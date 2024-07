Estrella latina del futbol femenil tiene conexión con Chicago

María Sánchez, nacida en Nampa, Idaho, de padres mexicanos inmigrantes de Michoacán, habló a La Raza de su reciente cambio al equipo femenil San Diego Wave y de su carrera, que incluye ser parte de la selección mexicana de futbol femenil por varios años.

Sánchez, de 28 años, es hija de Irene Morales y Roberto Sánchez, ambos del poblado de Laredo, municipio de Coeneo, en el bello estado de Michoacán.

Ella nació en Nampa, una ciudad al oeste de Idaho, pero después su familia se mudó a American Falls, un pequeño pueblo a 20 millas de Pocatello, Idaho.

Desde niña, cuenta su madre Irene Morales, la pequeña María siempre jugaba con un balón. Inclusive si la familia iba a una fiesta de cumpleaños María Guadalupe, su nombre completo, pronto se cambiaba de su ropa de vestir a una playera y shorts y zapatos deportivos y se ponía a jugar futbol con los otros niños.

Después de una exitosa carrera de futbolista en la secundaria de American Falls y luego en la universidad del estado, María Sánchez inició su carrera profesional con el equipo femenil Red Stars en Chicago en 2019.

Sánchez tiene otra conexión con la ciudad de Chicago. Aquí vive su tía Margarita Morales, hermana de su mama Irene Morales. Y la familia ha llevado a María a conocer Pilsen y La Villita en esta ciudad.

“Como parte de la familia nunca me pierdo un partido de ella, siempre los veo en la televisión de cable y si viene a Chicago vamos a verla en persona y a brindarle apoyo”, dijo su tía Margarita Morales a La Raza.

María Sánchez (centro) con su tía Margarita Morales y su tío y periodista Antonio Zavala en 2019. (Cortesía familia Morales) Crédito: Cortesía

De Chicago Sánchez ingresó en México al equipo Chivas femenil de Guadalajara y años después al equipo Tigres femenil en Monterrey.

De ahí la jugadora, ya reconocida a nivel internacional, regresó a Estados Unidos donde jugo con el Houston Dash femenil en Houston, Texas, hasta su reciente cambio al San Diego Wave, en California.

Durante los últimos nueve años María Sánchez ha sido parte de la selección femenil mexicana de futbol y competió en los Juegos Panamericanos de Chile en donde México obtuvo la medalla de oro.

Como parte de la selección azteca femenil, María, quien juega como lateral izquierda, ha visitado muchos países de Europa y Latinoamérica.

Sobre cómo se ha adaptado a su nuevo equipo, el San Diego Wave, le preguntamos, Sánchez dijo: “me estoy adaptando muy bien, ya llevo más de un mes y medio en el equipo, así que voy mejorando cada día y adaptándome a su estilo de juego y a mis compañeras”.

“El área de San Diego me ha encantado”, replicó la jugadora. “Creo que es muy padre vivir cerca de una playa y, bueno, estoy cerca de la frontera donde hay mucha gente mexicana apoyándonos”.

Sobre cómo ve a la selección mexicana, ella comentó: “bueno, en la selección mexicana aún estamos en un crecimiento y creo que ya llevamos casi dos años con el director técnico. Vamos en un proceso de crecimiento y a un buen paso”.

Para todas las jóvenes hispanas de la ciudad de Chicago y los suburbios que tengan sueños de ingresar al futbol femenil, María Sánchez tiene algunos consejos.

“El consejo que yo les podría dar, a otras niñas, es que sigan creciendo, que persigan su sueño, que muchas veces lograrlo se pone difícil pero todo vale la pena si trabajan duro”.

Sánchez es considerada una de las futbolistas mejor pagadas en el futbol femenil de Estados Unidos y todo comenzó con practicar casi a diario con el balón, algo que le inculcó su hermano mayor Samuel Sánchez.

“Sí, a veces me sorprendo de ver hasta donde he llegado”, nos dice María. “Todo el trabajo que tuve desde pequeña me ha ayudado a llegar hasta aquí. Ahorita solo me falta disfrutar de lo que he logrado y lo que quiero lograr”.

