Juez ordena a ICE liberar a cientos de personas detenidas durante redadas de inmigración en Chicago

Un juez federal en Chicago ordenó la liberación de cientos de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras determinar que muchas de ellas probablemente fueron arrestadas de manera ilegal, violando un decreto de consentimiento vigente que limita las operaciones de control migratorio en la región.

El juez Jeffrey Cummings, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, falló el miércoles que ICE debía liberar a 13 personas antes del viernes, quienes, según reconoció la administración Trump, fueron detenidas sin órdenes judiciales ni causa probable.

El juez también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzar a liberar a hasta 615 detenidos adicionales bajo programas de alternativas a la detención, como monitoreo con grillete electrónico o supervisión comunitaria, antes del 21 de noviembre, mientras el tribunal determina si sus arrestos violaron el decreto.

La orden surge de un litigio en curso sobre el decreto de consentimiento federal Castañon Nava, un acuerdo alcanzado en 2022 luego de que el National Immigrant Justice Center (NIJC) y la ACLU de Illinois demandaran en nombre de la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), Organized Communities Against Deportations y varios demandantes individuales.

El decreto prohíbe que ICE y otros agentes federales de inmigración en el área de Chicago realicen arrestos sin órdenes o causa probable, una práctica que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, ha resurgido en los últimos meses bajo la Operación Midway Blitz de la administración Trump.

Además de ordenar las liberaciones, el juez Cummings instruyó a ICE a suspender los procedimientos de deportación y salida voluntaria de las personas en proceso de ser liberadas, garantizando que no puedan ser removidas del país antes de que sus casos sean revisados.

Datos preliminares proporcionados por la administración Trump sugieren que, de las 1,852 personas arrestadas en el área de Chicago antes del 7 de octubre, hasta 1,100 ya han sido deportadas o han abandonado el país voluntariamente, posiblemente sin el debido proceso. Esa cifra no incluye los arrestos realizados después del 7 de octubre ni aquellos efectuados por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) actuando bajo la autoridad de ICE.

“Estamos agradecidos de que el juez Cummings reconozca la urgencia de este momento y haya ordenado a la administración Trump permitir que cientos de personas salgan de los centros de detención inhumanos donde se les mantiene ilegalmente, para tener la oportunidad del debido proceso que nuestras leyes requieren”, dijo Mark Fleming, subdirector de litigios del NIJC, en un comunicado de prensa. “Las comunidades de toda el área de Chicago han sido traumatizadas por las acciones caóticas y violentas de ICE y otros agentes federales en nuestros vecindarios en los últimos meses, y potencialmente cientos de familias ya han sido separadas de manera permanente como resultado de arrestos ilegales y deportaciones aceleradas sin debido proceso. El NIJC y nuestros socios continuaremos exigiendo justicia para nuestras comunidades y rendición de cuentas para la administración sin ley a la que nos enfrentamos”.

Michelle García, subdirectora legal de la ACLU de Illinois, calificó el fallo como “un buen día” para quienes fueron detenidos injustamente.

“Además, el tribunal señaló que más de 600 personas adicionales podrían ser liberadas en una semana bajo fianza o monitoreo electrónico, mientras las partes determinan si sus arrestos violaron el decreto de consentimiento”, dijo García. “Lo más importante es que el tribunal se comprometió a hacer cumplir nuestro acuerdo con el gobierno federal, un paso que crea un camino para que aún más de las cientos de personas arrestadas y detenidas ilegalmente durante la Operación Midway Blitz sean liberadas. El tribunal está haciendo que ICE y CBP rindan cuentas por violar la ley”.

Fred Tsao, asesor principal de políticas en ICIRR, celebró la decisión como “una gran victoria para nuestra comunidad y para el estado de derecho”. Señaló que el fallo subraya la “ilegalidad” de las recientes operaciones federales de inmigración, que han “separado familias innecesariamente, devastado distritos comerciales y sembrado el terror en nuestras comunidades”.

En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en X (antes Twitter) que la decisión “pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

“En cada paso, jueces activistas, políticos santuario y alborotadores violentos han intentado impedir que nuestros oficiales de la ley arresten y expulsen a lo peor de lo peor”, dijo DHS el pasado miércoles. “Ahora, un JUEZ ACTIVISTA está poniendo directamente en riesgo la vida de los estadounidenses al ordenar que 615 extranjeros ilegales sean liberados en la comunidad”.

El juez Cummings ordenó al DHS entregar a los abogados de los demandantes una lista completa de todos los arrestos realizados por ICE y CBP entre el 11 de junio y el 12 de noviembre antes del 19 de noviembre. El tribunal revisará entonces el conjunto completo de arrestos para determinar el alcance de las violaciones al decreto de consentimiento.

El NIJC y la ACLU afirmaron que continuarán supervisando el cumplimiento de la orden y presionando por la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente.

