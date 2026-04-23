Diez errores sobre la marihuana que pueden ponerte en problemas legales en Illinois

Illinois legalizó la marihuana recreativa en 2020, pero eso no significa que las personas estén completamente protegidas de problemas legales. Desde los límites de posesión y las restricciones sobre el consumo en público, hasta reglas laborales, regulaciones de vivienda e incluso posibles consecuencias migratorias, la desinformación continúa poniendo en riesgo tanto a residentes como a visitantes.

Esta guía de orientación comunitaria aclara algunas de las ideas equivocadas más comunes sobre la marihuana y explica qué establece realmente la ley en Illinois, ofreciendo información práctica y educativa para que las personas tomen decisiones informadas.

FICCIÓN VS. REALIDAD

1) Ficción: “La marihuana recreativa es completamente legal en Illinois, así que puedes hacer lo que quieras”.

Realidad: El uso recreativo de cannabis es legal para adultos mayores de 21 años, pero la ley de Illinois continúa regulando cuánto se puede poseer, dónde se puede consumir y cómo debe transportarse.

Los residentes de Illinois pueden poseer legalmente hasta 30 gramos de flor de cannabis, 5 gramos de concentrado o productos infusionados con marihuana que contengan hasta 500 miligramos de THC. El cannabis no puede consumirse en lugares públicos ni dentro de vehículos, y debe transportarse en un envase sellado y a prueba de olores.

Por qué importa: Muchos problemas legales surgen por malentendidos de “pensé que era legal”, no por intención. Las personas a menudo asumen que tener un recibo las protege, pero la cantidad sigue siendo importante.

Consejo práctico: Conoce las reglas básicas antes de comprar, portar o compartir cannabis.

2) Ficción: “Puedes consumir marihuana en cualquier lugar”.

Realidad: “Legal para comprar” no significa “legal para usar en cualquier lugar”. El cannabis solo puede consumirse en residencias privadas o en lugares donde el propietario haya autorizado explícitamente su consumo. No se permite el consumo en lugares públicos, incluyendo calles, aceras, parques, bares, restaurantes, lugares de trabajo o cualquier espacio abierto al público. El uso de cannabis también es ilegal dentro de vehículos, ya sea que estén en movimiento o estacionados. Los aeropuertos y edificios gubernamentales están bajo jurisdicción federal, por lo que su uso continúa estrictamente prohibido en esas propiedades.

Por qué importa: El consumo en público es una de las formas más comunes en que las personas reciben citaciones o enfrentan consecuencias legales.

Consejo práctico: Si no podrías consumir alcohol legalmente en ese lugar, generalmente tampoco puedes consumir cannabis allí.

3) Ficción: “La marihuana no afecta a niños ni mascotas”.

Realidad: El humo de cannabis de segunda mano y la exposición accidental pueden afectar a los niños, y el THC puede ser peligroso para las mascotas. Los productos comestibles representan un riesgo especial porque pueden parecer alimentos comunes.

Por qué importa: Cuando un niño o una mascota se expone accidentalmente al cannabis, pueden producirse visitas médicas de emergencia o reportes oficiales. En algunos casos, esto puede generar preocupaciones relacionadas con negligencia o poner en riesgo a un menor, dependiendo de las circunstancias y de cómo se haya almacenado el producto.

Consejo práctico: Guarda todos los productos de cannabis de forma segura bajo llave, claramente etiquetados y fuera del alcance y la vista de niños y mascotas en todo momento. Trata los comestibles con el mismo nivel de cuidado que los medicamentos recetados.

4) Ficción: “El uso legal de marihuana no puede afectar tu empleo”.

Realidad: Aunque el cannabis recreativo es legal en Illinois, los empleadores pueden hacer cumplir políticas de drogas en el lugar de trabajo. En ciertas industrias, como aquellas sensibles a la seguridad o reguladas a nivel federal, el uso de cannabis puede resultar en medidas disciplinarias o despido, independientemente de su legalidad bajo la ley estatal.

Por qué importa: Las personas pueden enfrentar consecuencias laborales incluso cuando su uso de cannabis es legal conforme a la ley estatal.

Consejo práctico: Revisa cuidadosamente las políticas de drogas y seguridad de tu empleador, especialmente si tu función involucra seguridad, conducción o cumplimiento federal.

5) Ficción: “La marihuana no tiene consecuencias migratorias”.

Realidad: Aunque el cannabis recreativo es legal bajo la ley de Illinois, la inmigración se rige por la ley federal (nacional), donde la marihuana sigue siendo ilegal. Como resultado, el uso, posesión, almacenamiento o incluso admitir consumo pasado puede afectar negativamente ciertos asuntos migratorios, incluyendo solicitudes de visa, procesos de residencia permanente, entrevistas o decisiones discrecionales por parte de autoridades migratorias. Por esta razón, se recomienda firmemente buscar asesoría legal antes de poseer, consumir o declarar uso de marihuana.

Por qué importa: La legalización estatal no anula las reglas federales de inmigración. Acciones que son legales bajo la ley estatal pueden aún generar consecuencias migratorias bajo la ley federal, especialmente para personas que no son ciudadanas estadounidenses y que no están familiarizadas con cómo difieren ambos sistemas.

Consejo práctico: Las personas que no son ciudadanas estadounidenses deben consultar con un abogado de inmigración calificado antes de usar, poseer o almacenar cannabis.

6) Ficción: “Conducir después de usar marihuana no es una infracción grave”.

Realidad: Conducir bajo la influencia de cannabis es ilegal en Illinois. Una primera infracción por DUI generalmente se clasifica como un delito menor Clase A, que puede conllevar multas de hasta $2,500, posible tiempo en la cárcel y suspensión de la licencia de conducir. Los conductores también pueden enfrentar una suspensión sumaria de la licencia incluso antes de una condena judicial. La incapacidad no requiere necesariamente sentirse “high”.

Por qué importa: Las infracciones por DUI pueden resultar en antecedentes penales, sanciones económicas, pérdida de privilegios de conducir, aumento en los costos de seguro y consecuencias a largo plazo que van mucho más allá de una simple multa de tránsito.

Consejo práctico: No conduzcas después de usar cannabis. Planifica un transporte seguro con anticipación, tal como lo harías con el alcohol.

7) Ficción: “Las personas que viven en propiedades rentadas, incluyendo vivienda pública o subsidiada, pueden usar marihuana libremente”.

Realidad: El uso o posesión de cannabis puede estar restringido en muchas propiedades de alquiler, incluyendo vivienda pública o subsidiada a nivel federal, así como en alquileres privados o condominios, dependiendo del contrato de arrendamiento y las reglas de la propiedad. Muchos propietarios y programas de vivienda prohíben su uso o almacenamiento, especialmente en propiedades que siguen lineamientos federales, donde la marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, incluso si la ley estatal permite el uso adulto.

Por qué importa: Las violaciones pueden resultar en incumplimiento del contrato de arrendamiento, advertencias, multas o incluso procedimientos de desalojo, dependiendo de los términos del contrato, el programa de vivienda y las circunstancias.

Consejo práctico: Revisa cuidadosamente tu contrato de arrendamiento y las reglas de cualquier programa de vivienda. Si tu vivienda recibe fondos federales, sigue políticas federales o tu contrato incluye restricciones relacionadas con el cannabis, el uso o almacenamiento puede seguir estando prohibido incluso en estados donde la marihuana es legal.

8) Ficción: “La marihuana medicinal y la recreativa siguen las mismas reglas”.

Realidad: La marihuana medicinal y la recreativa en Illinois están reguladas de manera diferente. El cannabis médico requiere registro estatal y una condición médica que califique, mientras que el uso recreativo no lo requiere. Los pacientes pueden acceder al producto sin pagar impuestos especiales aplicables al uso adulto y, en algunos casos, pueden tener límites de posesión más altos cuando están autorizados por un médico. Los usuarios recreativos están sujetos a los límites estándar de posesión y a los impuestos correspondientes.

Por qué importa: Muchas personas asumen que tener una tarjeta de marihuana médica las protege automáticamente de todas las restricciones, lo cual no siempre es el caso.

Consejo práctico: Si eres paciente de marihuana medicinal, mantén tu registro vigente y lleva la documentación adecuada que demuestre el uso médico cuando sea necesario.

9) Ficción: “Los cargos anteriores relacionados con marihuana se eliminan automáticamente”.

Realidad: Algunos antecedentes pueden calificar para alivio legal, pero la elegibilidad y el proceso varían. Muchas personas asumen que la eliminación de antecedentes es automática cuando puede requerir pasos adicionales o verificación.

Por qué importa: Los antecedentes penales pueden afectar oportunidades laborales, de vivienda y otras áreas importantes de la vida.

Consejo práctico: Si tienes antecedentes relacionados con marihuana, busca orientación confiable sobre qué opciones de alivio pueden estar disponibles.

10) Ficción: “Los no residentes del estado de Illinois tienen los mismos derechos que quienes residen en el estado”.

Realidad: La ley de Illinois establece límites de posesión diferentes para quienes residen en el estado de Illinois y para quienes vienen de visita desde otro estado. Las personas que no residen en Illinois solo pueden poseer la mitad de las cantidades permitidas a los residentes del estado, es decir, hasta 15 gramos de flor de cannabis, 2.5 gramos de concentrado o 250 miligramos de THC en productos infusionados.

Por qué importa: Quienes visitan Illinois a menudo asumen que la legalización estatal aplica por igual a todos. Exceder los límites de posesión para visitantes, incluso de manera involuntaria, puede resultar en citaciones, multas u otras consecuencias legales.

Consejo práctico: Si visitas Illinois, conoce los límites reducidos de posesión para personas que no residen en el estado y evita portar cantidades que excedan lo que permite la ley.

Cicero Family Service (CFS), en colaboración con la Illinois Regional Care Coordination Agency (RCCA) y el Illinois Department of Human Services, Division of Behavioral Health and Recovery (IDHS/DBHR) impulsan la campaña de educación pública Marijuana for Real / Marihuana sin rodeos, lanzada originalmente el año pasado. Para más información, visite: www.InformateSinRodeos.org, www.GetInformedForReal.org.