Nueva ley prohíbe en Illinois discriminar en el trabajo a personas con obligaciones familiares

Una nueva ley que entrará en Illinois el 1 de enero de 2025 protege a personas que tienen obligaciones familiares –como son el cuidado de familiares, niños pequeños, personas mayores y personas con discapacidad– de ser discriminadas por su empleador el contexto de su trabajo.

“Tener responsabilidades familiares no incapacita a una persona para cumplir sus obligaciones laborales,” declaró la senadora estatal Natalie Toro (D-Chicago), patrocinadora de la ley, en un comunicado. “Ignorar a alguien para una oportunidad o promoción debido a sus obligaciones fuera del trabajo nunca debería haber sido permitido, y me alegro de que esta ley protegerá a las familias trabajadoras de un trato injusto”.

Anteriormente, la legislación laboral de Illinois impedía la discriminación por razón de género, raza, sexualidad y otras características, pero no protegía explícitamente de la discriminación laboral a las personas con obligaciones familiares.

Por ejemplo, empleados con hijos podrían haber sido rechazados para oportunidades de trabajo en favor de solicitantes sin hijos o sin obligaciones familiares porque los cuidadores eran una clase no protegida.

La nueva ley HB2161 de Illinois prohíbe la discriminación, el acoso y las represalias en el lugar de trabajo por motivos de obligaciones familiares. Esto ayudará a garantizar un trato justo independientemente de las responsabilidades externas, permitiendo que los empleados sean evaluados por los méritos de su trabajo, no por su vida familiar, se indicó en un comunicado.

“Demasiado a menudo, los cuidadores de familia no son contratados o promovidos simplemente por la percepción de que su vida familiar se interpondrá en el camino”, dijo el representante estatal Will Guzzardi (D-Chicago), el patrocinador de la Cámara Estatal del proyecto de ley. “El hecho de tener niños en casa o de cuidar de un padre mayor o de un familiar enfermo no significa que no puedas hacer tu trabajo, y no debería utilizarse para pagarte menos. Esta legislación ayudará a innumerables personas de nuestra comunidad y de todo el estado de Illinois a tener éxito en el trabajo mientras cuidan de sus seres queridos”.

El proyecto de ley 2161 de la Cámara Estatal se convirtió en ley el pasado viernes. Entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

