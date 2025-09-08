Conoce tus derechos en caso de redadas de inmigración en Chicago

La administración de Donald Trump ha afirmado que realizará detenciones y deportaciones masivas de indocumentados, que Chicago será blanco de una embestida de agentes de la Policía de Inmigración (ICE) y que la Guardia Nacional podría ser desplegada en la ciudad, nociones que han suscitado amplio temor y rechazo en Chicago.

La Ciudad de Chicago y el Estado de Illinois aprobaron leyes que prohíben o limitan la cooperación de las policías y autoridades locales con las de inmigración, pero no pueden impedir las actividades de la Policía de Inmigración (ICE).

Con todo, se ha exigido que los agentes de ICE no actúen encapuchados y sin identificación y que en cambio porten uniforme, usen vehículos con marcas oficiales y respeten los derechos de toda la población. Los inmigrantes también tienen importantes derechos que deben ser respetados.

(OCAD) Crédito: Cortesía

Las autoridades de la Ciudad de Chicago y el estado de Illinois han señalado que protegerán los derechos de los inmigrantes en caso de redadas y que no tolerarán el despliegue unilateral de la Guardia Nacional. La tensión es fuerte, pero las comunidades deben estar en calma, organizadas e informadas de sus derechos. En caso de manifestaciones de protesta contra las redadas y la militarización, se debe actuar de modo siempre pacífico, sin caer en provocaciones o alteraciones que pueden ser pretexto para la militarización o la represión.

Numerosas organizaciones cívicas recomiendan a la población inmigrante realizar un plan de emergencia para el caso de que se den esas operaciones de detención y deportación y que conozca a fondo sus derechos para protegerse al máximo de acciones y posibles abusos de las autoridades de inmigración.

(ICIRR/OCAD) Crédito: Cortesía

La Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) recomienda conocer los derechos y qué hacer en caso de que agentes de ICE lleguen a su puerta:

Si ICE llega a su puerta no la abra ni interactúe con los agentes, diga a sus hijos que no abran la puerta. Llame a su contacto de emergencia y tome fotografías.

Si se encuentra con un agente de ICE, pida ver la orden de un juez. Los agentes no tienen derecho de entrar a su casa sin esa orden. Documentos firmados por agentes de Ice y no por jueces no les dan derecho a entrar s su casa. Si los agentes entran a la fuerza a su casa tome los nombres y números de los agentes y los datos de la placa de sus vehículos.

Permanezca en silencio, tiene el derecho a hacerlo a excepción de comunicar su nombre y fecha de nacimiento. Permanezca en calma y no discuta con los oficiales su estatus migratorio.

No firme ningún documento sin antes consultar con su abogado.

Si es detenido, tiene derecho a hacer una llamada. No firme nada sin consultar antes a su abogado.

Haga un plan y seleccione a adultos responsables para que se hagan cargo de sus hijos durante la emergencia. Mantenga documentos importantes en un lugar seguro.

Información sobre derechos de los inmigrantes y qué hacer en caso de detenciones y redadas puede obtenerse en el sitio web www.icirr.org/fsn. ICIRR también ofrece una línea telefónica de ayuda, con asistencia en inglés, español, coreano y polaco:1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693).

(ICIRR) Crédito: Cortesía

El Consejo de Resistencia en Defensa del Inmigrante en Chicago recomienda:

Memorizar el número de dos personas de confianza que puedan contestar tu llamada en cualquier momento.

Desarrolla un plan de emergencia para el cuidado de niños o personas mayores que requiera atención.

SI los agentes de ICE llegan a tu casa, no abras la puerta, incluso si te muestran una foto de la persona que buscan, conocida o no. Los agentes de ICE no deben entrar a un hogar sin una orden de cateo firmada por un juez.

Si los agentes llevan una orden de cateo, pídales que la pasen por debajo de la puerta y verifica bien el domicilio y el nombre.

En cualquier momento si lo detiene un agente de ICE, usted tiene el derecho a no contestar ninguna pregunta.

Usted en este país tiene el derecho a permanecer callado.

Usted tiene el derecho de llamar a un abogado.

No firme ningún documento.

El Proyecto Resurrección (resurrectionproject.org) recomienda a las familias inmigrantes para crear un plan de emergencia:

Seleccione personas que puedan cuidar a sus hijos y hable con ellos. Memorice sus números de teléfono.

Actualice la hoja de permiso para la persona que pueda recoger a sus hijos de la escuela.

Documente las condiciones de salud y las medicinas necesarias para su familia.

Asegúrese que sus hijos tengan pasaportes.

Cree una carpeta con documentos importantes e incluya en ella el plan de emergencia, identificaciones, certificados, papeles legales, récords médicos y el nombre y teléfono de su abogado de inmigración. Establezca secciones separadas para cada miembro de la familia y comparta la ubicación de esta carpeta con su contacto de emergencia.

La organización Comunidades Organizadas contra las Redadas (OCAD) aconseja que, en caso de redades, la información sea comunicada de modo responsable para evitar rumores que desaten temor entre la población. OCAD ofrece el teléfono 1-855-435-7693 para reportar que alguien está siendo detenido por inmigración o que se está siendo testigo de redadas o retenes en el área de Chicago.

OCAD recomienda a quien sea testigo de estas actividades que:

Tome fotos y video de los agentes que realizan la operación, no de las personas que son detenidas. Esto debe hacerse a una distancia suficiente y sin interferir con las autoridades para evitar el arresto.

Tome nota de la hora y lugar de los hechos.

Tome nota de la agencia, de la vestimenta o uniforme, y de los vehículos de los agentes.

Llama para compartir esta información al teléfono 1-855-435-7693. Si la información es verificada compártela con la gente del área.

No difundas información no verificada en redes sociales o por otros medios.

Más información en el sitio web www.organizedcommunities.org.

(ICIRR/OCAD) Crédito: Cortesía

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, www.aclu.org) recomienda a los indocumentados, en caso de que agentes de ICE lleguen a su puerta:

No abrir la puerta y mantener la calma.

Pregunta por qué están allí y solicita un intérprete si necesitas uno

Si los agentes piden entrar a tu casa, pregúntales si tienen una orden firmada por un juez y pide que te la muestren (por la ventana o por debajo de la puerta).

Si no tienen una orden firmada por un juez puedes negarte a dejarlos entrar y pídeles que deben cualquier información en tu puerta. Una orden administrativa de ICE (forma I-200, I-205) no les da autorización para entrar en tu casa sin tu consentimiento.

Si entran por la fuerza no te resistas y di a todos los que estén en la casa que permanezcan en silencio.

Si eres arrestado permanece en silencio y no firmes nada hasta que hables con tu abogado.

(ACLU) Crédito: Cortesía

Los contenidos aquí mencionados proceden de organizaciones cívicas defensoras de los derechos civiles y de la comunidad inmigrante. La Raza no ofrece directamente servicios ni consejos legales. Para mayores detalles y toma de decisiones sobre casos, consulte a un abogado de inmigración.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.