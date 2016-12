Nueva York lidera el top 10 de las ciudades más populares en Instagram

Es la ciudad que más se geoetiquetó durante 2016. Te decimos cuáles son las otras 9

Los viajes también se disfrutan en las redes sociales y son buena fuente de inspiración para otros. Con más de 500 millones de usuarios activos mensuales, Instagram ofrece un ranking de las ciudades más geoetiquetadas en el mundo y de los hoteles que más se usaron en las conversaciones.

corner. #NewYorkCity #HERElocationNYC #HERE A photo posted by Joerg Nicht // Berlin (@jn) on Dec 5, 2016 at 1:26am PST

El ranking lo encabeza Nueva York, como la más instagrameada. Siguen otras grandes capitales del mundo. A continuación, te presentamos el top 10 de Instagram:

Nueva York Londres Moscú Sao Paulo París Los Ángeles San Petersburgo Río de Janeiro Estambul Jakarta

Amazing things can happen, if you just believe. A photo posted by MISSHATTAN (@misshattan) on Dec 3, 2016 at 6:55pm PST

Los hoteles que encabezan el ranking de los usuarios durante 2016 son MGM Grand Las Vegas, W New York – Times Square, The Cosmopolitan of Las Vegas, Atlantis The Palm, Dubai, Caesars Palace (Las Vegas), Paris Las Vegas Hotel & Casino, Fontainebleau Miami Beach, Wynn Las Vegas, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel (Official) y The Venetian Macao.