El Mes Binacional de Salud comienza en Chicago con jornadas de vacunación, exámenes de salud preventiva gratuitos y más

El Consulado General de México en Chicago celebrará el Mes Binacional de Salud este octubre, con un programa en el que participarán más de 40 agencias para brindar a nuestra comunidad recursos, jornadas de vacunación y exámenes preventivos gratuitos, incluyendo de presión arterial, glucosa, colesterol, diabetes, riñón, VIH y cáncer de piel.

La inauguración del Mes Binacional de Salud se llevará a cabo de 10 a.m. a 2 p.m. el sábado 5 de octubre de 2024 en Harrison Park (1824 S Wood St, Chicago, IL 60608). Contará con una feria de recursos, exámenes de salud preventivos y eventos de entretenimiento, entre ellos una clínica de futbol para niñas y niños a cargo del equipo femenil Chicago Red Stars de 10-11 a.m., así como una presentación de ballet folklórico de Michoacán por el grupo infantil de ballet Back of the Yards de 12:30 a 1 p.m. El evento es abierto al público y no se necesita ni cita previa ni seguro médico.

La Semana Binacional de Saludes una iniciativa anual del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) y la Secretaría de Salud de México, por medio de la cual la red consular de México en EUA colabora con organizaciones comunitarias, agencias federales, estatales y voluntarios en beneficio de la salud y el bienestar de la población migrante latinoamericana que reside en EUA. En Chicago, el Consulado General de México extiende este esfuerzo durante todo el mes de octubre.

Consulte el calendario completo de los distintos eventos y actividades del Mes Binacional de Salud organizados por el Consulado General de México en Chicago a continuación:

Calendario de Actividades: Mes Binacional de Salud 2024

Sábado, 5 de octubre de 2024

Inauguración del Mes Binacional de Salud

Qué: Feria de recursos con 40 agencias de salud, jornada de vacunación de influenza y covid-19, y exámenes gratuitos de salud preventiva (presión arterial, glucosa, colesterol, VIH y cáncer de piel). Además, habrá una clínica de futbol para niñas y niños con las Chicago Red Stars y una presentación de ballet folklórico por el grupo infantil de ballet Back of the Yards.

Feria de recursos con 40 agencias de salud, jornada de vacunación de influenza y covid-19, y exámenes gratuitos de salud preventiva (presión arterial, glucosa, colesterol, VIH y cáncer de piel). Además, habrá una clínica de futbol para niñas y niños con las Chicago Red Stars y una presentación de ballet folklórico por el grupo infantil de ballet Back of the Yards. Hora: 10:00 AM – 2:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM Lugar: Harrison Park (1824 S Wood St, Chicago, IL 60608)

Harrison Park (1824 S Wood St, Chicago, IL 60608) Registro para clínica de futbol: https://www.eventbrite.com/e/clinica-de-futbol-para-ninos-y-ninas-con-chicago-red-stars-tickets-1033637827567?aff=oddtdtcreator

Domingo, 6 de octubre de 2024

Caminata ELLAS

Qué: Caminata de 3 millas para apoyar a sobrevivientes de cáncer de mama, organizada por The Resurrection Project.

Caminata de 3 millas para apoyar a sobrevivientes de cáncer de mama, organizada por The Resurrection Project. Hora: 10:00 AM – 1:00 PM

10:00 AM – 1:00 PM Lugar: El Zócalo (1815 S Paulina St, Chicago, IL 60608)

El Zócalo (1815 S Paulina St, Chicago, IL 60608) Más información: https://www.classy.org/event/ellas-walkathon-2024/e526834

Martes, 8 de octubre de 2024

Exámenes de salud

Exámenes de memoria por Rush Alzheimer’s Disease Center (RADC) Hora: 9:00 AM – 1:00 PM Lugar: Ventanilla de Salud del Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) Exámenes gratuitos de presión arterial, IMC, glucosa, colesterol, deterioro cognitivo, osteoporosis, y consulta médica privada por Project Health (CVS) Hora: 9:00 AM – 1:00 PM Lugar: Ventanilla de Salud del Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607)

Miércoles, 9 de octubre de 2024

Prueba de equilibrio para personas adultas mayores, por Northwestern University

Hora: 9:00 AM – 11:00 AM

9:00 AM – 11:00 AM Lugar: Ventanilla de Salud del Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607)

Jueves, 10 de octubre de 2024

Mesa de información sobre salud mental de niñas y niños, por Erie Neighborhood House

Hora: 9:00 AM – 1:00 PM

9:00 AM – 1:00 PM Lugar: Ventanilla de Salud del Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607)

Eventos de promoción de la salud en el Consulado General de México en Chicago. (Cortesia Consulado General de México en Chicago) Crédito: Cortesía

Domingo, 13 de octubre de 2024

Porra para las y los corredores mexicanos y latinos del Maratón de Chicago

Qué es: Cheer Zone oficial del Maratón de Chicago para apoyar a las y los corredores mexicanos y latinos. Habrá música, agua y banderas de México.

Cheer Zone oficial del Maratón de Chicago para apoyar a las y los corredores mexicanos y latinos. Habrá música, agua y banderas de México. Hora: 8:00 AM – 1:00 PM

8:00 AM – 1:00 PM Lugar: Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607)

Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) Dato importante: Las y los corredores mexicanos son el grupo internacional más grande del Maratón de Chicago.

Sábado, 26 de octubre de 2024

Conferencia sobre Alzheimer: Bringing the Light: Somos Ancla Qué es: Panel de cuidadores de pacientes con Alzheimer’s. Comprtirán experiencias en el cuidado de sus seres queridos y hablarán sobre recursos disponibles para cuidadores. Hora: 8:30 AM – 3:00 PM Lugar: Instituto del Progreso Latino (2555 S Blue Island, Chicago, IL 60608) Light the Night, por Leukemia & Lymphoma Society Qué es: Caminata para recaudar fondos para pacientes con leucemia y linfoma. Hora: 5:00 PM – 8:00 PM Lugar: Soldier Field South Lot (459 E. 18th Drive, Chicago, IL 60605) Más información: https://www.lightthenight.org/events/chicago

Lunes, 28 de octubre de 2024

Pruebas gratuitas de riñón y diabetes, por National Kidney Foundation of Illinois

Qué: Exámenes gratuitos de presión arterial, azúcar sanguínea, índice de masa corporal (IMC), cirfunferencia de cintura, análisis de orina, extracción de sangra (si es necesario) y consulta con profesionales de la salud. Debe ser mayor de 18 años. No se requiere ayuno.

Exámenes gratuitos de presión arterial, azúcar sanguínea, índice de masa corporal (IMC), cirfunferencia de cintura, análisis de orina, extracción de sangra (si es necesario) y consulta con profesionales de la salud. Debe ser mayor de 18 años. No se requiere ayuno. Hora: 10:00 AM – 2:00 PM

10:00 AM – 2:00 PM Lugar: Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607)

Consulado General de México en Chicago (204 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) Dato importante: 1 de cada 3 personas en EUA está en riesgo de desarrollar enfermedad renal.

Jueves, 31 de octubre de 2024

Campaña de donación de sangre, por American Red Cross