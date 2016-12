Mira por qué los diseñadores más prestigiosos se niegan a vestir a Melania Trump

Dos diseñadores han comunicado publicamente su negativa a vestir a la futura Primera Dama

Pudiera pensarse que todos los diseñadores sueñan con vestir a una Primera Dama, pero no es así, por lo menos para los diseñadores estadounidenses Tom Ford y Marc Jacobs, quienes no quieren que Melania Trump luzca sus diseños.

Cuestionado sobre este tema, Ford aclaró que su decisión de no crear para Melania Trump obedece más a una razón económica que de política.

“Hace unos cuantos años me pidieron que la vistiera y decliné. Ella no es mi imagen”, contó Ford esta semana en el programa The View y quien abiertamente aceptó que votó por Hillary Clinton, rival política del Presidente electo.

“Incluso si Hillary hubiese ganado, no creería adecuado que llevara mi ropa. Es demasiado cara. Y no lo digo en un mal sentido. Los precios no están inflados, es lo que cuesta hacer esas cosas. Pero creo que para llegar a todo el mundo no se debe llevar necesariamente ropa cara“, consideró.

Quien sí dejó bien clara su negativa a crear vestidos para la esposa del Presidente electo de Estados Unidos fue Marc Jacobs, otro diseñador simpatizante de la candidata demócrata Hillary Clinton.

And we're off…! #upupandaway Una foto publicada por Marc Jacobs (@themarcjacobs) el 1 de Dic de 2016 a la(s) 7:58 PST

“No tengo ningún interés en vestir a Melania Trump. Personalmente, prefiero poner mi energía en ayudar a aquellos que han resultado dañados por Trump y sus partidarios”, explicó Jacobs.

El tema de los diseños que lucirá la esposa de Donald Trump parece dividir a los especialistas de la moda, Tommy Hilfiger aseguró que los diseñadores deberían estar orgullosos de vestir a Melania, pero la diseñadora Sophie Theallet no comparte esta opinión y anunció un comunicado que no participará ni se relacionará de modo alguno con la esposa del empresario.