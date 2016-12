El láser se vuelve una plaga en el Azteca

Pese a jugar de locales, varios integrantes del América fueron molestados con esta intensa luz verde que venía desde las gradas

Hace un par de semanas, el estadio Azteca estuvo en boca de todos, luego de que varios periodistas internacionales, así como diversos jugadores y representantes de la NFL se quejaran de la falta de educación y de civismo por parte del público que acudió al “recinto de Santa Úrsula” al encuentro entre Raiders y Texans.

En aquella ocasión, además del tradicional grito homofóbico, la gente no se cansó de lanzar aviones de papel al campo y lo peor de todo, es que hubo uno o varios graciosos que no se cansaron de apuntar a los jugadores con una molesta luz láser en color verde, en particular al quarterback de los Texans, Brock Osweiler.

Fans use lasers to distract Brock Osweiler on a key third-down: pic.twitter.com/Cjs3FZLGf7 — Chat Sports (@ChatSports) November 22, 2016

Este domingo, a pesar de jugar de locales, dicha falta de respeto volvió a verse en el duelo de semifinal entre América y Necaxa, en donde varios integrantes del conjunto azulcrema fueron víctimas de este intento por distraerlos de las acciones del encuentro.

En la zona técnica, Ricardo La Volpe fue apuntado, tanto en el cuerpo como en la cara por este rayo láser.

Moisés Muñoz también fue apuntado en varias ocasiones con dicho artefacto.

La semana pasada, en el duelo de semifinales frente a las Chivas, los jugadores del “Rebaño” también tuvieron que lidiar con este “enemigo” que cada día se hace más frecuente en el Azteca.