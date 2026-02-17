De las calles de Bella Vista al Capitolio: un boricua en pos del Tercer Distrito de Pensilvania

En un momento donde la representación latina en Pensilvania enfrenta un vacío histórico en Washington, surge una voz que combina la experiencia técnica de los altos niveles del gobierno federal con las cicatrices de quien creció en los barrios de Filadelfia. En la más reciente edición de “Es Martes de Decisiones”, bajo el marco del Latino Local News Collaborative (LLNC), conversamos con el Dr. Pablo Iván McConnie-Saad, un hijo de la migración puertorriqueña que hoy busca convertir su doctorado en políticas públicas y su paso por el Departamento del Tesoro en herramientas de cambio para el Tercer Distrito del Congreso.

Raíces en la resiliencia: “No podíamos comprar una casa por ser puertorriqueños”

La candidatura de McConnie-Saad no nació en un escritorio, sino en la calle 6 de Filadelfia. Durante la charla, Pablo relató con crudeza cómo su familia, llegada de Ponce en 1983, fue víctima de la discriminación sistémica y el acoso policial.

“Nuestra casa fue invadida por la policía… sacaron a mis hermanos con pistolas apuntándoles siendo niños. Destrozaron la casa buscando algo que no existía solo porque éramos la nueva familia puertorriqueña del bloque”, recordó.

Estas experiencias, lejos de amedrentarlo, cimentaron su visión política: la necesidad de un sistema judicial que rinda cuentas y una economía que no expulse a los trabajadores de sus vecindarios mediante la gentrificación y los prejuicios habitacionales.

Un experto en la maquinaria federal

A diferencia de otros perfiles políticos, McConnie-Saad llega con una hoja de vida robusta en la gestión pública. Posee un Doctorado (PhD) en Asuntos Urbanos y recientemente sirvió como Asesor Senior en el Departamento del Tesoro bajo la administración Biden.

Desde esa posición, trabajó en la implementación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), enfocándose en la transición hacia energías renovables y, sobre todo, en hacer que agencias como el IRS fueran más accesibles para la gente común y los pequeños empresarios.

Propuestas Clave para el Distrito:

Vivienda Asequible: Combatir el desplazamiento de familias latinas en áreas históricas.

Justicia Climática: Transformar la infraestructura energética para reducir costos y mejorar la salud pública en comunidades vulnerables.

Rendición de Cuentas: Exigir transparencia a agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE ante presuntas violaciones de derechos civiles.

El desafío del voto latino y el “dinero en la política”

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la barrera económica que enfrentan los candidatos que no provienen de las élites. Pablo fue enfático al criticar la métrica del dinero como indicador de viabilidad política: “Si no tienes dinero, no vales para nada ante ciertas organizaciones. Eso elimina a quienes realmente entienden lo que es trabajar y ganarse el pan”.

Para combatir la apatía del votante latino, su estrategia se aleja de los grandes anuncios y se centra en el “puerta a puerta”. “Voy a estar en cada vecindario… dar la oportunidad a la gente para que venga a hablar conmigo. Un congresista tiene el poder discursivo para educar al público y atraer recursos directamente a las escuelas y al transporte local”.

El hombre detrás del candidato: cocina, familia y futuro

Más allá de las leyes y la macroeconomía, conocimos a Pablo que recalienta arroz con habichuelas y se prepara para su rol más importante: ser padre. Casado con una médica residente, esperan a su primera hija el próximo mes, un evento que, como bien mencionamos en el programa, en la cultura mexicana significa que el bebé “trae la torta bajo el brazo”, un augurio de buena fortuna para su campaña.

Como vegetariano de segunda generación, Pablo vincula su estilo de vida con la justicia climática, argumentando que la forma en que consumimos y producimos alimentos afecta directamente la salud de nuestros recién nacidos y la calidad de nuestra agua.

Una decisión en nuestras manos

La participación de Pablo Iván McConnie-Saad en el proceso electoral de 2026 representa más que una candidatura individual; es un termómetro para medir el despertar del poder político latino en Pensilvania. Como comunidad, tenemos el reto de informarnos y decidir si queremos ser representados por quienes conocen nuestras luchas desde adentro.

¿Qué opinas tú? ¿Es la experiencia técnica en Washington lo que necesita Filadelfia, o es el arraigo vecinal lo que marcará la diferencia? Te invitamos a seguir conectado con Philatinos Radio para más ediciones de “Es Martes de Decisiones”.

—

Este artículo fue elaborado en el marco del Latino Local News Collaborative, un proyecto colaborativo de medios latinos hiperlocales que incluye desde Houston (TX) a La Esquina TX, desde Chicago (IL) a La Raza y desde Filadelfia (PA) a Philatinos Media y 2PuntosPlatform. El LLNC se propone ampliar la colaboración y las capacidades de los medios latinos en español y promover la difusión de contenidos para servir a las comunidades latinas de Estados Unidos.