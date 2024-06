Sube a casi 19,000 la cantidad de personas sin hogar en Chicago

Según el reciente informe del Conteo Puntual (PIT) de 2024, la cantidad de personas sin hogar en Chicago ha experimentado un aumento significativo. Este conteo anual, que proporciona una estimación de las personas que experimentan la falta de vivienda en refugios de emergencia, viviendas de transición, refugios seguros, campamentos y otros lugares no aptos para la habitación humana, se realizó el 25 de enero de 2024.

El informe de 2024 revela que un total de 18,836 personas fueron contadas como residentes sin hogar en Chicago. De estas, 17,202 se encontraban en refugios y 1,634 en ubicaciones no albergadas.

Aumento de personas en refugios y los recién llegados

Hubo un aumento del 18% en el número de personas no nuevas (Non-New Arrivals) que residen en el sistema general de refugios en comparación con el conteo de 2023. Este aumento se debió al acceso expandido a camas de invierno, nuevos programas financiados por el estado y el gobierno local, y un aumento en la capacidad de camas en refugios existentes. Además, más familias ingresaron al sistema a medida que expiraban los apoyos pandémicos en 2023.

El mayor aumento en el conteo de refugios de este año se debió a la continua afluencia de personas recién llegadas a Chicago en 2023. Hubo 13,467 nuevos llegados residiendo en refugios designados para ellos y otros 212 en el sistema de refugios existente de Chicago durante el conteo de 2024. Los nuevos llegados representaron aproximadamente el 80% de los contados en refugios en el conteo PIT de 2024.

El número de personas sin hogar no albergadas aumentó un 65% desde 2023 a 2024. Este aumento se atribuyó a mejoras en la metodología de conteo en campamentos y el transporte público, lo que ayudó a encontrar más personas durante el conteo. Además, el Centro de Recepción del Aeropuerto O’Hare para Recién Llegados, abierto en mayo de 2023, albergó a 151 personas durante el conteo.

Demografía de las personas sin hogar

La mayoría de los nuevos llegados se identifican como hispanos/latinos, mientras que la población de no recién llegados es más variada en términos de identidad étnica. Sin embargo, al igual que en años anteriores, los afroamericanos no latinos siguen siendo desproporcionadamente afectados por la falta de vivienda en Chicago. Cerca de un tercio de la población de Chicago se identifica como afroamericana, pero 72% de los no nuevos llegados sin hogar se identifican como afroamericanos no latinos.

Por otro lado, organizaciones sociales han señalado que estos conteos no incluyen a personas sin hogar que se ven forzadas a vivir en casas de familiares o conocidos, algo que es frecuente en la comunidad latina, por lo que consideran que la cantidad de personas sin hogar en Chicago sería sustancialmente mayor de considerarse a este grupo adicional de personas.

Acciones y recomendaciones

El Conteo Puntual (PIT) es organizado y liderado por el Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo de Chicago, en colaboración con All Chicago y el Centro Nathalie P. Voorhees de la Universidad de Illinois en Chicago. Los resultados del PIT de 2024 se pueden encontrar en el sitio web de la ciudad de Chicago.

El informe destaca la necesidad de seguir mejorando la metodología de conteo y de fortalecer los programas de apoyo para las personas sin hogar, especialmente en el contexto de la afluencia de recién llegados. Además, subraya la importancia de asegurar que todos los residentes de Chicago tengan acceso a refugios y servicios esenciales para enfrentar la crisis de la falta de vivienda.

El aumento significativo en el número de personas sin hogar en Chicago, especialmente entre los nuevos llegados, concluye el reporte, muestra la urgencia de implementar estrategias efectivas y sostenibles para abordar esta crisis. La colaboración entre agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y la comunidad es crucial para proporcionar el apoyo necesario y asegurar un futuro más estable y seguro para todos los residentes de Chicago, indica el documento.

