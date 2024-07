Nuevas licencias de conducir para indocumentados sirven ahora también como identificación

El pasado 1 de julio entró en vigor la ley HB 3883, que autoriza que sean expedidas licencias de conducir estándar a personas indocumentadas en Illinois.

La ley HB 3883 fue promulgada por el gobernador JB Pritzker el año pasado y reemplaza las licencias de conducir temporales (TDVL) que hasta ahora estaban disponibles para personas indocumentadas en Illinois con licencias estándar que también son válidas como identificación oficial, algo que no era válido para las licencias TDVL. Estas nuevas licencias le evitarán al portador indocumentado ser estigmatizado por su estatus migratorio.

“Esta legislación es un paso significativo para eliminar las barreras de oportunidad que muchos inmigrantes indocumentados enfrentan”, dijo el gobernador JB Pritzker en un comunicado divulgado cuando firmó la citada ley. “Estamos asegurando que cada individuo elegible pueda obtener una licencia de conducir, haciendo nuestras carreteras más seguras, disminuyendo el estigma y creando sistemas más equitativos para todos”.

Las nuevas licencias tendrán además una vigencia de cuatro años, a diferencia del año que tenían de vigencia las licencias TDVL.

Según reportes de prensa, unas 300,000 personas han obtenido licencias TDVL en Illinois, lo que ha permitido a sus poseedores, migrantes indocumentados, conducir legalmente en el estado.

La apariencia de las nuevas licencias también será diferente: ya no contará con la franja morada en la que se leía que la licencia no era válida como identificación. Ahora, son semejantes a las licencias estándar e incluirán la leyenda “Federal Limits Apply” (“Se aplican restricciones federales”), pues estas nuevas licencias no serán válidas para entrar en edificios federales ni para abordar vuelos, donde se requerirá a partir de 2025 que las identificaciones sean compatibles con los requerimientos Real ID.

“Las TVDL se han convertido en la ‘Letra Escarlata’ del estatus migratorio de un individuo y, lamentablemente, los expone a discriminación o a acciones de control migratorio”, dijo el secretario de Estado Alexi Giannoulias en un comunicado. “Esta legislación permite a los inmigrantes obtener licencias de conducir estándar que servirán como identificación auténtica en Illinois. Ayudará a prevenir el estigma, las instancias de discriminación y los problemas que las TVDL han sido conocidas por causar, mientras hace que las carreteras sean más seguras y permite a los inmigrantes usar una licencia estándar como identificación para necesidades básicas como surtir recetas o alquilar un apartamento”.

“Este proyecto de ley, que ICIRR redactó y trabajó arduamente para aprobar, es otro paso hacia la inclusión total de los inmigrantes” “Más inmigrantes podrán conducir y usar una tarjeta de identificación válida sin temor a ser señalados por su estatus. Agradecemos a todos los líderes comunitarios y aliados gubernamentales que ayudaron a llevar este proyecto de ley hasta la línea de meta”, dijo en un comunicado Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

—

