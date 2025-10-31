Liberan a líder jornalero de Chicago arrestado injustamente por ICE

Las autoridades de inmigración finalmente dejaron en libertad a un jornalero y defensor de los trabajadores inmigrantes el pasado martes 28 de octubre en Grand Rapids, en el estado de Michigan.

Willliam Giménez fue detenido y arrestado el pasado 12 de septiembre mientras iba en camino con su esposa a una peluquería de La Villita, en Chicago, a cortarse el pelo.

Activistas dijeron a la prensa a raíz de su detención que los agentes de ICE “lo había desaparecido” ya que no les daban información sobre el paradero de Giménez.

Giménez, quien es un jornalero, además es un defensor de los demás inmigrantes. También él es uno de los principales demandantes en una querella contra el abuso de jornaleros en una Home Depot en Chicago.

Supuestamente, según la demanda, se acusa a un guardia de dicha tienda de “abusar y maltratar” a los jornaleros que buscan trabajo de los clientes que acuden a la Home Depot.

La demanda detalla varios casos de acoso y perfil racial contra jornaleros en el año 2024.

Muchos activistas opinaron de este caso que la detención supuestamente ilegal de Giménez tenía la intención de intimidarlo y callarlo para que no prosiguiera la demanda en una corte federal.

No fue hasta días después de su detención en Chicago que activistas de la Unión Latina de Chicago y miembros de la Alianza Raise the Floor anunciaron que a Giménez lo habían encontrado en Michigan.

Al ser arrestado, Giménez fue enviado al centro de procesamiento en Broadview, Illinois, pero fue luego trasladado a otro lugar y subsecuentemente su abogado Kevin Herrera, director legal de la Alianza Raise the Floor, lo encontró en el centro de detención migratoria en North Lake en el estado de Michigan.

Giménez, quien tiene permiso de estar en este país, dijo que estuvo detenido en Grand Rapids, Michigan, con otros 1,800 inmigrantes.

“Sus vidas fueron también arrebatadas de ellos”, dijo Giménez, “y muchos de ellos no han tenido la suerte de abandonar esa cárcel. Muchos estaban sin esperanzas sobre su futuro, Y algunos fueron deportados a países en donde ellos no tienen ni familias ni amigos. Y todo esto ocurrió por los caprichos de un gobierno que esta en contra de los inmigrantes”.

“Por favor cuídense y estén alerta cuando ICE este en las calles”, advirtió Giménez.

El jornalero dijo que él está legalmente en el país siguiendo un proceso de legalización y ha estado cumpliendo con los requisitos legales así que no entiende por qué lo detuvieron el pasado 12 de septiembre en Chicago cuando iba a la peluquería con su esposa.

El hispano le dio gracias a La Unión Latina de Chicago, a la Alianza Raise the Floor y a la Iglesia Episcopal St. Paul & The Redeemer por sacarlo del centro de detención y poder regresar a Chicago con su esposa.

“Si no hubiera sido por la comunidad, yo no estaría aquí hoy”, destacó Giménez.

Kevin Herrera, abogado de Giménez y director legal de la Alianza Raise the Floor, dio que inicialmente las autoridades le negaron acceso a su cliente.

“Después de la presión de la comunidad y funcionarios electos que tuvieron una conferencia de prensa en frente del centro Broadview, las autoridades ahí los enviaron a Michigan”, dio Herrera.

A Giménez, dijo Herrera, le negaron un debido proceso en su caso y también le negaron acceso a él, su abogado.

“El caso de William es un ejemplo de lo que comunidades organizadas pueden lograr”, dijo Miguel Alvelo Rivera, director ejecutivo de La Unión Latina de Chicago, la cual defiende a los jornaleros en el área metropolitana de Chicago.

“Siendo un líder visible en el movimiento obrero y estar comprometido con su iglesia y su comunidad hizo posible a múltiples redes de apoyo salir rápido a su defensa”, agregó Rivera.

