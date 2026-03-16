El 17 de marzo, si es ciudadano no se quede en casa y salga a votar

La elección primaria en Illinois es el próximo 17 de marzo de 2026 y los varios candidatos a los diferentes puestos han estado ocupados lanzando lodo y duda contra sus contrincantes.

Tal parece que, según muestran los “spots” pagados por ellos en la televisión, muchos de los candidatos han estado recibiendo donaciones de los donantes MAGA.

Tanto Juliana Stratton como Raja Krishnamoorthi, quienes están buscando ocupar el escaño que deja el senador Dick Durbin, se acusan uno al otro de haber recibido donaciones de los contratistas de ICE.

También buscando ganar este puesto de Durbin esta Robin Kelly, quien ya intentó enjuiciar a Kristi Noem, quien acaba de ser despedida por Trump.

Estos tres candidatos prometen luchar para “abolir a ICE”.

Otra contienda es por el puesto de presidente del Condado de Cook.

Brendan Reilly, un concejal, acusa a Preckwinkle de “subir los impuestos” constantemente.

Por su parte Preckwinkle acusa a Reilly de haber estado recibiendo fondos de Donald Trump y de hasta buscar afectar el estatus de Chicago como ciudad santuario.

Otra interesante contienda es entre el asesor del Condado Cook Fritz Kaegi y su retador Pat Hynes. Kaegi lleva tres periodos como asesor del condado desde el año 2018.

En un “spot” político, Hynes pinta a Kaegi como un asesor que no ha evaluado bien algunas propiedades. Me imagino que esta contienda está muy reñida debido a los altos impuestos a la propiedad en el Condado de Cook, incluyendo Chicago. Los incómodos votantes buscan un cambio.

En el Distrito 4, cuyo escaño en la Cámara de Representantes federal deja vacante Jesús ‘Chuy’ García, solo hay una candidata en la primaria demócrata, Patty García, jefa de oficina de ‘Chuy’ (aunque sin parentesco entre ellos) por lo que la votación que ella reciba podría ser un indicador del grado de aceptación o malestar que hay entre los ciudadanos luego de que, como se ha criticado, ‘Chuy’ la “coronó” como candidata demócrata al anunciar su retiro en el último minuto del registro de candidaturas en su partido, previniendo con ello que nadie más se postulara.

Bueno, la democracia funciona de esta manera: usted, ciudadano, estudie bien a sus candidatos en su distrito y vote por el que usted prefiera.

Sabemos que ningún candidato es perfecto, pero bajo la insistencia de los votantes los políticos se dan cuenta de que los votantes exigen un cambio.

Si es ciudadano, el día de la elección, 17 de marzo, no se quede en casa, por favor salga a votar. Y alce su voz y exija un mejor rendimiento de los políticos en su distrito. Eso también es parte de la democracia.

Mi nombre es Antonio Zavala y yo apruebo este mensaje.