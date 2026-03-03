Negocios latinos en Chicago aún padecen el impacto de la presencia de ICE

Meses después de la Operación Midway Blitz de la administración Trump y del aumento en la actividad de aplicación de la ley migratoria en Chicago, negocios de propiedad latina en toda la ciudad, desde Belmont Cragin hasta La Villita, siguen reportando caídas en ventas y en el tráfico de clientes, ya que el miedo a los agentes de ICE aún mantiene a muchos residentes en casa.

Los restaurantes, panaderías y otros negocios pequeños que dependen de clientes presenciales son los más afectados.

En Belmont Cragin, Cyndy Olivares, miembro de la comunidad involucrada con El Azteca, un restaurante mexicano en W. Fullerton Ave., dijo que el restaurante experimentó una disminución “definitiva” en las ventas durante el periodo de mayor actividad de las redadas. Aunque el restaurante estaba disponible en plataformas de entrega como Uber Eats, GrubHub y DoorDash, comenzaron a ofrecer incentivos, como entrega gratuita en pedidos mayores a $70, para fomentar las ventas y mantener seguros a los clientes en casa.

El personal también está capacitado sobre cómo responder si agentes de ICE llegan, incluyendo ofrecer refugio a las personas y tener silbatos de seguridad e información sobre los derechos disponibles, añadió Olivares.

“Es muy impactante y con propósito la manera en que están tratando de ayudar a la comunidad de la mejor manera posible, siendo un restaurante y no un defensor en otra organización”, dijo Olivares a La Raza.

Negocios locales de larga data también han visto disminuciones importantes. En Panadería Coral, ubicada en la Calle 26 de La Villita durante más de 40 años, la propietaria Gloria Canchola dijo que las ventas cayeron un 14% respecto al año pasado y hasta un 40% durante octubre, la temporada de pan de muerto. Describió una desaceleración “drástica” inmediatamente después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero de 2025, coincidiendo con el temor a redadas.

Canchola también dijo que los negocios continúan teniendo dificultades para cubrir la nómina. Con 14 empleados en Panadería Coral, Canchola comentó que ha tenido que reducir horas de trabajo en lugar de despedir a alguien y comprar menos mercancía para reducir costos. Muchos clientes están cada vez más cautelosos con su dinero y dudan en gastar, explicó.

“Todo está subiendo”, dijo. “No podemos aumentar los precios porque muchos de nuestros clientes ni siquiera están trabajando. Tienen miedo de ir a trabajar”.

Silvia Bonilla, directora del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Illinois en la Cámara de Comercio Hispana, dijo anteriormente a La Raza que áreas predominantemente latinas como La Villita y Belmont Cragin siguen sintiendo el impacto económico de las redadas, incluyendo pérdida de ingresos. Los restaurantes y otros negocios que dependen del contacto directo con el público fueron particularmente afectados.

Apoyo a negocios afectados

Para ayudar a los negocios latinos y vecindarios afectados, la Cámara de Comercio Hispana de Illinois lanzó el programa Iniciativa de Comunidades Resilientes el 5 de febrero. El programa ofrece microbecas de entre $1,500 y $5,000 para ayudar a cubrir gastos inmediatos, además de campañas de “Compra Local” para aumentar el tráfico de clientes en los corredores comerciales afectados.

La iniciativa también incluye seminarios web y recursos para ayudar a los emprendedores a enfrentar desafíos legales y financieros relacionados con la aplicación de leyes migratorias, en colaboración con el Consulado General de México en Chicago y otras organizaciones.

A pesar de las pérdidas, algunos negocios están encontrando formas de retribuir a la comunidad. El Azteca, cuyo interior fue destruido por un incendio durante la pandemia de covid-19, reunió apoyo del vecindario con eventos de taco truck y posteriormente organizó una recaudación de fondos para entregar alimentos de Acción de Gracias a familias.

“Somos un negocio pequeño”, dijo Olivares. “¿Qué podemos aportar realmente? Esto fue algo que… cuando hablamos de ‘dar de vuelta a la comunidad,’ esto es algo que es factible para ellos”.

Canchola destacó que la vitalidad cultural y económica del vecindario depende de la supervivencia de los negocios latinos pequeños y animó a los residentes a comprar local siempre que sea posible.

“Todos pagamos impuestos y a nuestros empleados e intentamos mantener nuestros negocios a flote”, dijo Canchola. “Todos estamos luchando”.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

