Raquel Sofía: “He aprendido que irse de la patria no significa olvidarla”

La cantante boricua se empapa de la cultura de 4 ciudades y la música latina que inunda sus calles en la serie web "Vidalexus RPM"

La música popular de su Puerto Rico natal y la voz hipnótica de Ella Fitzgerald son las principales fuentes de inspiración de Raquel Sofía, la nueva sensación del pop latino que triunfa con su primer álbum, “Te quiero los domingos”.

Hablamos con la cantantautora, que se encontraba de vacaciones familiares en un crucero celebrando el 65 aniversario de sus abuelos, sobre su música y su experiencia grabando “Vidalexus RPM – Reengineering Popular Music”, una serie web impulsada por Lexus y que sigue los pasos de Sofía mientras recorre varias ciudades estadounidenses en las que la música latina es protagonista.

¿Qué es lo más interesante de esta serie musical en la que eres protagonista?

La protagonista realmente es la música latina y cómo vive y crece en Estados Unidos, pero a través de ella cuenta también cómo las diásporas mexicana, puertorriqueña y demás viven y mantienen su cultura latina tan viva en este país.

Este proyecto es una de las cosas más lindas que me ha dado la música. No se pierdan el primer episodio de #VidaLexusRPM el lunes que viene. A video posted by Raquel Sofia (@raquelsofia) on Nov 4, 2016 at 10:59am PDT

¿Qué te animó a participar en el proyecto?

Lo que me interesó como artista y como autora es que me permite explorar otros géneros que normalmente no trabajo todo lo que quisiera, como el jazz, que me encanta y ya no tengo la oportunidad de cantarlo tanto como antes, y también la oportunidad de versionar canciones de otros artistas.

En cada capítulo visitas una ciudad: Chicago, Nueva York, Los Ángeles…, ¿tienes un episodio favorito?

Chicago fue el más especial porque, como te digo, el jazz es probablemente mi música favorita. Siempre quise ser Ella Fitzgerald y cuando estaba en la universidad cantar jazz es todo lo que hacía, pero el capítulo de Los Ángeles fue el más divertido porque se centraba en la música norteña tradicional de México y es el género y la cultura con la que menos familiarizada estoy. Fue muy emocionante.

¿Has aprendido algo nuevo sobre tus raíces boricuas grabando RPM?

Mi abuela se mudó a Nueva York en los años 50 y mis papas volvieron a la ciudad a estudiar cuando fueron a la universidad. Para mí fue muy especial llegar aquí y ver la bandera de nuestro país en todas partes y la cultura puertorriqueña tan viva y siendo una parte tan importante de Nueva York. Lo más importante que he aprendido que irse de la patria no significa olvidarla.

Soy super fan de @marcanthony y fue mega divertido grabar "Que Precio Tiene El Cielo" junto a @mrpauer y #VidaLexusRPM . Visiten vidalexus.com para el video completo. #MarcAnthony #QuePrecioTieneElCielo A video posted by Raquel Sofia (@raquelsofia) on Nov 16, 2016 at 5:12pm PST