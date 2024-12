La Oficina de la Tesorería puede ayudarle a entender sus impuestos a la propiedad en muchos idiomas

El sistema de impuestos a la propiedad puede confundir incluso a residentes del Condado Cook de toda la vida. Las tasaciones, apelaciones, exenciones y otras partes del proceso pueden ser difíciles de entender.

Ahora, imagine que emigró de un lugar que no tiene impuestos a la propiedad. Muchos países de Europa, Asia y otros lugares no gravan los bienes raíces. Usted compra una casa y se establece en el área de Chicago, y un día llega por correo una factura de impuestos inesperada. No tiene idea de lo que significa.

Mi oficina ha estado ayudando a las personas a entender sus facturas de impuestos y el sistema de impuestos a la propiedad en prácticamente cualquier idioma durante muchos años. Es por eso que me acerco a tantas comunidades étnicas diferentes y participo en tantos eventos y actividades culturales cada año.

Nuestro alcance multilingüe incluye:

Videos informativos cortos que explican el sistema de impuestos sobre la propiedad en cookcountytreasurer.com en seis idiomas: inglés, español, polaco, cantonés, mandarín y árabe.

Un sitio web que se puede traducir a 133 idiomas.

Un folleto sobre el sistema de impuestos a la propiedad que está disponible en inglés y en otros 27 idiomas.

Los videos describen cómo puede ser elegible para un reembolso.

Le indican cómo usar su dirección para buscar en cookcountytreasurer.com.

Los reembolsos por pagos en exceso están disponibles desde hace 20 años y los reembolsos por exenciones de impuestos perdidas están disponibles desde hace cuatro años.

En la parte inferior de la página de inicio en cookcountytreasurer.com, verá un aviso donde puede usar Google Translate para convertir el sitio web del inglés a uno de los 133 idiomas diferentes.

(Cortesía de la Tesorería del Condado de Cook) Crédito: Cortesía

El folleto de mi oficina, “El sistema de impuestos sobre bienes raíces”, contiene información útil para los propietarios. El folleto se ofrece en inglés y en otros 27 idiomas: albanés, árabe, armenio, asirio, búlgaro, chino, croata, checo, filipino, alemán, griego, hebreo, hindi, italiano, japonés, coreano, lituano, polaco, rumano, ruso, serbio, eslovaco, español, tailandés, ucraniano, urdu y vietnamita.

Muchos residentes del Condado Cook hablan español en sus hogares. Mi amplio alcance en las comunidades hispanas incluye el programa radial semanal de 30 minutos, “Las Casas Latinas Importan”, que se transmite al mediodía los lunes por WRLL-AM 1450. Los presentadores en español explican cómo verificar posibles reembolsos y responden las preguntas de los oyentes.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado de Cook