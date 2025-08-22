La experiencia peregrina de la Virgen de Guadalupe llega a Chicago el 27 de agosto

La Arquidiócesis de Chicago recibirá el debut en Estados Unidos de ‘La Madre Peregrina’, una experiencia internacional de peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, a partir del 27 de agosto en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.

La exposición contará con dos reproducciones digitales de la imagen original de la Virgen de Guadalupe, una representación de San Juan Diego y una escultura hiperrealista de tamaño real de la Virgen, creada por el artista mexicano Jorge Ismael Rodríguez. Todas las piezas fueron bendecidas en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México por su rector, Monseñor Efraín Hernández Díaz.

“Esta experiencia de veneración despertará un renovado sentido de devoción y fortalecerá los lazos entre nuestras naciones”, dijo Hernández Díaz en un comunicado. “Esperamos que inspire a las nuevas generaciones a descubrir el profundo significado de ser guadalupanos. Desde el Tepeyac hasta Chicago, los esperamos muy pronto”.

El programa combina arte visual, música original y reflexiones narradas sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en 1531. El objetivo, según los organizadores, es ofrecer un espacio de oración, contemplación y encuentro con la fe.

La misa de apertura está programada para el miércoles 27 de agosto a las 7 pm en la Capilla de San José del santuario. La exposición permanecerá en Des Plaines hasta el 30 de septiembre y luego se trasladará a la Parroquia de St. Gall del 1 al 14 de octubre y a la Parroquia Madre de las Américas del 15 al 28 de octubre.

Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se ha convertido en un lugar de peregrinación desde mediados de la década de 1980, cuando se instaló una imagen misionera en los terrenos de la antigua Academia Maryville en Des Plaines. Cada 12 de diciembre, día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, decenas de miles de personas visitan el santuario para honrar a la patrona de las Américas.

La Arquidiócesis de Chicago es la tercera más grande de Estados Unidos y atiende a 1.9 millones de católicos en más de 200 parroquias de los condados de Cook y Lake.

