La peligrosa ruta migratoria de las aves a través de Chicago

Por Sonia Osorio / Huella Zero

Ya estamos en otoño y algunas aves migran hacia el sur a través de Chicago, un viaje que a veces puede resultar mortal cuando los pájaros chocan con edificios al sentirse atraídos por los reflejos del vidrio de las ventanas mostrando árboles y el cielo.

Eso sucedió en 2023 cuando casi 1,000 aves murieron en octubre después de estrellarse contra las ventanas del McCormick Place Lakeside Center durante la noche, en el pico de la migración anual de otoño.

La American Bird Conservancy (ABC) calificó lo sucedido como la mayor colisión de aves ocurrida en Chicago y dijo en esa ocasión que las organizaciones ambientales expresaron preocupación por lo que consideraron el peligro que representaba McCormick Place para las aves debido a su ubicación a lo largo de la orilla del lago Michigan, por donde pasan muchos pájaros y porque está construido principalmente con vidrio.

McCormick Place, el centro de convenciones más grande de Estados Unidos, informó que ha tomado medidas para proteger a las aves al minimizar las colisiones con la instalación de una película para ventanas cuya área equivale a dos campos de fútbol. La instalación se completó en agosto de 2024 y mitigará las colisiones al ayudar a que los pájaros vean más fácilmente las ventanas del Lakeside Center.

Una medida previa a esa fue la implementación de nuevas políticas, que incluyen cerrar cortinas y persianas durante la noche cuando sea posible y apagar las luces exteriores innecesarias.

McCormick Place también continúa su asociación de décadas con el Field Museum para el monitoreo de colisiones de aves durante la temporada de migración.

Octubre es una de las épocas más ocupadas del año para el Black-throated blue warbler, Yellow-rumped Warblers, White-throated Sparrows y una docena de otras aves migratorias que vuelan por Chicago en su camino hacia el sur para pasar el invierno, destacó la ABC.

La Metropolitan Pier and Exposition Authority (MPEA), propietaria de McCormick Place, implementó estas soluciones después de consultar con numerosos grupos locales y nacionales de defensa de las aves y los animales, incluidos el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU, Never Collide y Chicago Bird Collision Monitors.

“Mientras continuamos monitoreando la efectividad de estas medidas, seguimos comprometidos a explorar más oportunidades para mejorar nuestros esfuerzos de conservación de aves. McCormick Place se dedica a ser una organización responsable y consciente del medio ambiente, y continuaremos trabajando para crear un futuro sustentable”, indicó en su sitio en Internet.

Y anunció que “de cara al futuro, MPEA planea reconstruir Lakeside Center; la seguridad de las aves será una consideración primordial durante este proceso”.

McCormick Place también se ha unido a los propietarios y operadores de otros grandes edificios de Chicago para apagar o atenuar las luces como parte de la campaña “Lights Out” que está coordinado por la Sociedad Audubon de Chicago, la Sociedad Audubon Nacional, la Asociación de Propietarios y Administradores de Edificios y la Ciudad de Chicago.

El McCormick Lakeside Center en Chicago, donde una película especial fue instalada en sus cristales para reducir las colisiones de aves contra ellos. Crédito: AP

En 2021 se firmó la Ley de Edificios Seguros para las Aves (HB 247), que exige que se incorpore un diseño amigable con las aves en la construcción y renovación de edificios estatales en Illinois, de acuerdo con Audubon Great Lakes, organización que conserva y restaura ecosistemas enfocados en aves y otros animales de la vida silvestre.

“La migración de las aves es uno de los grandes espectáculos naturales de Illinois. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos increíbles viajes que pueden cubrir miles de millas se interrumpen cuando las aves se estrellan contra los edificios”, dijo Kristin Murphy, asociada de asuntos gubernamentales de Audubon Great Lakes. “Al realizar ajustes simples a los nuevos proyectos de construcción del estado de Illinois, esta nueva ley ayudará a mitigar las muertes innecesarias de innumerables aves migratorias cada año”.

Las colisiones con estructuras hechas por el hombre son una de las principales causas de muerte de aves en Estados Unidos. Un estudio independiente reciente descubrió que Chicago es la ciudad más mortal de Estados Unidos para las aves migratorias debido a una combinación de contaminación lumínica y geografía.

U.S. Fish & Wildlife Service ha dicho que para las aves, el vidrio es una amenaza invisible y engañosa. Como no pueden verlo como las personas, no lo tratan como una barrera que deben evitar. Las aves también pueden chocar contra las ventanas cuando se sienten atraídas por el paisaje que hay fuera de la ventana o por las luces que brillan desde el interior. Más de 250 especies diferentes migran solo a través de Chicago, alrededor de cinco millones de aves individuales en total, detalló Audubon Great Lakes.