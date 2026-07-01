Cómo hacer una donación económica segura en apoyo de Venezuela

La Alianza Venezolana de Illinois (Illinois Venezuelan Alliance, IVA) está recaudando donaciones económicas para apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria dirigidos a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, que dejaron comunidades con viviendas dañadas, infraestructura afectada y necesidades humanitarias urgentes.

La organización sin fines de lucro lanzó una campaña de recaudación de fondos en línea e invitó a los miembros de la comunidad a realizar donaciones seguras que serán destinadas a las labores de respuesta de emergencia y recuperación en las zonas afectadas.

Las donaciones pueden realizarse de forma segura a través de la página web de Illinois Venezuelan Alliance en www.ilvenalliance.org.

Según la IVA, los fondos servirán para proporcionar suministros de emergencia, apoyo a familias desplazadas y afectadas, equipos y materiales para la recuperación comunitaria, además de respaldar a organizaciones locales que trabajan directamente en las comunidades impactadas.

“Cada contribución representa esperanza, apoyo y solidaridad para las familias venezolanas que enfrentan este difícil momento”, señaló la organización en su llamado a la comunidad.

La campaña indica que una donación de $25 puede ayudar a cubrir necesidades básicas de emergencia, $50 puede apoyar la entrega de suministros esenciales y las contribuciones de $100 o más pueden fortalecer los esfuerzos de recuperación comunitaria a largo plazo.

La IVA también informó que mantendrá a los donantes informados sobre el uso de los fondos recaudados y las acciones humanitarias apoyadas a través de la campaña.

La iniciativa de recaudación surge tras una serie de fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, causando daños considerables en comunidades costeras y dando paso a amplias labores de respuesta de emergencia. Las autoridades han reportado impactos significativos en el estado La Guaira y el Distrito Capital de Caracas, donde viviendas, edificios públicos e infraestructura sufrieron daños.

Además, cientos de réplicas han continuado afectando la región, complicando las operaciones de rescate y recuperación mientras los equipos de emergencia evalúan los daños y brindan asistencia a los residentes afectados.

Organizaciones de la diáspora venezolana han comenzado a movilizar ayuda para complementar los esfuerzos de respuesta, mientras grupos del área de Chicago coordinan apoyo financiero y asistencia de emergencia para las personas afectadas.

La IVA señaló que cada contribución, sin importar el monto, ayudará a brindar alivio y a respaldar los esfuerzos de recuperación de las familias afectadas por el desastre.

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