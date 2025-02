Una manera fácil de actualizar el nombre y la dirección en la factura del impuesto a la propiedad

Es posible que no esté deseando recibir su factura de impuestos a la propiedad, pero es crucial que la reciba. No hacerlo puede llevarlo a perder la fecha de vencimiento del pago, lo que puede costarle dinero. Eso es exactamente lo que le sucedió a una contribuyente que no actualizó su dirección postal después de comprar una casa en el Condado Cook. Para cuando se dio cuenta del problema, su factura había aumentado en $800 debido a los intereses por pagos atrasados. Aunque simpatizo con su difícil situación, mi oficina está obligada por ley a cobrar lo que se debía. El Código de Impuestos a la Propiedad de Illinois, 35 ILCS 200/20-15, establece que incluso si no recibe su factura, sigue siendo responsable por el pago y cualquier interés.

Afortunadamente, mi sitio web, cookcountytreasurer.com, ofrece una manera fácil de corregir, cambiar o actualizar la información del nombre y la dirección de envío de las facturas de impuestos a la propiedad para que se asegure que eso no le suceda.

Puede descargar su factura en línea y verificar la exactitud de su información antes de que se envíen por correo las casi 1.8 millones de facturas del impuesto predial. La factura la primera cuota se publica el mes de noviembre para las personas que viven fuera del estado parte del año. La factura de la segunda cuota se publica a fines de junio, aunque llega a los buzones de correo alrededor del 1 de julio.

Si debe cambiar su información, la mejor opción es solicitar el cambio en línea en mi sitio web marcando una casilla que certifique que usted es el dueño de la propiedad o que está autorizado a actuar en nombre del propietario. En la página de inicio, vaya al cuadro morado de “Resumen de sus impuestos sobre la propiedad”. Encuentre su propiedad con su Número índice de propiedad (PIN) de 14 dígitos o la dirección. Los resultados mostrarán una imagen de la propiedad. Luego, a la derecha, debajo de “Información de envío”, haga clic en el texto resaltado que dice “Actualice su información”. Complete el formulario con el nombre y la dirección correctos y proporcione un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, luego envíe el formulario electrónicamente. Recibirá un correo electrónico de mi oficina con un enlace en el que debe hacer clic para confirmar los cambios.

También puede solicitar un cambio de dirección en persona en el primer piso del edificio del Condado Cook ubicado en el 118 N. Clark Street, Oficina 112 en el centro de Chicago.

Nota: los cambios de dirección no se procesan por teléfono para evitar el creciente problema del robo de identidad.

Para hacer el cambio por correo, simplemente descargue una copia en PDF del formulario de cambio de dirección postal de nuestro sitio web, imprímalo, complételo y colóquelo en un buzón. Recuerde, este método requiere una certificación notarial.

Hay varias razones por las que las personas solicitan cambios de dirección. Su nombre en la factura puede estar mal escrito o la dirección postal puede ser incorrecta. Algunas personas quieren actualizar su información debido a un matrimonio o divorcio.

Otros nos dicen que no recibieron una factura de impuestos por correo durante el primer ciclo de facturación después de comprar una propiedad. Verifique su dirección postal en nuestro sitio web y envíe una solicitud para actualizar la información.

Cuando un propietario paga a través de una cuenta de depósito en garantía, conocida en inglés como ‘escrow’, la Oficina de la Tesorería envía la factura de impuestos original al propietario. No enviamos facturas de impuestos a las compañías hipotecarias.

La factura que enviamos le alerta sobre la morosidad, los pagos en exceso, o los cambios en el valor tasado, lo que le permite monitorear a su compañía hipotecaria para ver si ha recibido todas las exenciones de impuestos que reducen lo que debe.

Puede haber una distinción entre la dirección postal y la dirección de ubicación de la propiedad. Las facturas de impuestos se envían comúnmente a direcciones distintas a la de la propiedad. El terreno baldío es un ejemplo.

Visite cookcountytreasurer.com para obtener más información sobre cómo verificar y actualizar la información de la dirección postal. Inscríbase para la facturación electrónica de impuestos, o ‘eBilling’, para recibir su factura por correo electrónico en lugar de que se la envíen por correo.

Si bien recibir su factura de impuestos puede ser desagradable, no recibirla puede ser más costoso y, en última instancia, incluso peor.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado de Cook