T-Mobile tiene una gran variedad de planes y dispositivos para regalar en esta época

Llega la época de compras y de encontrar el regalo ‘bueno, bonito y asequible’ que nos permite economizar y poner una sonrisa en el rostro de nuestros seres queridos. Es también la oportunidad perfecta para mostrar nuestras habilidades financieras al adquirir productos que nos permitan ahorrar para hacer realidad propósitos como un viaje o el pago inicial para un auto.

Y, precisamente, para esta temporada T-Mobile lanza ofertas que ayudan a las familias a ahorrar en planes de telefonía móvil sin sacrificar la calidad ni la fiabilidad y facilitan que esas metas tengan más probabilidades de hacerse realidad.

Hoy en día es importante mantenerse conectados en cualquier momento y lugar, y con T-Mobile no sólo puedes encontrar el mejor plan de telefonía para ti y tu familia con planes flexibles y la tecnología más avanzada, sino ahorrar hasta un 20% también en comparación con la competencia al cambiarte a cualquiera de sus planes Experience y obtener los beneficios incorporados que la competencia no ofrece.

Estas ofertas son especialmente valiosas para las familias latinas que siempre tratan de mantener los lazos familiares a pesar de cualquier distancia. Y para quienes una llamada o un mensaje les permite mantenerse al tanto de lo más último en el círculo social. Para mantener a todo el grupo conectado, nuevos clientes de T-Mobile pueden llevarse cuatro teléfonos 5G gratis, incluso el iPhone 17, y cuatro líneas por $25 por línea por mes con AutoPago, más impuestos y cargos.

Si quieres regalarle a tu hijo o a tu pareja un teléfono inteligente, las ofertas van desde obtener hasta $1,100 de descuento en cualquier modelo de Samsung Galaxy S25 al entregar un dispositivo elegible, en cualquier condición, hasta recibir un Motorola razr ultra gratis, incluyendo el exclusivo paquete Swarovski®, al agregar una línea de Experience More o Experience Beyond o entregar un dispositivo elegible.

Los dispositivos de T-Mobile permiten guardar momentos familiares. (Suministrada / T-Mobile) Crédito: Cortesía

Si buscas consentir a otros seres queridos esta temporada, T-Mobile tiene de todo un poco: desde relojes inteligentes y tabletas hasta accesorios para el día a día.

Entre las ofertas en relojes inteligentes y dispositivos para adolescentes, puedes agregar una línea de reloj elegible y obtener un Google Pixel Watch 4 gratis o $400 de descuento en un Samsung Galaxy Watch8. Para los más pequeños de tu lista puedes obtener el Reloj SyncUP KIDS Watch 2 gratis al agregar una línea.

Y si tienes en tu lista a alguien que disfruta de escuchar música, aprovecha que T-Mobile ofrece, por tiempo limitado, el altavoz Harman Kardon Onyx Studio 9 por solo $179.99.

La lista de ofertas y beneficios no se detiene allí.

La empresa operadora de red móvil ofrece a sus clientes Magenta Status, desde el primer día que son clientes, una membresía les permite acceder a un conjunto único de beneficios, que incluye un paquete de streaming en telefonía móvil con Netflix gratis, así como wifi gratis en vuelos, llamadas, textos y datos ilimitados al viajar en México, datos de alta velocidad en 21 países de Latinoamérica, ofertas y regalos semanales con T-Mobile Tuesdays y opciones de pago flexibles disponibles en línea y a través de la app T-Life para Android y iPhone.

Para facilitar la búsqueda de estos y otros regalos, T-Mobile lanzó su Guía de Regalos para las Fiestas 2025 que puedes encontrar en https://es.t-mobile.com/devices/tech-gifts.

Con su amplia gama de productos, T-Mobile se convierte en uno de los destinos ideales para hacer compras inteligentes sin sacrificar el bolsillo.