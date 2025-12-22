Cómo Las Marías llevaron el espíritu navideño a Los Ángeles con “Caroling All the Way con Coca-Cola”

Coca-Cola está abrazando a los pequeños negocios y la cultura latina de una nueva manera. Este diciembre, la compañía de bebidas invitó al dúo emergente de música mexicana Las Marías a cantar villancicos en vecindarios latinos locales como parte de su activación “Caroling All the Way con Coca-Cola” en Los Ángeles, California. Esto fue lo que las hermanas gemelas, María Teresa y María Isabel, dijeron sobre la experiencia y sobre lo que consideran que marcará tendencia próximamente en la música regional mexicana.

La iniciativa navideña “Caroling All the Way con Coca-Cola” contó con villancicos interpretados por carolers de Coca-Cola, quienes además entregaron Holiday Kits de Coca-Cola a personas, familias y pequeños negocios para despertar el espíritu comunitario en tres ciudades: Los Ángeles, California; Miami, Florida; y Nueva York, Nueva York. Cada activación capturó interacciones íntimas entre familias, empleados y dueños de negocios locales, mientras eran acompañados con clásicos navideños con los que muchos crecimos. De acuerdo con el comunicado de prensa, la iniciativa estuvo “arraigada en la tradición de Coca-Cola de contar historias navideñas centradas en las personas”, y buscó destacar “los momentos auténticos de conexión y la verdadera magia que se crea cuando las personas comparten alegría entre sí”.

Crédito: Cortesía

Además, los Holiday Kits incluyeron artículos de Coca-Cola con temática de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, generando expectativa por lo que vendrá en 2026, cuando inicien los partidos de la justa mundialista. Y eso no fue todo. Coca-Cola tenía una sorpresa adicional preparada para su querida parada en Los Ángeles. Uno de los momentos más emocionantes de “Caroling All the Way con Coca-Cola” en la ciudad fue la presentación sorpresa de las originarias de Arizona, quienes interpretaron sus canciones navideñas favoritas, además de covers y música original. El dúo aportó un brillo festivo a lo que de otro modo habría sido un día laboral cualquiera en LA.

“Hoy estuvimos ‘Caroling All the Way con Coca-Cola’ en LA. La pasamos increíble con toda la gente tan linda de Los Ángeles. Todas las señoras que estaban trabajando ahí [en los pequeños negocios] lo disfrutaron mucho y bailaron con nosotras”, dijeron María Teresa y María Isabel sobre la experiencia, completando las frases de la otra. “La gente disfrutó mucho la música que les llevamos, el ambiente navideño y la vibra festiva de las fiestas que vienen”. El repertorio incluyó “Jingle Bells”, “Silent Night” y “Feliz Navidad”. También interpretaron favoritos fuera de temporada como “Mi Enemigo El Amor”, el clásico del regional mexicano “La Yaquesita”, y su cumbia tex-mex original, “Tú, Solamente Tú”.

Más allá del evento en sí, las hermanas gemelas dijeron sentirse entusiasmadas de formar parte de la activación para representar a las mujeres dentro de la música regional mexicana e inspirar a niñas pequeñas a seguir sus sueños musicales. Al mirar hacia lo que viene en la música, visualizan que las tendencias del regional mexicano se desplacen hacia un terreno country-pop. “No porque nosotras lo estemos haciendo, sino porque otros artistas, como Carin León, también lo están haciendo”, compartieron. “Siento que esa es la nueva tendencia y estamos muy emocionadas… En general, nos emociona ver cómo el regional está explotando ahora y cómo somos lo nuevo que viene fuerte. Estamos dominando las listas, y ser parte de eso es súper cool”.

Pero el corazón del día no fue únicamente la presentación, sino la reacción de las personas que visitaron. Dueños de negocios y empleados hicieron una pausa en su trabajo para escuchar y cantar. Miembros de la comunidad compartieron abrazos y risas. La alegría fue inmediata y genuina.

En una temporada pensada para la unión, Coca-Cola ayudó a transformar espacios cotidianos en pequeñas celebraciones de alegría, gratitud y orgullo cultural, recordándonos que las fiestas brillan más cuando se comparten. Como reflexionaron Las Marías: “Coca-Cola siempre se trata de la familia, y el hecho de que estemos reuniendo la alegría de la Navidad, y pudiendo ver todas las sorpresas y a la gente disfrutando de nuestra música y de Coca-Cola, es algo realmente especial”.