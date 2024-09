Campaña de los CDC Consejos de exfumadores transmite una nueva ronda de anuncios impactantes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan con su campaña nacional de educación acerca del tabaco, Consejos de exfumadores® (Consejos®), que está financiada por el Gobierno federal y muestra anuncios televisivos impactantes en los cuales se presenta a personas de la vida real que viven con los efectos que tienen el tabaquismo y la exposición al humo de segunda mano en la salud. La campaña Consejos también cuenta las historias personales de los familiares a cargo del cuidado de seres queridos con discapacidades o enfermedades relacionadas con el tabaquismo, quienes las comparten al hablar sobre el impacto que el tabaquismo ha tenido en todas sus vidas.

Los anuncios de la campaña resaltan el daño inmediato y a largo plazo causado por el tabaquismo, y alientan a las personas que fuman a que dejen de hacerlo.

Si bien las tasas de consumo de cigarrillos entre las personas hispanas o latinas han disminuido en los últimos años —de un 16.2 % en el 2005 a un 8.0 % en el 2020—, los expertos en salud pública dicen que no han disminuido tanto como podrían o deberían. El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de tener cáncer, enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, que son algunas de las principales causas de muerte entre los hispanos o latinos en los Estados Unidos.

Felicita R. y Rose H. son dos mujeres hispanas que aparecen en los anuncios televisivos de la campaña Consejos de los CDC que se transmiten tanto en inglés como en español. Felicita comenzó a fumar cigarrillos cuando tenía apenas 12 años. Ya entre los 30 y 50 años, Felicita tenía sangrado en las encías y dientes flojos, pero no sabía que el hecho de fumar podía empeorarle mucho los problemas de la boca.

Para cuando dejó de fumar, era demasiado tarde para salvarle los dientes. “Siento que arruiné mi salud y mi apariencia con los cigarrillos”, dijo.

Rose comenzó a fumar cuando tenía apenas 13 años, y siguió fumando por muchos años. La adicción hizo que Rose perdiera un pie debido a obstrucciones en los vasos sanguíneos; luego le causó cáncer de pulmón, que después se le extendió al cerebro. Se sometió a quimioterapia, radioterapia y dos operaciones.

“Los cigarrillos hacen daño. Matan”, dijo Rose. “Hagan todo lo posible por dejar de fumar. Y si no fuman, no comiencen. No vale la pena”, agregó.

Rose deseaba haber tenido más tiempo para pasar con sus amigos y su familia, y especialmente con sus tres nietos, que lo eran todo para ella. Al igual que las demás personas de la campaña Consejos, ella esperaba que al compartir su historia motivaría a otras personas a dejar de fumar antes de que se enfermaran. Lamentablemente, Rose murió en enero del 2015 a los 60 años, de cáncer causado por el tabaquismo.

“El tabaquismo no solo mata; puede discapacitar, desfigurar y robarle la independencia a las personas que fuman”, dijo la directora de la Oficina de Tabaquismo y Salud de los CDC, Deirdre Lawrence Kittner, PhD, MPH. “Si bien algunos de estos anuncios pueden ser difíciles de ver, muestran los desafíos que enfrentan personas de la vida real todos los días como resultado del tabaquismo, de un modo que no lo pueden hacer las estadísticas. Al proveer información, recursos y motivación, la campaña Consejos® ha demostrado ser altamente eficaz para ayudar a las personas en todo el país a dejar de fumar”.

Los CDC lanzaron la primera campaña Consejos en el 2012 para reducir las tasas de tabaquismo y salvar vidas. Los CDC estiman que, entre el 2012 y el 2018, aproximadamente un millón de personas lograron dejar de fumar y más de 16.4 millones intentaron dejar, gracias a la campaña Consejos.

Ayuda para dejar de fumar

Las personas que hablan español y quieren dejar de fumar pueden llamar a la línea de ayuda en español para dejar de fumar: 1-855-DÉJELO-YA (1-855-335-3569). Para comunicarse con asesores que hablan inglés, llame al 1-800-QUIT- NOW (1-800-784-8669).