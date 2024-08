Departamento de Estudios Latinoamericanos de UIC celebra 50 años de enseñanza, investigación y lucha

El Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos (LALS) de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) está de manteles largos y celebra en septiembre 50 años de servir al público en general.

Este departamento, creado en 1974 después de una larga lucha de estudiantes y lideres hispanos, tendrá una serie de eventos comenzando el 5 de septiembre y finalizando el 8 de noviembre de 2024.

Primero un poco de historia de cómo este departamento, que ofrece de 15 a 20 cursos por semestre, llegó a crearse en el campus de UIC, universidad localizada en las cercanías de las calles Halsted y Harrison.

Irma Saucedo, residente de la Ciudad de México, nos cuenta por teléfono desde la capital azteca que ella por el año 1973 estaba en Chicago involucrada en organizar a la comunidad hispana.

Ella era estudiante en ese año en la Universidad de Illinois en Chicago. Ese mismo año tomó un curso en el Departamento de Español y su experiencia ahí fue muy reveladora.

“Ahí despreciaban a los latinoamericanos, solo les importaba la cultura española, incluso decían que nosotros los mexicanos no hablábamos español sino un dialecto del español”, nos dice Saucedo, quien entonces tenía 20 años de edad.

Ella ahora es una creadora de documentales fílmicos y está trabajando en un nuevo documental sobre la cantante puertorriqueña de la nueva canción Martha Rodríguez, quien vive en Puerto Rico.

El documental también detalla los esfuerzos de los estudiantes latinos por entrar a UIC.

En esa época, precisa Saucedo, en UIC, y en muchas otras, no se enseñaban historia, antropología ni literatura de México ni de Puerto Rico.

Saucedo llegó a formar parte de un comité de cinco estudiantes que comenzaron a indagar cómo las cosas podían cambiar. Ellos buscaban que la historia y la literatura de los países latinoamericanos se reconociera.

Al mismo tiempo, otro comité compuesto de líderes hispanos también estaba presionando a UIC para crear un departamento de estudios latinoamericanos.

Como contrapunto, había otra lucha en esos mismos años que estaba empujando para crear el programa LARES (Latin American Recruitment and Educational Services) para reclutar más estudiantes latinos en la UIC.

Saucedo dijo a La Raza que finalmente se logró crear el Departamento de Estudios Latinoamericanos en 1974 cuando los estudiantes y comunidades mexicanas y puertorriqueñas se unieron.

“En esa época había pocos estudiantes latinos en la universidad”, recordó Saucedo desde la Ciudad de México donde ahora vive.

Mary Kay Vaughn, historiadora especializada en la historia de México, es una de las pioneras que comenzó a enseñar la historia de México en UIC.

Vaughn es altamente respetada por sus colegas y por los estudiantes que tomaron sus cursos en el Departamento de Estudios Latinoamericanos.

Vaughn enseñó en la UIC de 1973 hasta 2000, cuando ella se fue a enseñar historia a la Universidad de Maryland.

Entre los muchos libros que esta historiadora ha escrito resaltan Cultural Politics in Revolution: Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 1930-1940 y otro titulado The State, Education and Social Class in Mexico, 1880-1928.

“Este departamento en UIC era completamente revolucionario en su concepto y teníamos a estudiantes mexicanos y puertorriqueños”, dijo Vaughn a La Raza.

En particular, dijo ella, se estudiaba el colonialismo americano que tanto afectó a los países de habla hispana en Latinoamérica.

“Era fantástico, estimulador y muy energético”, expresó ella sobre el departamento en sus años en UIC. La historiadora Vaughn ya está jubilada y vive actualmente en Oaxaca, México.

Lo más difícil en aquellos años, dijo Vaughn, fue encontrar profesionales latinos y chicanos que pudieran dar clases en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, algo que ya se superó.

El Departamento de Estudios Latinoamericanos en los últimos 20 años se ha convertido en un importante centro de investigación y aprendizaje, ya que un gran número de los profesores y profesoras hispanos ahí han escrito muchos libros sobre temas de los latinos en Estados Unidos, pero también sobre México y Puerto Rico.

El actual director del Departamento de Estudios Latinoamericanos es Jonathan Xavier Inda, quien está en su cuarto año como director habiendo llegado ahí en el otoño de 2021.

“Me gusta mucho este trabajo”, dijo Inda a La Raza. “Me gusta ver la transformación de estudiantes, que han sido marginalizados, al entrar a este proceso intelectual y desarrollar su potencial”.

El departamento ofrece una licenciatura y una maestría en estudios latinoamericanos.

“Esta institución es muy buena”, Inda dice de UIC en su totalidad y agrega que ahora sí sirve a muchos estudiantes hispanos, incluyendo mexicanos y boricuas.

Inda dijo que de todo corazón invita al público y a los exestudiantes de su departamento a venir a celebrar con ellos.

Medio siglo de estudios latinoamericanos en la UIC

SEPTIEMBRE 5

Celebrando 50 años: La creación de Estudios Latinoamericanos y Latinos. Evento que inicia el aniversario con la historia y desarrollo de LALS. Este evento terminará con un brindis, pastel y una recepción. 2057 W. 18th Street. Jueves Septiembre 5, 2024. 2 pm – 5 pm. Lugar: Salón Cardinal, Student Center East.

Panel 1: Fundación de LALS

Lilia Fernández, profesora de Historia en UIC.

Ada Nivia López, alumna de UIC, 1ra Latina electa a la Junta de Síndicos de UIC.

Irma Saucedo, alumna de UIC, activista estudiantil, investigadora, cineasta.

Carlos Heredia, activista estudiantil, miembro de Comité del Alcalde para Asuntos Latinos.

Panel II: Desarrollo de LALS

Jonathan Inda, director y profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de UIC.

Mary Kay Vaughan, profesora emérita de Historia, Universidad de Maryland.

Amalia Pallares, vicecanciller para la Excelencia Inclusiva, Universidad Arizona State.

María de los Ángeles Torres, profesora de Estudios Latinoamericanos y Estudios Latinos en UIC

SEPTIEMBRE 19

Bordando Esperanzas/ Embroidering Hope. Recepción de apertura de la exhibición de bordados devocionales, los cuales son rezos tejidos y colchas memoriales hechas por personas varadas en la frontera EEUU-México que buscan asilo. Cuentan la historia de una migración familiar y desplazamiento a través de las manos y ojos de mujeres y algunos hombres que viven este drama. La exhibición correrá desde septiembre 19 hasta octubre 21.

Apertura Jueves, Septiembre 19, 2024, de 6 pm a 8 pm. Casa de Cultura de la 18. 2057 W. 18th Street, Chicago

SEPTIEMBRE 30

Presentación del libro ‘Sanctuary Everywhere: The Fugitive Sacred in the Sonoran Desert’

Presentación del libro de la profesora Barbara Sostaita, que resalta cómo ante la violencia extrema y la pérdida de vidas, los migrantes crean santuarios ellos mismos para cuidar a los vivos y a los muertos.

Lunes, Septiembre 30, 2024, de 7 pm a 9 pm. Pilsen Community Books, 1102 W. 18th St., Chicago.

OCTUBRE 16

Conocimientos Indocumentados

Mesa redonda de discusión presenta a exestudiantes y estudiantes actuales indocumentados de UIC revistando y celebrando su papel en movimientos sociales locales y nacionales. Miercoles, Octubre 16, 2024, 12pm a 2 pm. Centro Cultural Latino, UIC, 803 S. Morgan St., Lecture Center 82.

NOVIEMBRE 4

Diásporas negras a través de las Américas

Este evento reunirá a académicos que investigan la compleja dinámica de movilidades transnacionales en el Caribe negro a otros destinos continentales, particularmente Estados Unidos, y el impacto de regímenes racistas fronterizos en sus vidas. Lunes, Noviembre 4, 2024. 3 pm a 5 pm. Biblioteca Daley, Salón 1-470, UIC, 801 S. Morgan St.

NOVIEMBRE 8

Futuros Latin-Americans y Latinx

Celebrando 50 años de LALS y 20 años de Alianza Américas. Evento culminante con Alianza Américas sobre el futuro de Estudios Latinoamericanos y US Latinos. Viernes, Noviembre 8, 2024, 8:30 am a 12 pm. Salones Illinois A y B, Student Center East, UIC, 750 S. Halsted St.

Para obtener más información sobre los eventos del 50 aniversario de el Departamento de Estudios Latinoamericanos en UIC, llame al teléfono 312-996-2445.

