Los Colegios Comunitarios de Chicago y la Universidad de Valparaíso anuncian acuerdo de admisión garantizada

Los Colegios Comunitarios (City Colleges) de Chicago y la Universidad de Valparaíso (Indiana) han anunciado un acuerdo de admisión garantizada para apoyar a los estudiantes de los City Colleges que deseen transferirse a universidad y obtener un título de cuatro años.

“Estoy encantado de trabajar junto a los Colegios Comunitarios de Chicago mientras buscamos nuevas formas de ayudar a estos brillantes estudiantes a alcanzar sus metas académicas”, dijo José D. Padilla, presidente de la Universidad de Valparaíso en un comunicado. “Chicago y el noroeste de Indiana se beneficiarán enormemente de los profesionales capacitados y líderes que producirá esta asociación”.

“Valparaíso University es un lugar donde nuestros estudiantes pueden descubrir su pasión y aprender”, dijo Juan Salgado, rector de los Colegios Comunitarios en un comunicado. “Las clases son pequeñas, por lo que nuestros estudiantes recibirán la atención individualizada que necesitan, además de recibir una educación de clase mundial. Estoy agradecido por este acuerdo de transferencia porque ahorrará tiempo y dinero a nuestros estudiantes y les ayudará a prosperar”.

Para calificar para la admisión garantizada, los estudiantes de los Colegios Comunitarios de Chicago deben tener al menos un GPA de 2.5 y completar un grado de Associate in Arts, Associate in General Studies o Associate in Applied Science. Al cumplir con estos criterios, los estudiantes tendrán garantizada la admisión a la Universidad y recibirán un estatus de junior. Además, los estudiantes deben mantener un GPA de 2.5 para ingresar y permanecer elegibles en el programa. El acuerdo de transferencia también brindará a los estudiantes apoyo financiero, en específico las becas City Colleges Beacon Scholarship ($5,000 por año durante 2 años para GPA de 3.0 en adelante), Transfer Merit Scholarship ($18,000-$25,000, comenzando con un GPA de 2.8), Phi Theta Kappa ($4,000; no se puede combinar con la beca de finalización de grado) y Associate Degree Completion Scholarship ($4,000; no se puede combinar con la beca Phi Theta Kappa).

Los estudiantes de los Colegios Comunitarios que también elijan seguir su MBA en la Universidad de Valparaíso recibirán un descuento del 30 por ciento en la matrícula.

Para más detalles sobre los Colegios Comunitarios de Chicago, visite ccc.edu o llame al 773-COLLEGE (773-265-5343). Más información sobre la Universidad de Valparaíso en valpo.edu.

La publicación de noticias de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.