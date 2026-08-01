Por Jeffrey Baldwin

El Sueño Americano nunca ha estado garantizado. Siempre ha dependido de personas dispuestas a trabajar arduamente, formar familias fuertes y asumir la responsabilidad de construir su propio futuro. Pero hoy, preservar esa oportunidad requiere algo más: comprender las políticas públicas que influyen en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

La Encuesta Nacional 2026 de The LIBRE Institute a votantes hispanos registrados presenta un panorama revelador. Si bien el 66% de los votantes hispanos aún cree que Estados Unidos ofrece oportunidades para quienes están dispuestos a trabajar por ellas, el 90% también considera que el Sueño Americano es hoy más difícil de alcanzar que para las generaciones anteriores. Aún más preocupante, el 64% cree que el gobierno dificulta salir adelante.

Estos hallazgos deberían llevarnos a hacernos una pregunta importante.

Si cada vez más familias sienten que las oportunidades se están alejando, ¿cómo pueden tomar decisiones informadas sobre las políticas que darán forma a su futuro?

La respuesta comienza con el entendimiento cívico.

Todos los días, los estadounidenses toman decisiones influenciadas por las políticas públicas. Ya sea al comprar una vivienda, abrir un pequeño negocio, elegir una escuela, prepararse para la jubilación o enfrentar el aumento en los costos de la atención médica, las políticas gubernamentales afectan nuestras vidas de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Sin embargo, muchas personas nunca han tenido la oportunidad de comprender plenamente cómo se toman esas decisiones o cómo pueden influir en ellas.

Por eso, la libertad comienza con el entendimiento, mucho antes del Día de las Elecciones.

Votar sigue siendo una de las responsabilidades más importantes en una sociedad libre. Pero la democracia se sostiene todos los días gracias a ciudadanos que entienden cómo funciona el gobierno, reconocen tanto sus derechos como sus responsabilidades y están preparados para participar de manera reflexiva en la vida cívica.

Esa responsabilidad es hoy más importante que nunca, porque Estados Unidos se ha convertido en una sociedad cada vez más compleja.

Las familias enfrentan el aumento del costo de vida, rápidos avances tecnológicos, mercados laborales en constante cambio y debates sobre políticas públicas que afectan prácticamente todos los aspectos de la vida diaria. Al mismo tiempo, consumimos más información que nunca, muchas veces a través de titulares, redes sociales y videos cortos que premian las reacciones inmediatas en lugar de una comprensión profunda.

El resultado no es necesariamente una sociedad mejor informada.

Con frecuencia, es una sociedad más abrumada.

Comprender las políticas públicas no se trata de volverse más político. Se trata de estar mejor preparado.

Preparado para entender cómo diferentes propuestas de políticas pueden afectar a tu familia.

Preparado para hacer preguntas con criterio, en lugar de aceptar consignas simplistas.

Preparado para distinguir los hechos de las opiniones.

Preparado para participar con confianza en las conversaciones que dan forma a tu comunidad.

Preparado para tomar decisiones que reflejen tus propios valores, en lugar de simplemente reaccionar ante las voces más estridentes.

Ese tipo de preparación fortalece a las personas, a las familias y a las comunidades, independientemente de su afiliación política. También fortalece la confianza.

Hoy en día, muchos estadounidenses expresan una confianza cada vez menor en las instituciones públicas. Aunque existen múltiples razones para ello, reconstruir esa confianza comienza con el entendimiento. Los ciudadanos que conocen cómo funcionan las instituciones, qué responsabilidades corresponden a los distintos niveles de gobierno y cómo las políticas públicas impactan la vida cotidiana están mejor preparados para participar de manera constructiva, incluso cuando existen desacuerdos.

Esta conversación es especialmente importante porque los hispanoamericanos continúan desempeñando un papel cada vez más relevante en el futuro de nuestro país.

Las familias latinas son emprendedoras, educadoras, dueñas de negocios, trabajadoras, madres, padres y líderes comunitarios cuyas contribuciones fortalecen nuestra economía y nuestras comunidades todos los días. A medida que su influencia continúa creciendo, también aumenta la importancia de garantizar que cuenten con el conocimiento cívico necesario para desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja.

En The LIBRE Institute, creemos que ampliar las oportunidades comienza por ampliar el entendimiento. A través de la educación cívica y el desarrollo de liderazgo, buscamos brindar a las personas el conocimiento y la confianza necesarios para comprender mejor las instituciones, los principios y las políticas públicas que dan forma a la vida cotidiana.

Porque los ciudadanos informados son ciudadanos empoderados.

El Día de las Elecciones siempre será importante.

Pero el futuro de una sociedad libre se construye mucho antes de depositar una papeleta en las urnas. Se construye cada vez que un padre o una madre comprende cómo una política educativa puede afectar el futuro de su hijo. Cada vez que un emprendedor entiende las reglas que rigen un nuevo negocio. Cada vez que un vecino decide informarse antes de reaccionar.

La libertad no se sostiene únicamente con la participación. Se sostiene con el entendimiento.

Y la democracia más fuerte es aquella en la que los ciudadanos están preparados no solo para votar, sino también para liderar.

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Jeffrey Baldwin es Director de The LIBRE Institute.Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Raza no asume responsabilidad sobre los mismos.