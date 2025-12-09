Dónde encontrar ropa de invierno gratis o de bajo costo en Chicago

A medida que bajan las temperaturas y el invierno se asienta en Chicago, muchas familias buscan conseguir ropa abrigada sin desbordar presupuestos ya muy ajustados. Aquí encontrarás dónde donar para ayudar a la comunidad o dónde conseguir abrigos, botas y artículos esenciales para el clima frío de manera gratuita o a bajo costo en toda la ciudad.

El Mercadito Gratis: Recibe donaciones de ropa nueva y usada en buenas condiciones para niños y adultos, utensilios de cocina y del hogar, abrigos. favor de llamar al 773-812-3150 para hacer una cita para la donación. El Mercadito Gratis, ubicado en 2124 S. Ashland Ave., ofrece ropa y utensilios para el hogar gratis o a bajo costo, abierto de domingo a miércoles de 10 am-1:30 pm, jueves de 2-5 pm, cerrado viernes y sábado. Web: www.pilsenfoodpantry.com/mercadito

All Chicago Winter Clothing Drive 2025: Ubicado en 651 W Washington Blvd #504. La colecta acepta abrigos y chaquetas, suéteres, sudaderas con capucha y camisetas de manga larga, calcetines térmicos, zapatos, botas, gorros, guantes, bufandas, cobijas y artículos para el clima frío, calentadores de manos, así como tarjetas de autobús y tarjetas de regalo. Web: allchicago.org/winter-drive-2025

Chicago Bears 37ª Colecta Anual de Abrigos: Dona abrigos nuevos o ligeramente usados en tiendas Jewel-Osco participantes y en Bears Fit (155 E Townline Rd., Vernon Hills) del 29 de octubre de 2025 al 16 de febrero de 2026. Si necesitas un abrigo o tienes preguntas, llama a la Línea Directa de Festividades del Ejército de Salvación al 773-353-8607 o revisa el punto de entrega más cercano en el sitio web de Jewel-Osco. Web: www.chicagobears.com/community/coat-drive

Cradles to Crayons Chicago: Proporciona artículos esenciales diarios para niños y familias que enfrentan falta de acceso a ropa. En su sitio web, puedes buscar por código postal para encontrar puntos locales de entrega de donaciones. Web: www.cradlestocrayons.org/chicago/take-action/donate-goods/find-local-drop-off

One Warm Coat: Busca por código postal para encontrar una colecta local donde puedas donar abrigos. Web: www.onewarmcoat.org/share-warmth/donate-coats

Casa Hernández Free Store: Ubicado en 3519 W North Ave, abierto los lunes de 4–6 pm, miércoles de 4–6 pm y sábados de 11–2 pm. La tienda gratuita ofrece artículos esenciales para el clima frío, incluidos abrigos, gorros, guantes y bufandas. Las donaciones se aceptan durante el horario de atención. Web: www.instagram.com/hpsolidaritynetwork

Warmest Winter Donation Drive: Funciona del 8 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026 y recibe juguetes nuevos o ligeramente usados, artículos de higiene nuevos (jabón, pasta dental, desodorante) y artículos de abrigo nuevos o ligeramente usados (ropa, abrigos, bufandas, guantes, cobijas). Su sitio web también ofrece una lista de ubicaciones de donación en todo Chicago. Web: www.socialworkschi.org/news/2025-warmest-winter

TaskForce Coat Drive: Ubicado en 9 N. Cicero Ave., abierto de lunes a jueves de 10 am–6 pm y viernes de 10 am–3 pm. Acepta donaciones de abrigos nuevos o ligeramente usados de todas las tallas, así como gorros, bufandas y guantes térmicos. Web: www.taskforcechicago.org/2025/09/29/keep-our-community-warm-taskforce-coat-drive

ICNA Relief Chicago Winter Drive: Ubicado en 2811 W Devon Ave., abierto lunes, martes y jueves de 9–2:30 pm y sábados de 9–1 pm. Proporciona abrigos y chaquetas nuevas. Web: www.facebook.com/groups/chicagoicnarelief/posts/2081287885963668

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.