Líderes hispanos exigen información sobre un inmigrante arrestado por ICE y del que no se tiene noticia

Dos congresistas hispanos, abogados y activistas de dos organizaciones protestaron el 13 de septiembre frente al centro de detención en Broadview exigiendo información sobre un inmigrante venezolano que fue detenido un día antes, el 12 de septiembre, en La Villita.

El congresista Jesús ‘Chuy’ García, la congresista Delia Ramírez y abogados de la organización Raise The Floor Alliance exigieron saber en dónde las autoridades de inmigración tienen a William Giménez, un inmigrante venezolano.

Giménez, de 39 años, iba con su esposa Mary a cortarse el pelo a una peluquería en el 2646 W. Cermak Road en La Villita cuando fue abordado por agentes de ICE quienes, según Raise the Floor Alliance, lo detuvieron y se lo llevaron.

Ese mismo día un abogado fue al centro Broadview, en el 1930 Beach Street, en Broadview, Illinois, pero no le abrieron la puerta.

Mientras tanto, su esposa Mary quedó varada en la calle sin poder regresar a casa hasta que la organización Latino Unión de Chicago movilizó a una Red de Respuesta Rápida.

Ellos acudieron a donde estaba Mary para asistirla.

La congresista Ramírez también exigió transparencia en el caso, el cual tuvo lugar en los mismos días en que un inmigrante de Morelia, Michoacán, de nombre Silverio Villegas González, fue muerto a balazos por un agente de ICE en el suburbio de Franklin Park, Illinois.

Los activistas de la Unión Latina de Chicago dijeron a La Raza que la detención y desaparición de Giménez no es un accidente.

Giménez forma parte de una demanda entablada contra the Home Depot que alega que a los inmigrantes les están negando un debido proceso legal y acceso a un abogado, como lo estipula la Constitución del país.

“William ha sido muy abierto en abogar en contra de los arrestos violentos llevados a cabo por The Home Depot y un policía fuera de servicio de Chicago que trabaja como seguridad privada”, dijo Kara Rodríguez, vocera de Raise the Floor Alliance.

“El arresto de William es una evidente retaliación por defender sus derechos y los derechos de todos los jornaleros”, dijo la vocera Rodríguez.

Hasta el momento, se informó, las autoridades migratorias no han dado a conocer el paradero de Giménez y se piensa que lo transportaron a un centro de detención en el estado de Michigan. Una declaración del Departamento de Seguridad Interior justificó el arresto de Giménez al decir que él “cruzó ilegalmente la frontera sur en octubre de 2023” y que tenía “cargos por ingreso ilícito a propiedad privada”.

Representantes legales de la Unión Latina de Chicago y The Raise the Floor Alliance, se informó, están planeando someter ante una corte una petición de habeas corpus para retar la legalidad de lo ocurrido con la detención del jornalero Giménez y esta, se dijo, será presentada lo más pronto sea posible.

