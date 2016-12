Video: ¿Polo Morín, “obligado” a confirmar su romance con Lambda García?

El actor fue víctima de un hacker que publicó algunas imágenes comprometedoras con su colega

La noche de ayer el actor Polo Morín fue víctima de un hacker que publicó una serie de fotografías personales, algunas en donde aparece junto a Lambda García en un viaje a Europa, y otras en donde besa a un hombre, que supuestamente, fue su novio hace algunos años.

Desde hace más de un año, circularon rumores de un noviazgo entre Polo y Lambda, mismo que fue negado por ambos, sin embargo, Polo no quiere centrarse más en el tema y realizó un Facebook Live para aclarar las dudas.

El joven de 25 años aceptó que las fotos son reales, pero que fueron robadas y él nunca quiso publicarlas.

Polo pidió que el tema de su orientación sexual no sea relevante, ya que él se considera un ser humano amado y que ama.

Polo Morin sale del clóset hace una hora en live de Facebook. Le hackean cuenta y hacen públicas fotos personales junto a Lambda García. pic.twitter.com/5XdwDwX5Gq — El Clóset LGBT (@elclosetlgbt) December 8, 2016

Por su parte, Lambda García comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“Las palabras sobran. Lo he dicho antes… Sé fiel a ti, sé feliz. Y por sobre todas las cosas no dejes q alguien te quite el valor de ser tú”.

Las palabras sobran. Lo he dicho antes…se fiel a ti, se feliz. Y por sobre todas las cosas no dejes q alguien te quite el valor de ser tu. — Lambda García (@lambgarcia) December 8, 2016

POR: Nitzia Peña