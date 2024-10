El séptimo festival de teatro ‘Destinos’ comienza en Chicago

El Chicago Latino Theater Alliance comenzó la 7ma edición de ‘Destinos, Chicago International Latino Theater Festival’, un evento que se celebrará durante siete semanas con espectáculos que se extienden por toda la ciudad y presentará a artistas y compañías de teatro latino de Chicago, Estados Unidos y América Latina,del 30 de septiembre al 17 de noviembre de 2024.

‘Destinos’ presenta a artistas y compañías de teatro latino de Chicago, Estados Unidos y América Latina. El festival es producido por la Chicago Latino Theater Alliance (CLATA) y se celebra año tras año para impulsar la escena teatral latina de Chicago a un nivel más prominente.

La programación de ‘Destinos 2024’ incluye 22 producciones, entre ellas 4 estrenos mundiales, 3 estrenos en América del Norte, 3 estrenos en Estados Unidos y 5 estrenos en el Medio Oeste.

“Una vez más, esperamos mostrar la belleza y diversidad de nuestra Latinidad a través de una gran cantidad de producciones de teatro internacionales, nacionales y locales que se presentarán como parte de ‘Destinos’ por toda la ciudad”, dijo Jorge Valdivia, Director Ejecutivo de CLATA. “Estoy particularmente emocionado por la multiplicidad de ofertas en ‘Destinos’ para este año, con presentaciones de renombre mundial de compañías de América Latina y Estados Unidos junto a compañías latinas de teatro locales, una serie de talleres y cursos y Alianzas, nuestra semana de programadores.”

Las entradas para las producciones internacionales y nacionales ya están a la venta en clata.org. Ya sean unipersonales o producciones a gran escala, las funciones de ‘Destinos’ suelen agotarse, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación para disfrutar de una diversa programación de espectáculos durante este otoño.

La programación de‘Destinos 2024’ incluye el estreno en América del Norte de La Memoria de los Sésiles, un show para toda la familia de Astillero Teatro de Chile, en el Chicago Shakespeare Theater, del 31 de octubre al 3 de noviembre. El estreno en Estados Unidos de Desvenar de Kraken Teatro de México, que explora el significado del chile en la cultura mexicana, del 3 al 5 de octubre en el Museo Nacional de Arte Mexicano. (En medio) Desde San Francisco se presenta Latin Standards, un unipersonal de Marga Gomez, en el Center on Halsted, el 4 y 5 de octubre. Albany Park Theater Project y Third Rail Projects presentan el regreso de su exitosa producción inmersiva, Port of Entry, del 17 de octubre al 2 de noviembre. (Abajo) El estreno en América del Norte de El Brote de Compañía Criolla de Argentina presenta a Roberto Peloni como un actor que no está seguro de quién está escribiendo los eventos en su propia vida, del 2 al 5 de octubre en The Den Theatre. Satya Chavez protagoniza Where Did We Sit on the Bus? de Brian Quijada, del 15 al 17 de noviembre en el Steppenwolf 1700 Theater.

Las compañías, artistas latinos de Chicago que participan en el 7º Festival Destinos son:

Elvira, estreno mundial de Colectivo El Pozo, cuenta la verdadera historia de Elvira Arellano, una inmigrante mexicana, madre soltera, trabajadora y eventual activista, quien, temiendo la deportación, se refugió durante un año en una iglesia de Humboldt Park en 2005. Elvira, escrita por Raúl Dorantes y dirigida por Mark Litwicki, se presentará del 2 al 26 de octubre en St. Augustine College en Uptown. La apertura para la prensa será el jueves 3 de octubre a las 7:30 p.m.

Teatro Tariakuri en Chicago Lawn presenta el estreno en EE. UU. de El Piélago de las Calamidades, una comedia de Alejandro Licona, dirigida por Karla Galván, que cuenta la historia no escrita de lo que les ocurrió a los actores nómadas contratados por Hamlet para representar el asesinato de su padre. Las funciones serán del 5 al 27 de octubre. La apertura para la prensa será el sábado 5 de octubre a las 7 p.m.

El escenario es Wrigley Field, Cubs contra los Brewers, en la comedia dramática Que Te Vaya Bien de Subtext Studio Theatre, que se estrenará del 10 al 27 de octubre en el Greenhouse Theater. Después de enterarse de que su esposa está embarazada, Elias compra un boleto para el juego de los Cubs para conectar espiritualmente con su difunto padre, con la esperanza de obtener claridad sobre lo que significa ser un buen padre. Una nueva obra escrita por Omar Vicente Fernandez y dirigida por Octavio Montes De Oca. La apertura para la prensa será el jueves 11 de octubre a las 7:30 p.m.

Concrete Content presenta el estreno mundial de Ruth on the Rocks, una dramedia concebida y dirigida por Ricardo Gamboa y escrita e interpretada por Ruth Guerra. Ruth Guerra es una chica mexicano-americana de mediana edad que creció en el barrio del lado sur de Chicago, aún está de luto por su difunto padre y ama una buena bebida o diez, sus canciones y una relación complicada. Guerra interpreta su espectáculo autobiográfico en la tienda que era el taller de reparación de refrigeradores de su difunto padre en Back of the Yards. Las funciones serán del 11 de octubre al 16 de noviembre en Storyfront de Free Street. La apertura para la prensa será el viernes 11 de octubre a las 7 p.m.

Albany Park Theater Project y Third Rail Projects presentan el regreso de su exitosa producción inmersiva, Port of Entry. Sumérgete en las historias de inmigrantes y refugiados de todas partes del mundo que viven lado a lado en un solo edificio de apartamentos en Albany Park. Cada función recibe a solo 28 miembros del público en un edificio de apartamentos de patio icónico meticulosamente recreado en un almacén de 1,115 metros cuadrados. Con cada paso, los invitados experimentan las luchas, alegrías y triunfos de las personas que forjan nuevas vidas juntas. El Chicago Tribune llamó a la puesta en escena original de 2023 “una pieza asombrosa… un hermoso y fresco tributo a quienes llegaron primero.” Las funciones serán del 17 de octubre al 2 de noviembre. La apertura para la prensa será el jueves 17 de octubre a las 7 p.m.

Cabaret Parodia presenta Más Dramáticas, escrita y dirigida por Esteban Pantoja, una comedia sobre una directora de escuela de actuación que comparte la historia de su prestigiosa academia y revela el drama intenso detrás de las audiciones de cinco estudiantes extraordinarias, cada una interpretada por drag performers latinas de Chicago. Con feroz competencia, altos riesgos y una ambición inquebrantable, estas chicas están preparadas para darlo todo. Se esperan más música, más risas, más pelucas y más drama. Solo dos funciones, el 23 y 24 de octubre en el Museo Nacional de Arte Mexicano. La apertura para la prensa será el miércoles 23 de octubre a las 7 p.m.

Repertorio Latino Theater presenta el estreno en Chicago de Juicio a una Zorra, un monólogo dramático de Miguel Del Arco, dirigido por Sebastián Ligarde. Mafer Roussell interpreta a Helena de Troya, también conocida como Helena de Esparta, famosa por su belleza que desató la guerra más renombrada de la Antigüedad, y vilipendiada como la reina adúltera de Esparta. Las funciones serán del 24 de octubre al 10 de noviembre en Citlalin Gallery & Theater. La apertura para la prensa será el jueves 24 de octubre a las 8 p.m.

Aguijón Theater, el teatro en español más antiguo de Chicago, con sede en Belmont-Cragin, presenta Adverses, una interpretación contemporánea del mito de Electra de Rey Andujar, dirigida por Sándor Menéndez y Marcela Muñoz. El público puede esperar una tragicomedia humorística pero conmovedora sobre la naturaleza corrosiva de la búsqueda del poder y la complicada relación entre madres e hijas. Las funciones serán del 1 de noviembre al 15 de diciembre. La apertura para la prensa será el viernes 1 de noviembre a las 8 p.m.

Para mayor información, visite clata.org, o siga a CLATA en Facebook, Instagram and Threads con @latinotheater.