde. Yo sé que tiene sus manos llenas de cosas que necesita hacer. Yo lo admiro por haber ganado y no lo podemos juzgar muy fuerte aún. Le tenemos que dar tiempo para que resuelva muchas cosas. Hay muchas cosas en su comunidad que quiere resolver como el crimen y crear más oportunidades de empleo y educación para los jóvenes. Como alguien que nació y creció en Chicago yo tengo esperanzas en el alcalde. Del 1 al 10, yo le daría 8 puntos”.

Blanca Vargas, quien se reservó darnos su edad, líder comunitaria.

“Qué pena que no ha habido ningún cambio en combatir el crimen. Uno teme ir a Chicago, los jóvenes que andan sueltos o te asaltan o te matan. Y el tema de los inmigrantes no lo esperaba Johnson. Hay muchos inmigrantes en la ciudad que necesitan permisos de trabajo, pero a los nuevos inmigrantes venezolanos sí los ayudan con vivienda y fondos para la renta. Creo que el alcalde Johnson debe tener una reunión cumbre con líderes de la ciudad y expertos sobre cómo combatir el crimen. Johnson en su actuación necesita experiencia en la política, a todo dice que sí. Sin embargo, debe tener un límite y decir no a veces. Es un error decir a todo que sí. Del 1 al 10 yo le daría un 7 y medio”.

Leonard Ramírez, 72 años, y educador y editor del libro ‘Chicanas of 18th Street’

“El asesoramiento que podemos hacer de su primer año en funciones es que muchos no quieren que el alcalde tenga éxito. En otro aspecto, él podía ser más amistoso con las personas que buscan protestar durante la Convención Nacional Demócrata. Estoy esperando que sea más comunicativo con esos grupos y con las protestas en las universidades en la ciudad. El también bien podía hacer más contra la criminalidad en la ciudad y por otro lado el Departamento de Policía prácticamente se está manejando solo. El alcalde podría hacer más por la gente que votó por él. Del 1 al 10 yo le daría un 5”.

Óscar Romero, de 60 años, pintor muralista

“Evidentemente el saco le está quedando muy grande. El ya perdió el contacto con la gente, ese es el peor error. En el desfile de La Villita él se subió al autobús y no dejó que nadie se le acercara, eso a mí me dolió mucho. El exalcalde Richard J. Daley sí mantenía el contacto con el pueblo. Brandon Johnson también no está usando bien su poder. A los venezolanos les da todo. Yo cuando llegué aquí dormía en un parche. Yo conocí a Brandon Johnson en un evento del Dia del Nino el año pasado. Le platiqué de Chabelo, el cómico mexicano que acababa de fallecer. Creí que había establecido una amistad con él pero no. Si quiero verlo ahora tengo que hacer una cita. Brandon Johnson me tiene abandonado y decepcionado. Del 1 al 10, yo le daría un 3 y medio”.

