El Sueño Americano Sigue Vivo, Pero las Familias Hispanas Temen que se Esté Alejando

Por Jeffrey Baldwin

El 4 de julio es una celebración de los ideales fundacionales de Estados Unidos: la libertad, la oportunidad y la convicción de que cualquier persona dispuesta a trabajar duro puede construir un mejor futuro.

Pero ahora que ha pasado otro Día de la Independencia, hay una pregunta que merece nuestra atención: ¿Se está volviendo más difícil alcanzar el Sueño Americano? Para muchas familias hispanas, la respuesta es cada vez más incierta. Siguen creyendo en el Sueño Americano, pero también les preocupa que sea cada vez más difícil alcanzarlo.

Durante generaciones, las familias hispanas han creído en una promesa sencilla: que si trabajan duro, respetan las reglas y asumen la responsabilidad de su propio futuro, pueden construir una vida mejor para ellas y para sus hijos.

Esa promesa ha inspirado innumerables sacrificios. Ha motivado a padres y madres a trabajar largas jornadas, a emprendedores a iniciar sus propios negocios y a familias enteras a dejar atrás la incertidumbre en busca de nuevas oportunidades. Esa es la promesa que está en el corazón del Sueño Americano.

El Sueño Americano no ha muerto. Pero la confianza en que la próxima generación tendrá las mismas oportunidades comienza a desvanecerse.

Nuestra encuesta nacional más reciente, realizada por The LIBRE Institute, cuenta esa historia. Las familias hispanas no han perdido la fe en el trabajo duro, la responsabilidad personal ni en la promesa de Estados Unidos. Lo que muchos están perdiendo es la confianza en que esos valores, por sí solos, serán suficientes para que la próxima generación salga adelante. De hecho, el 90 % considera que hoy es más difícil alcanzar el Sueño Americano que antes, mientras que el 64 % cree que el gobierno hace más difícil progresar. El aumento en el costo de vida, la falta de viviendas asequibles, la incertidumbre económica y las limitadas oportunidades de movilidad social han llevado a muchas familias a preguntarse si el camino hacia el éxito se ha vuelto más difícil de lo que debería ser.

Los padres se preguntan si sus hijos podrán algún día comprar una vivienda. Los pequeños empresarios se cuestionan si podrán seguir haciendo crecer sus negocios. Los jóvenes se preguntan si las oportunidades que inspiraron a generaciones anteriores seguirán existiendo para ellos.

Esta conversación no se trata únicamente de la inflación o del precio de la vivienda.

Se trata de si la oportunidad misma se está volviendo más difícil de encontrar.

El éxito de nuestro país nunca se ha construido únicamente sobre programas gubernamentales o estadísticas económicas. Se ha construido sobre la capacidad de las personas comunes de mejorar sus vidas mediante el trabajo duro, la innovación y la determinación. Cuando las personas creen que su esfuerzo puede traducirse en progreso, las comunidades prosperan. Cuando empiezan a dudar de que ese progreso sea posible, también comienza a erosionar la confianza en el futuro.

Esto es especialmente importante para las comunidades hispanas, que siguen siendo una de las más emprendedoras y dinámicas del país. Los negocios propiedad de latinos han crecido de manera extraordinaria en los últimos años, generando empleos, fortaleciendo las economías locales y ampliando las oportunidades en comunidades de todo Estados Unidos. Sin embargo, emprender, comprar una vivienda y alcanzar estabilidad financiera se vuelve cada vez más difícil cuando continúan aumentando las barreras para salir adelante.

Proteger el Sueño Americano significa mucho más que preservar el crecimiento económico. Significa garantizar que las familias tengan la libertad de construir una vida mejor. Significa crear un entorno donde el trabajo duro sea recompensado, la educación abra puertas y el emprendimiento pueda prosperar.

En The LIBRE Institute vemos esas aspiraciones todos los días. A través de programas de educación financiera, oportunidades educativas y trabajo comunitario, acompañamos a personas que luchan por mejorar sus vidas y construir un futuro más prometedor para sus familias. Sus historias nos recuerdan que el Sueño Americano sigue muy vivo, pero que no podemos darlo por sentado.

La buena noticia es que las familias hispanas no han perdido la fe en los valores que durante tanto tiempo han impulsado el éxito. Siguen creyendo en el trabajo duro. Siguen creyendo en la oportunidad. Siguen creyendo en la promesa de Estados Unidos.

El desafío que tenemos por delante es asegurarnos de que esos valores sigan generando oportunidades, no solo para esta generación, sino también para las que vienen.

El 4 de julio ya quedó atrás, pero la conversación que debería inspirar apenas comienza. El Día de la Independencia es mucho más que una celebración de nuestro pasado. Es un recordatorio de que las libertades y oportunidades que valoramos deben protegerse si queremos que perduren.

El Sueño Americano no ha muerto. Pero tampoco está garantizado.

Cada generación tiene una decisión que tomar: proteger las oportunidades que hicieron posible ese sueño o correr el riesgo de convertirse en la generación que permitió que comenzara a desvanecerse.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo

que La Raza no asume responsabilidad sobre los mismos.