Anuncian la temporada de otoño de la Serie de Música Latina de Chicago

El International Latino Cultural Center (ILCC) anunció los 11 conciertos de otoño de su Serie de Música Latina de Chicago. Comienzan el sábado 14 de septiembre con el debut en Chicago del artista senegalés radicado en Madrid, Sidy Samb, en el Instituto Cervantes, y finalizan el domingo 24 de noviembre con una presentación del pianista brasileño André Mehmari en el Epiphany Center for the Arts. También se presentará la dominicana Academia de Bachata, escuela única en el mundo.

De los once conciertos programados, más de la mitad son debuts en Chicago. El Instituto Cervantes, City Winery, la Old Town School of Folk Music, el Segundo Ruiz Belvis Cultural Center, el Logan Square Auditorium y la Casa de la Cultura de la Calle 18 serán sedes de estas presentaciones musicales

Esta temporada marca el lanzamiento de Oi, Brasil!, un programa dedicado a la presentación y promoción de las artes brasileñas en múltiples disciplinas (música, teatro, danza, comida y cine). Cuatro de los conciertos de esta temporada forman parte de ese programa: el Trío de Alejandro Brittes, el Trío de Vinicius Cantuária, Luciana Dom y Gafieira Río Miami, y el mencionado André Mehmari.

“Esta temporada de otoño se trata de la polinización cruzada musical: cómo los músicos encuentran puntos en común entre géneros y cómo los mezclan para crear nuevos sonidos, desde la fusión salvaje de flamenco y música senegalesa de Sidy Samb hasta la fusión de samba, funk y soul de Gafieira Rio Miami”, dijo Mateo Mulcahy, director ejecutivo adjunto del ILCC, en un comunicado. “El ILCC, desde su creación, ha dedicado un espacio significativo a la cultura brasileña a través del Festival de Cine Latino de Chicago y sus numerosos espectáculos de artes escénicas. Al organizar toda nuestra programación de artes brasileñas bajo el paraguas de Oi, Brasil!, buscamos proporcionar al público una mejor comprensión y una apreciación más profunda de la rica producción cultural de ese país”.

Más información y entradas en latinoculturalcenter.org.

—

La publicación de noticias de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.