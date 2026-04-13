La escritora Mayda Del Valle es la voz poética oficial de Chicago

¿Qué es una poeta laureada? Chicago tiene una y su nombre es Mayda Alexandra Del Valle y ella es puertorriqueña.

Ser la poeta laureada de Chicago significa que ella es la poeta oficial para crear poemas y recitarlos en ceremonias oficiales de Chicago, pero además pueda dar clases o talleres de poesía y enseñarles a los jóvenes este arte literario.

Del Valle, de 48 años, nació en Chicago de padres boricuas que inmigraron de Puerto Rico. Sus padres son Alejandro, un operador de una carretilla elevadora, y Carmen, una ama de casa.

Del Valle, quien de joven descubrió por sí sola su talento para la poesía, creció en el ‘cinturón de bungalows’ en la comunidad de Chicago Lawn.

Aunque en varios artículos de prestigiosas revistas se dice que ella es de Sur Chicago, ella es de este vecindario que se localiza por la calle 63 desde la avenida Kedzie hasta la Pulaski y hasta la avenida Cicero.

Del Valle fue nombrada poeta laureada de Chicago en enero de este año por el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales, la Biblioteca Pública de Chicago y la Poetry Foundation.

El alcalde Brandon Johnson fue quien dio el anuncio oficial de que la boricua había sido seleccionada entre varios competidores.

Ella servirá como poeta oficial por dos años, de 2026 hasta finales de 2028. Al haber ganado este honor, la hispana recibió un subsidio de $70,000 dólares.

Esto le puede servir para crear un nuevo libro de poesía y dar clases a las nuevas generaciones en este arte de crear imágenes y visiones de belleza con las palabras.

Logros de Mayda Alexandra

Del Valle ha publicado dos libros de su poesía hasta el momento. Los titulos son ‘A Southwest Girl’s Guide to Love and Sex’ (Tía Chucha Press); y ‘The University of Hip Hop’.

Aunque para la comunidad hispana de Chicago ella puede que no sea tan conocida, ella ha recibido en el pasado la atención de varios importantes medios.

En 2001, Del Valle ganó el campeonato de poesía ‘slam’ del Nuyorican Café en Nueva York.

Ella en ese mismo año fue nombrada ‘Poeta Slam Nacional’.

El diario The New York Times, la revista O de Oprah Winfrey y la revista del Museo Smithsonian han escrito artículos sobre ella y su talento poético. El Chicago Sun-Times también ha escrito sobre ella.

Del Valle también participó por seis temporadas en el programa televisivo ‘Russel Simmons Presents Def Poetry’.

Sus pasatiempos

Cuando Del Valle no está escribiendo o recitando su poesía, a ella le encantan las papas a la francesa o sea las ‘French fries’.

A esta brillante poeta, orgullo de su comunidad, también le gusta practicar la danza taina o boricua conocida como Bomba.

Esa danza es parte de su ser y de su identidad como mujer borinqueña.

Ella también ha enseñado poesía en escuelas y colegios y en algunos centros de detención para jóvenes.

En Los Ángeles ella es directora de programas para la organización Street Poets Inc. y ha sido poeta en residencia con el Chicago Poetry Center.

Del Valle es apenas la segunda persona en ser nombrada poeta laureada de Chicago. El primer poeta laureado fue avery r. young, quien aparte de ser un digno poeta es un educador, productor y compositor.

De poetas y rimas y ritmos

La poeta laureada Del Valle ha dicho a los medios que su influencia viene de poetas como Sonia Sánchez, Amir Baraka, Sandra María Esteves y Saul Williams.

Pero en Chicago han existido poetas como David Hernández y Salima Rivera, ambos finados y otros más como Carlos Cumpián, Joel Méndez, Crystal Vance Guerra, Sandra Cisneros, Ana Castillo, Luis Alberto Urrea, Luis J. Rodríguez, Pablo Ramírez, Yolanda Nieves, Gregorio Gómez, Olivia Maciel, Jesús Del Toro y Cristina García.

Viniendo de países con poetas tan famosos como José Martí, Pablo Neruda, Amado Nervo, Rubén Darío, Ramon López Velarde, Gabriela Mistral y Octavio Paz, los lectores concluirán que todos los hispanos traen la poesía y las rimas por dentro en su corazón.

Ahora Mayda Alexandra Del Valle llega a ocupar un espacio especial en ese nutrido grupo de poetas hispanos de la ciudad de Chicago. Enhorabuena.

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