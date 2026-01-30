El alcalde Johnson promete responsabilizar penalmente a agentes federales que cometen abusos

El alcalde Brandon Johnson declaró el miércoles 28 de enero que planea convertir a Chicago en la primera ciudad del país en responsabilizar penalmente a los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza por presuntas conductas indebidas.

Hablando en el National Press Club en Washington DC, Johnson afirmó que “no existe la inmunidad absoluta en Estados Unidos” y se comprometió a explorar nuevas herramientas legales para desafiar lo que describió como las agresivas operaciones de inmigración del gobierno de Trump.

Al referirse a acciones federales que han atraído la atención nacional, incluyendo las muertes de Renée Good y el enfermero de UCI nacido en Illinois Alex Pretti en Minneapolis, Johnson dijo que la ciudad debe ir más allá de la protesta y adoptar “medidas de cumplimiento más estrictas que no se habían considerado previamente”.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo Johnson. “Si cometes un crimen, debes ser procesado como cualquier otra persona, sin importar la placa que tengas en el pecho o la máscara que cubra tu rostro”.

Durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a su discurso, el alcalde mencionó específicamente al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, advirtiendo sobre las graves implicaciones de una autoridad federal sin control.

“En lo que respecta a Gregory Bovino, hemos visto ejemplos de otras formas de tiranía que han llevado a campos de concentración y al intento de aniquilación de grupos de personas”, dijo Johnson. “Lo menciono porque no quiero que mi próxima respuesta minimice la gravedad de quién es. Por eso… el siguiente paso al que nos comprometemos es crear un camino para que alguien como Gregory Bovino pueda ser procesado”.

En Chicago el martes pasado, Johnson pidió un movimiento nacional coordinado y sostenido contra lo que describió como violaciones de derechos por parte de agentes federales, instando a una acción de una escala comparable a la del movimiento por los derechos civiles. Agregó que la ciudad está explorando medidas legales y de política pública para responsabilizar a ICE por abusos contra los derechos civiles en Chicago, Minneapolis y otras ciudades.

“Seguiré alentando a la gente a levantarse y alzar la voz contra este gobierno autoritario”, dijo Johnson. “Si no lo hacemos, todos estaremos sujetos al tipo de daño y crueldad que esta administración quiere seguir imponiendo a las personas trabajadoras de este país”.

Las declaraciones de Johnson se producen mientras residentes y activistas de Chicago han intensificado las protestas contra las acciones de inmigración federales. Miles se congregaron en el centro de la ciudad tras la muerte de Pretti, coreando por la abolición de ICE y exigiendo justicia para quienes han muerto durante operaciones de cumplimiento federales.

Los líderes estatales y de la ciudad también reaccionaron a los tiroteos en Minneapolis. El gobernador JB Pritzker pidió la desfinanciación nacional de ICE, diciendo: “Agentes federales enmascarados en Minnesota acaban de disparar y matar a otra persona. Debemos poner fin al ICE de Trump. Ahora. Detengan el financiamiento, detengan las ocupaciones, detengan los asesinatos. Pido a mis colegas gobernadores republicanos y demócratas en todo el país que tengan una respuesta unificada”.

Los senadores de Illinois Dick Durbin y Tammy Duckworth también se comprometieron a no votar a favor del financiamiento de ICE, la Patrulla Fronteriza ni del Departamento de Seguridad Nacional. El reciente proyecto de ley de asignaciones del Congreso financiaría las operaciones de custodia de ICE con $3,840 millones de dólares y aumentaría el presupuesto de Operaciones de Ejecución y Deportación a $5,450 millones.

“Las ejecuciones públicas a manos del gobierno nunca deberían ocurrir en ‘la tierra de la libertad’”, dijo Duckworth. “Ni un dólar más de los contribuyentes para el DHS, CBP o ICE de Trump”.

Además de la acción federal, legisladores de Illinois están impulsando proyectos de ley para limitar la autoridad del DHS. La representante Delia Ramírez (IL‑03) presentó la Melt ICE Act, que recortaría fondos para los programas de detención y monitoreo de ICE, debilitando efectivamente las operaciones de inmigración de la agencia.

“Nuestros impuestos no deben usarse para aterrorizar a nuestras comunidades ni violar nuestros derechos”, dijo Ramírez en un comunicado. “La Melt ICE Act es una línea en la arena y una declaración de que no vamos a alimentar el sufrimiento humano”.

La representante Robin Kelly (IL‑02), quien se postula para el Senado de EEUU, presentó a principios de mes artículos de juicio político (impeachment) contra la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Hasta ahora, 70 miembros del Congreso han coauspiciado la resolución, aunque la mayoría republicana en la Cámara de Representantes hace improbable que ese impeachment proceda.

“La secretaria Noem ha llevado su reinado de terror a Chicago, Los Ángeles, Minneapolis y comunidades en todo el país”, dijo Kelly en una conferencia de prensa al anunciar los artículos de impeachment. “Debe ser destituida por sus acciones. Ha violado su juramento de cargo y habrá consecuencias”.

Antes de las muertes de Pretti y Good, oficiales de inmigración federales ya habían estado involucrados en incidentes mortales en el área de Chicago. Silverio Villegas González fue muerto durante una parada de tráfico en Franklin Park, y Marimar Martínez fue baleada varias veces en Brighton Park mientras protestaba contra la actividad de ICE.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.