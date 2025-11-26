Violaciones de derechos a inmigrantes ponen a prueba la democracia: el llamado urgente de una abogada especialista en derechos civiles

En un momento de tensión política sin precedentes, la abogada de derechos civiles Kira Romero-Craft, investigadora del Brennan Center for Justice, advierte que las violaciones a los derechos de los inmigrantes no son solo un síntoma de un sistema migratorio roto, sino una amenaza directa a la democracia estadounidense. Y en ese escenario, afirma, la comunidad latina tiene un poder decisivo que todavía no está ejerciendo plenamente.

Romero-Craft —que antes de trabajar en el Brennan Center representó a niños indocumentados en cortes locales, estatales y de inmigración— recuerda su paso por esos casos como una revelación brutal: “Te das cuenta de que el sistema no está listo para los cambios que ya están pasando, pero también de lo que deberíamos esperar y exigir”, declaró durante una entrevista en el programa “Es martes de decisiones” del Local Latino News Collaborative (LLNC).

Su experiencia trabajando con niños en movilidad la llevó a litigar casos sobre derecho al voto y a promover programas de participación cívica enfocados en comunidades latinas.

UN PAÍS EN UN MOMENTO QUE “NUNCA HABÍAMOS VIVIDO”

Desde el Brennan Center, una organización sin filiación política dedicada a estudiar y defender la democracia, Romero-Craft mira con preocupación la evolución jurídica y política del país. Destaca una reciente decisión de la Corte Suprema que permite a autoridades realizar perfilado racial en ciertas circunstancias: detener o interrogar a personas por hablar español, parecer latinas o encontrarse en espacios donde también haya indocumentados.

“Es algo muy diferente a lo que hemos vivido antes”, alerta.

La administración actual, dice, ha cambiado sus prioridades para permitir detenciones expeditas basadas en presunciones, no en pruebas. Eso abre la puerta a abusos masivos y normaliza prácticas que erosionan las libertades civiles de todos, no solo de los inmigrantes.

CONSTRUIR UN REGISTRO HISTÓRICO

Aunque la existencia de centros de detención no es nueva, Romero-Craft insiste en que hoy tienen una visibilidad distinta: “Se han hecho más famosos con esta administración”.

A esto se suman las faltas al debido proceso, como detenciones sin acceso inmediato a representación legal o sin información clara sobre el estatus del caso. Por eso, considera urgente documentar cada abuso, no solo para denunciar, sino para construir un registro histórico que obligue a cambios legislativos.

Para Romero-Craft, el deterioro de los derechos civiles debería convertirse en una alarma política para la comunidad latina. Pero la realidad es que la participación electoral latina sigue siendo la más baja entre los principales grupos demográficos del país.

“La reforma migratoria no ha pasado en este país por falta de presión de la comunidad”, afirma. Décadas sin avances legislativos han dejado a millones sin una vía clara hacia un estatus migratorio seguro, y ese vacío se ha convertido —de manera peligrosa— en una herramienta política.

MAYOR PARTICIPACIÓN LATINA EN LA ESCENA POLÍTICA

La abogada insiste en que quienes sí pueden votar, quienes pueden llamar a sus congresistas, quienes pueden aparecer en medios o elevar denuncias, tienen el privilegio y la responsabilidad de hacerlo: “Este momento difícil afecta no solo a los inmigrantes, sino a todas las personas que creen en la democracia y la igualdad”.

Romero-Craft recuerda una visita al Capitolio estatal de Florida donde un grupo de estudiantes le confesó que nunca había conocido a una abogada latina. Esa brecha de representación revela un obstáculo adicional para el empoderamiento político: si los jóvenes latinos no ven a personas como ellos en roles jurídicos o institucionales, es más difícil imaginarse defendiendo derechos o influyendo en políticas.

“Una no se ve de esa forma, pero la cifra de abogados latinos es baja. Somos pocos, pero lo importante es encontrar aliados y abrirse camino”, explica.

DEL MIEDO A LA ACCIÓN COLECTIVA

El mensaje final de Romero-Craft es claro: las violaciones de derechos deben transformarse en organización, no en silenciamiento.

Eso implica votar, presionar, denunciar y conocer las leyes que protegen a los votantes. Desde el Brennan Center impulsan iniciativas como El Glosario, un proyecto para traducir y explicar términos jurídicos complejos en español con el fin de democratizar información que suele quedar fuera del alcance de las comunidades latinas.

En un país donde las decisiones legales pueden cambiar el rumbo de millones, Romero-Craft cree que este es el momento para elevar la voz:

“Creo que las personas que tenemos el privilegio de usar nuestras voces para contar estas historias y acceder a los medios podemos influir. Necesitamos un cambio, y necesitamos un cambio rápido”.

—

