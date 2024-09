Cómo establecer historial crediticio en los Estados Unidos

Como otros inmigrantes, cuando Ana Staples llegó a Estados Unidos hace 11 años de su natal Rusia no sabía cómo funcionaba el sistema de crédito estadounidense ni lo importante que era para prosperar económicamente en el país. “Cometí muchos errores”, dice Staples, quien hoy es una experta en crédito que escribe para el sitio de finanzas personales Bankrate. “De donde vengo las tarjetas de crédito no son tan comunes como aquí”.

Sin pensar que tendría consecuencias, Staples acumuló deudas en sus tarjetas e incluso realizó pagos atrasados, dos de los errores que más pueden afectar el puntaje crediticio. Esto limitó sus oportunidades económicas durante años. Cuando quiso comprar su primer automóvil, “tuve que recurrir a uno de esos prestamistas que trabajan con gente que tiene bajos puntajes de crédito y sí, me dieron un préstamo, pero el interés era una locura”, recuerda Staples.

Poco a poco ella comenzó a educarse sobre cómo usar el sistema crediticio a su favor y a usar sus tarjetas, e ingresos, de manera responsable. Hoy tiene un puntaje excelente, acaba de terminar de pagar su segundo vehículo y es la flamante propietaria de un departamento. Gracias a su puntaje, ahorros y un programa de asistencia para primeros compradores, obtuvo una hipoteca con un pago inicial muy bajo.

Staples y otros expertos en el sistema crediticio estadounidense explican cómo funciona, lo que se debe y no se debe hacer para conseguir un puntaje excepcional y los pasos a seguir para alcanzar el llamado sueño americano de comprar una vivienda. La clave, aseguran, es tener paciencia y disciplina financiera.

HISTORIAL DE CRÉDITO Y PUNTUACIÓN CREDITICIA: POR QUÉ SON CLAVES PARA SALIR ADELANTE ECONÓMICAMENTE EN EEUU

“En el sistema americano, establecer crédito te da la oportunidad de progresar”, dice Barbara Mojica, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Profesionales y Cooperativas de Crédito Latinos (NLCUP por sus siglas en inglés). “Los puntajes de crédito determinan las oportunidades financieras a las que puedes acceder”, agrega Yanely Espinal, una popular educadora financiera nacida en Brooklyn, hija de padres dominicanos, mejor conocida en redes sociales como @MissBeHelpful.

Estas oportunidades pueden parecer obvias, como obtener préstamos para abrir un negocio, comprar un carro o una casa. Pero su influencia va más allá. “La gente mira tu crédito en muchas otras instancias,” dice Staples. “Por ejemplo, cuando llegas a este país necesitas alquilar un departamento; en ese caso lo más seguro es que revisen tu crédito. Si no tienes historial de crédito o tu puntaje no es bueno, tal vez no te quieran rentar o te pidan un depósito mucho más grande”.

“En nuestros países, especialmente en Latinoamérica, la gente no tiene mucha confianza en las instituciones bancarias”, dice Mojica. “Pero aquí es muy importante empezar a establecer crédito casi de inmediato”. Si no tienes un perfil crediticio, “tal vez no tengas acceso a facilidades o tengas que pagar totalmente de tu bolsillo”, agrega Espinal.

QUÉ SON EL HISTORIAL Y PUNTAJE CREDITICIOS Y CÓMO FUNCIONAN

El perfil crediticio se compone de dos elementos básicos: un reporte de crédito (credit report) y un puntaje crediticio (credit score). En el fondo, el sistema de crédito busca dar confianza a las entidades que prestan dinero y establecer el valor crediticio (creditworthiness) de toda persona que pida un préstamo.

“Un reporte de crédito es como un largo recibo que muestra cada vez que has pagado a tiempo o has olvidado pagar el dinero que has pedido prestado”, explica Espinal. Pagar a tiempo y con regularidad eleva tu valor crediticio; no pagar a tiempo, o dejar de pagar, lo arruina.

“Si le prestas dinero a un amigo y no te paga, ¿estarías dispuesto a prestarle de nuevo en el futuro? Probablemente no. Para ti, ese amigo no tiene valor crediticio”, dice Espinal.

Toda actividad relacionada con un préstamo o pago a plazos queda reflejada en tu reporte de crédito y se usa “para calcular un puntaje, el cual representa tu valor crediticio”, explica Espinal.

El sistema financiero estadounidense usa principalmente dos modelos de puntajes de crédito: FICO y VantageScore. FICO fue el primero y es el más usado por instituciones prestamistas para determinar el valor crediticio de clientes potenciales. VantageScore es más reciente pero ha ganado popularidad en los últimos años. Muchos bancos y otras instituciones financieras dan acceso a uno u otro sin costo como parte de sus beneficios a cuentahabientes.

Ambos puntajes van de 300 a 850 puntos. Mientras más alto sea tu puntaje, más y mejores serán las oportunidades económicas y condiciones de los préstamos que podrás obtener.

Según Experian —una de las tres agencias que emiten reportes de crédito más importantes en el país, junto con Equifax y TransUnion— estos son los rangos del puntaje de crédito FICO:

Crédito pobre: 300 a 579 puntos

300 a 579 puntos Crédito regular: 580 a 669 puntos

580 a 669 puntos Crédito bueno: 670 a 739 puntos

670 a 739 puntos Crédito muy bueno: 740 a 799 puntos

740 a 799 puntos Crédito excelente: 800 a 850 puntos

El 67 por ciento de los estadounidenses tiene un crédito considerado al menos bueno, según Experian. Y si bien las mejores oportunidades financieras y crediticias están reservadas para ellos, es posible acceder a una hipoteca con un puntaje de al menos 500 puntos.

LOS CINCO FACTORES QUE AFECTAN TU PUNTUACIÓN CREDITICIA

Estos son los cinco factores que FICO toma en cuenta para calcular tu puntaje y el peso que tiene cada uno.

Historial de pagos (payment history): Representa 35 por ciento del total y es el factor más importante. Hacer pagos a tiempo mejora tu puntaje, pero hacer pagos atrasados, tener cuentas morosas o declararse en quiebra puede dañarlo severamente.

Representa 35 por ciento del total y es el factor más importante. Hacer pagos a tiempo mejora tu puntaje, pero hacer pagos atrasados, tener cuentas morosas o declararse en quiebra puede dañarlo severamente. Índice de utilización de crédito (credit utilization ratio): Es el 30 por ciento y el segundo factor más importante. Toma en cuenta el saldo que tienes en tus cuentas, cuánto dinero debes y el porcentaje de tu crédito disponible que estás usando.

Es el 30 por ciento y el segundo factor más importante. Toma en cuenta el saldo que tienes en tus cuentas, cuánto dinero debes y el porcentaje de tu crédito disponible que estás usando. Duración de historial crediticio (length of credit history): 15 por ciento. Calcula la edad promedio de todas tus cuentas, así como la edad de tu cuenta más antigua y la más nueva. Tener un historial de 15 años ayuda más que uno de sólo dos años.

15 por ciento. Calcula la edad promedio de todas tus cuentas, así como la edad de tu cuenta más antigua y la más nueva. Tener un historial de 15 años ayuda más que uno de sólo dos años. Variedad de líneas de crédito (credit mix): 10 por ciento. Evalúa si tienes cuentas de pagos a plazos —como un préstamo para comprar un carro— y cuentas revolventes, como una tarjeta de crédito. Mostrar que puedes manejar ambos ayuda a tu puntaje.

10 por ciento. Evalúa si tienes cuentas de pagos a plazos —como un préstamo para comprar un carro— y cuentas revolventes, como una tarjeta de crédito. Mostrar que puedes manejar ambos ayuda a tu puntaje. Nuevas líneas de crédito (new credit). 10 por ciento. Mira si has pedido o abierto nuevos préstamos recientemente. Solicitar o abrir múltiples préstamos en poco tiempo afecta tu puntaje: los prestamistas pueden verlo como una señal de alerta.

Toda actividad relacionada con un préstamo o pago a plazos queda reflejada en tu reporte de crédito. (Pexels/Karolina Grabowska) Crédito: Pexels

ESTRATEGIAS PARA ESTABLECER HISTORIAL CREDITICIO

Estos son algunos consejos de expertos en finanzas personales que puedes seguir para establecer y mejorar tu puntaje crediticio.

Obtener un número de identificación oficial

Puede ser un número de Seguridad Social (SSN) o un número de identificación personal de contribuyente (ITIN), que no requiere de visa u otro documento oficial migratorio. Uno de los dos suele ser suficiente para abrir una cuenta bancaria o pedir ciertos préstamos.

Abrir una cuenta en un banco estadounidense

“Mucha gente empieza con una cuenta de cheques”, dice Staples. Es una manera fácil de establecer un primer vínculo con una institución financiera.

Mojica sugiere explorar opciones de cooperativas de crédito locales (credit unions). Suelen estar “bien equipadas para servir a la comunidad inmigrante e indocumentada”. Muchas cooperativas y bancos sólo piden un ITIN para abrir una cuenta.

Solicitar una tarjeta de crédito garantizada

Para obtener una tarjeta garantizada (secured credit card) no hace falta tener un buen puntaje o historial crediticios. “Haces un depósito [que puede ser tan bajo como $200] que se convierte en tu límite de crédito”, explica Espinal. “Luego usas la tarjeta para hacer pagos y eso te sirve para crear tu puntaje crediticio”.

Al cabo de algunos meses de uso responsable, muchos bancos suelen convertir las tarjetas aseguradas en tarjetas convencionales. Te devuelven el depósito y tu puntaje continúa subiendo.

Mantener un bajo índice de utilización crediticio

La clave para hacer que una tarjeta garantizada mejore tu puntaje es usarla estratégicamente, dice Staples. Ella y Espinal sugieren no usar más del 10 por ciento de tu límite de crédito y pagar el saldo por completo cada mes.

“Si tienes un límite de $200 y un saldo de $20, tu porcentaje de utilización de crédito es del 10 por ciento. Está bien”, dice Staples. “Pero si tienes un saldo de $100, equivale al 50 por ciento. Es muy alto y puede afectar tu puntaje de crédito negativamente”.

Espinal recomienda usar la tarjeta para “pagar solamente una factura al mes, y siempre pagar el saldo por completo y a tiempo”. Muchos bancos ofrecen la opción de pago automático a final de mes, explica, lo que te asegura pagar siempre y con puntualidad.

Convertirse en usuario autorizado de un tarjetahabiente con buen historial crediticio

Si no estás listo para solicitar una tarjeta garantizada, puedes pedir a un familiar o conocido que ya tenga historial de crédito que te agregue como usuario autorizado (authorized user) en alguna de sus tarjetas de crédito.

La actividad de esa cuenta se verá reflejada en tu reporte de crédito. Lo importante es que la persona que te agregue tenga buen crédito y pague sus cuentas a tiempo. “Su buen historial de pagos puede ayudar a subir tu puntaje crediticio”, dice Espinal.

Pedir un préstamo para establecer historial crediticio

Este tipo de préstamo, llamado en inglés credit builder loan es otra opción creada para ayudar a establecer o mejorar tu puntaje crediticio. Funciona de manera similar a una tarjeta garantizada.

“Vas pagando el préstamo en pequeños pagos mensuales y el prestamista reporta tus pagos a las agencias de crédito para ayudarte a construir historial crediticio”, explica Espinal. “Al término del préstamo, recibes tu dinero de regreso, menos una tarifa”.

Pagar tus facturas a tiempo

“El peor error que puedes cometer es no pagar a tiempo”, explica Staples. “Un pago atrasado permanece en tu reporte de crédito por siete años. Y es aún peor si acumulas pagos atrasados y tu cuenta es reportada como impaga”.

Un solo pago atrasado puede arruinar tu puntaje durante años. Si llega el momento de pedir un nuevo préstamo —como otra tarjeta de crédito o una hipoteca— el prestamista potencial podrá verlo en tu reporte y decir “mira, aquí tiene una cuenta morosa que le cerraron porque pasaron 120 días sin que pagara la factura”, dice Staples. “Esa es una señal de alerta enorme” que puede hacer que te nieguen el préstamo.

Usar tus tarjetas de crédito, e ingresos, disciplinadamente

“Hay que ser muy disciplinado en el uso de tu tarjeta”, dice Staples. “No la trates como si fuera dinero gratis. No compres todo lo que quieras simplemente porque tienes el crédito para hacerlo”.

Para Mojica, la clave es no vivir por encima de tus posibilidades. “Mira tus ingresos y tus gastos fijos y luego pregúntate cuánto más te puedes permitir. Tal vez no tengas un buen colchón financiero ahora, pero tal vez mejore en seis meses si terminas de pagar cualquier deuda que tengas. No quieras hacerlo todo al mismo tiempo simplemente porque ya tienes un buen puntaje de crédito”.

Utilizar nuevas líneas de crédito cautelosamente

Una vez que hayas aprendido a utilizar tu primera tarjeta responsablemente, es importante tener otro tipo de préstamos en tu reporte crediticio.

“En muchas partes de Estados Unidos es difícil moverse sin tener un auto, así que el siguiente paso natural sería pedir un préstamo para un carro a plazos”, dice Staples. “Como para ese momento ya tendrás buen crédito, será más fácil obtenerlo con mejores tasas de interés”.

Ser paciente y constante

“Construir crédito es un proceso que lleva varios pasos”, dice Mojica. “No hay que apresurar el proceso porque ahí es donde ocurren muchos errores; la gente se endeuda mucho y luego ya no puede pagar sus deudas y su crédito se va en picada”.

Alcanzar un puntaje de crédito sólido puede tomar al menos uno o dos años, explica Mojica. “No es cuestión de sacar una tarjeta de crédito y 30 días después ya tienes un buen puntaje. Lleva tiempo”.

—

La producción y publicación de este reportaje de La Raza han sido posibles gracias al apoyo del Chicago Community Trust a través de su programa Cross Community Impact.