5 preguntas importantes sobre Medicare Advantage respondidas: lo que necesita saber antes del 7 de diciembre

Contar con un seguro médico que satisfaga nuestras necesidades únicas y respalde nuestro estilo de vida se vuelve aún más importante a medida que envejecemos. Y justo ahora es un momento crucial para tomar decisiones, en especial para aquellos que tienen Medicare o que ayudan a sus seres queridos elegibles.

Durante el período de inscripción anual hasta el 7 de diciembre, las personas elegibles pueden seleccionar un plan de Medicare Advantage o de medicamentos recetados para 2026. Con tantas opciones, es fácil sentirse abrumado, por lo que Alex Calderón, Director de MarketPoint de Humana, ofrece orientación sobre la búsqueda y elección de un plan.

¿Qué es Medicare y qué deberían saber las personas sobre la selección de un plan para 2026?

Medicare es un seguro de salud para personas mayores de 65 años o para aquellos que son más jóvenes y elegibles debido a una discapacidad que califica. Hay dos tipos principales: Medicare Original , que es ofrecido por el gobierno y cubre las facturas médicas y las consultas; y los planes de Medicare Advantage que son proporcionados por aseguradoras privadas, como Humana.

Los planes de Medicare Advantage incluyen todo lo que Medicare Original abarca y también pueden ofrecer beneficios adicionales, como cobertura dental, de la visión o auditiva.

¿Qué otros beneficios vienen con un plan de Medicare Advantage?

Con Medicare Advantage, garantizamos que tus costos médicos cubiertos, incluidas las visitas al médico y la atención de emergencia necesaria, nunca superarán un monto máximo de desembolso, el cual conocerás por adelantado. Los planes de Medicare Advantage también ofrecen acceso a amplias redes de médicos, hospitales y farmacias, y algunos incluso incluyen programas donde puedes recibir recompensas por realizar ciertas acciones saludables, como completar exámenes preventivos.

Estos planes ofrecen costos predecibles y beneficios consistentes para sus miembros, ayudándolos a planificar sus necesidades de atención médica con confianza. Realmente hay mucho que aprovechar con un plan de Medicare Advantage.

¿Cómo encajan la atención primaria y la atención preventiva en un plan de Medicare Advantage?

La atención primaria es la base de una buena salud: es donde se realizan revisiones periódicas, se gestionan los problemas de salud continuos y se establece una relación con un proveedor que lo comprende y comprende sus antecedentes médicos. A pesar de su importancia, una encuesta reciente reveló que más de la mitad de las personas mayores de 65 años no acuden regularmente a un proveedor de atención primaria.

Las revisiones periódicas y los exámenes preventivos son fundamentales para poder mantener un bienestar a largo plazo y mantenerse independiente durante el mayor tiempo posible. Con las revisiones periódicas pueden realizarse exámenes preventivos y de diagnóstico clave, como de mamas, colorrectales y de densidad ósea.

¿Cuáles son los planes de Necesidades Especiales de Doble Elegibilidad y quién califica para ellos?

“Doble elegibilidad” significa que usted califica para Medicare y Medicaid. Ahí es donde entran en juego los D-SNP, o Planes de Necesidades Especiales de Doble Elegibilidad. Estos son planes de Medicare Advantage diseñados específicamente para personas con ambos tipos de cobertura.

Los D-SNP ayudan a coordinar los beneficios bajo un solo plan, lo que facilita el manejo de la atención. Estos planes a menudo incluyen apoyo adicional con cosas como medicamentos recetados, beneficios dentales, de la vista y de la audición y ayuda para pagar artículos cubiertos de venta libre como vitaminas, analgésicos y suministros de primeros auxilios.

*Algunos planes D-SNP también ofrecen apoyo con alimentos, servicios públicos, alquiler y más si tiene una afección crónica elegible que cumpla con ciertos criterios.

Chicago tiene una gran población de veteranos. ¿Funcionan sus beneficios de la Administración de Veteranos (Veterans Administration, VA) con Medicare?

Puede conservar sus beneficios de la VA y seguir inscribiéndose en un plan de Medicare Advantage. De hecho, la VA alienta a los veteranos elegibles a inscribirse en Medicare incluso cuando reciben beneficios de atención médica de la VA. Tener un plan Medicare Advantage proporciona acceso a una red más amplia de médicos, farmacias y hospitales, lo que ofrece la flexibilidad de recibir atención fuera de la VA cuando sea más conveniente.

Puede ver proveedores que estén más cerca de casa, evitar largos tiempos de espera u obtener atención cuando viaje. Los planes de Medicare Advantage también pueden ayudar a cubrir las brechas cuando la atención de VA no esté disponible o no sea práctica. Incluso si se encuentra en un centro autorizado por la VA, los planes de Medicare Advantage pueden cubrir servicios que la VA no cubra.

Desde ahora hasta el 7 de diciembre, es esencial que revise detenidamente sus opciones y evalúe lo que más le conviene, su estilo de vida y sus necesidades de atención médica, para que pueda llegar al 2026 con confianza y centrarse en vivir la vida al máximo.

Humana es una organización de Medicare Advantage HMO, PPO y PFFS. Humana también es un plan de necesidades especiales elegibles dual HMO SNP, PPO SNP con un contrato con Medicare y un contrato con el programa estatal Medicaid. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del contrato.

*Este subsidio para gastos es un programa especial para miembros con condiciones de salud específicas. Las condiciones que califican incluyen diabetes mellitus, trastornos cardiovasculares, enfermedades mentales crónicas e incapacitantes, trastornos pulmonares crónicos o insuficiencia cardíaca crónica, entre otros. Algunos planes requieren al menos dos condiciones y otros requisitos aplican. Vea la Evidencia de cobertura del plan para más detalles. Si usa este programa para alquiler o servicios públicos, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) requiere que se informe como ingreso si busca ayuda. Comuníquese con su oficina local de HUD si usted tiene preguntas.

