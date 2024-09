Guía para votar y animar a votar: #7 LA IMPORTANCIA DE REVISAR LA INFORMACIÓN DE TU REGISTRO ELECTORAL

Cada estado actualiza de manera diferente su registro de votantes, lo que incluye acciones como eliminar a aquellos que ya no residen en el estado y clasificar algunos registros como inactivos.

Es posible que tu registro sea considerado inactivo si no has respondido a las comunicaciones de los funcionarios electorales y no has participado en las dos últimas elecciones federales generales (una de medio término y una presidencial).

Si tu registro está marcado como inactivo, podrías necesitar realizar pasos adicionales para poder votar. De lo contrario, es posible que se te requiera emitir un voto provisional.

Asegúrate de verificar tu inscripción con antelación suficiente y realiza los ajustes necesarios. Esto garantiza que:

Tu nombre, tu domicilio y tu afiliación partidaria están correctos.

No has sido eliminado de la lista de votantes elegibles. Si esto sucediera, todavía tendrías tiempo para reinscribirte.

Estás habilitado para votar.

Acudirás al centro de votación correcto.

