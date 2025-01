Tensión en Chicago por la posibilidad de detenciones de indocumentados en escuelas, iglesias y hospitales

Hay temor en la comunidad inmigrante de Estados Unidos de que agentes de inmigración y aduanas (ICE en inglés) ingresen a iglesias, escuelas y hospitales para detener a indocumentados bajo la nueva administración republicana de Trump,

Hasta antes del segundo periodo presidencial de Trump, en el país se había mantenido una larga tradición, incluida además en una regulación del Departamento de Seguridad Interior durante la administración de Joe Biden, de no violar con actividades de detención de inmigrantes la privacidad y la santidad de los recintos escolares, los hospitales y las iglesias.

Las normas, prácticas y sentido común de convivencia del país han dictado que estos lugares no deben ser escenario de persecución por razones de inmigración.

Pero el gobierno de Trump ha señalado que los agentes de ICE podrán ahora entrar a iglesias, escuelas y hospitales para detener indocumentados.

En el poblado de Waukegan, Illinois, al norte de Chicago, los hijos ciudadanos de Norma Contla Galván han decidido llevarla a su país natal, México, a pesar de que ella esta hospitalizada y sufre de un cáncer terminal.

La razón que su hijo Joshua Aaron Cabrera Contla dio a la prensa es que ellos prefieren transportar a su madre a su país México antes que agentes de ICE ingresen a los hospitales y deporten a pacientes indocumentadas como Norma Contla Galván al considerarlas “criminales”.

Iglesias se preparan ante posible acción de ICE

En cuanta a las iglesias, el cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, recientemente dio una serie de declaraciones a la prensa en donde enfatiza su decisión de defender los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados.

“Los informes que circulan sobre planes de deportaciones masivas dirigidas al área de Chicago no sólo son sumamente perturbadores, sino que también nos hieren profundamente”, dijo Cupich.

“Estamos orgullosos de nuestro legado de inmigración que continúa en nuestros días para renovar la ciudad que amamos. Este es un momento para ser honestos acerca de quiénes somos”, agregó Cupich.

La administración de Trump elimino una directriz que limitaba la acción de agentes de ICE en iglesias, escuelas y otros lugares “sensibles”, lo que implica que esos agentes podrán ahora ingresar a escuelas, iglesias y hospitales.

Aunque el cardenal Cupich no se refirió específicamente a la cuestión de si los agentes de ICE podrán entrar a las iglesias, sí se pronunció a favor de defender a los inmigrantes en Chicago.

Yasmín Quiroz, vocera de la Arquidiócesis de Chicago, dijo que la respuesta a la pregunta de si creen que ICE ingresará a las iglesias, dijo que la respuesta de la arquidiócesis es “no especulamos en lo que pueda o no pasar, pero nos preparamos.”

“La comunidad católica apoya al pueblo de Chicago al hablar en defensa de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo”, dijo Cupich. “De manera similar, si los informes son ciertos, hacemos constar que nos opondríamos a cualquier plan que incluya una deportación masiva de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres indocumentados”.

La declaración del cardenal Cupich termina enfatizando que la comunidad de fe, en otras palabras, la feligresía y los religiosos, está “llamada a interceder por los derechos de los demás y a recordar a la sociedad su obligación de cuidar a los necesitados”.

“Si la deportación masiva indiscriminada de la que se informa se llevara a cabo, esto sería una afrenta a la dignidad de todas las personas y comunidades y negaría el legado de lo que significa ser estadounidense”, concluyó Cupich.

Las escuelas públicas protegerán a estudiantes

En cuanto a las escuelas, el jefe ejecutivo Pedro Martínez, de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), envió unos lineamientos al personal de las escuelas sobre cómo se protegerá a su personal y alumnos en Chicago.

Martínez dijo que enviaba los lineamientos de cómo proteger a los estudiantes después que el Departamento de Seguridad Interna declaro que estaba terminando la política de considerar a las escuelas “áreas sensibles”.

“CPS no pregunta por el estatus de las familias inmigrantes, no coordinaremos con la oficina de inmigración y aduanas (ICE), CPS no comparte los archivos de los estudiantes con ICE… CPS no dará acceso a los agentes de ICE a las facilidades (edificios) de CPS a menos que traigan una orden firmada por un juez federal… Y CPS no admitirá los agentes de ICE en nuestras escuelas con base en una orden de una agencia que se encarga de aplicar las leyes de inmigración”.

Este viernes, se desató consternación en la escuela primaria Hamline, en el Barrio de las Empacadoras de Chicago, cuando agentes se presentaron allí. El personal de la escuela, siguiendo los criterios de CPS, no los dejó entrar y al principio se afirmó que se trató de agentes de ICE. Pero horas después se señaló que no se trató de agentes de ICE sino de agentes del Servicio Secreto quienes se presentaron en esa escuela.

Fuentes del Servicio Secreto dijeron a los medios que sus agentes investigaban una amenaza contra una persona bajo su protección, sin especificar quién, en el contexto de la prohibición de la red social TikTok.

Políticos reaccionan

El alcalde Brandon Johnson, de Chicago, ante la polémica de la supuesta llegada de los agentes de ICE a Chicago, dijo que la ciudad continuará protegiendo a sus residentes y llamó a las acciones de Tom Homan (el funcionario de la Casa Blanca llamado ‘zar’ de la frontera) y sus agentes “excesiva y reprensible”.

El gobernador JB Pritzker señaló que el estado de Illinois continuará protegiendo a la comunidad inmigrante, la cual paga impuestos y es parte ya de muchas ciudades y comunidades a lo largo del estado.

‘No teman, conozcan sus derechos’

La activista Elvira Arellano, quien hizo algo de historia cuando en 2006, para evitar ser deportada, pidió santuario en una iglesia metodista del norte de la ciudad de Chicago, dijo a La Raza que las familias inmigrantes no deben “entrar en pánico” y que aún se debe de luchar por una reforma integral.

“Hago un llamado a las familias inmigrantes a no entrar en pánico y a armarse de valor por amor a sus familias”, dijo Arellano. “Debemos luchar, conocer nuestros derechos y manifestarnos pacíficamente a favor de una reforma migratoria”.

Arellano dijo a La Raza que el estado de Illinois cuenta con 17 congresistas federales, 14 de ellos demócratas y tres Republicanos, además de dos senadores Demócratas.

“¿Cómo puede ser posible que de aquí aún no ha salido una reforma migratoria?”, se preguntó esta líder. “Debemos unirnos y pedirles a los congresistas y senadores una propuesta bipartidista”.

