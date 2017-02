Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 17 de febrero

Monster Jam

Aplastarán autos, harán retumbar el auditorio y levantarán polvo las camionetas monstruo durante el espectáculo titulado ‘Monster Jam’, que se realizará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) hasta el 20 de febrero. Boletos $22-$75. http://www.vivatumusica.com

Días gratis en los Museos de Chicago

Piérdete en un mar de peces coloridos y animales marinos durante los días gratis en el Acuario Shedd (1200 S. Lake Shore Dr.). Todos los residentes de Illinois podrán entrar sin costo con comprobante de residencia al museo el 18, 21, 27 y 28 de febrero. Del 21 al 23 y el 28 de febrero, de 9:30 am a 4 pm, el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) también ofrecerá entrada gratis para todos los residentes de Illinois con identificación. Podrás navegar por en un laberinto de maíz y subirte al tren de vapor durante tu aventura por el museo. El Museo Field, por su parte, es gratis para todo el mes de febrero de 9 am a 5 pm, mostrando comprobante de residencia en el estado. Y visita galaxias lejanas y prende sobre el universo durante los días sin costo para residentes de Illinois del 20 al 24 de febrero en el Planetario Adler (1300 S. Lake Shore Dr.) de 9:30 am a 4 pm. http://www.sheddaquarium.com, msichicago.org, http://www.fieldmuseum.org y http://www.adlerplanetarium.org

Pistas de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 5 de marzo, en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a 10 pm, y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines. http://www.millenniumpark.org

Ferrocarril encantado

Sigue al ferrocarril en miniatura mientras hace su viaje por las calles de una comunidad pintoresca en el Morton Arboretum (4100 Illinois Route 53, en Lisle) hasta el 19 de febrero, de lunes a viernes de 10 am a 4 pm, y sábado y domingo de 9 am a 4 pm. Boletos $6-$14. http://www.mortonarb.org

Chicago Auto Show

Navega el vehículo de tus sueños durante la edición número 109 del Chicago Auto Show, la exhibición de los últimos modelos de la industria automotriz, hasta el 20 de febrero, de 9 am a 10 pm. Boletos $7-$13. www.chicagoautoshow.com

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 26 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Sábado 18 de febrero

Concierto romántico

‘Palabras tristes’ y ‘Pero te vas arrepentir’ serán dos de las canciones que cantará el grupo de baladas y cumbias románticas Los Yonics durante el concierto y baile en el Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. En el evento musical también se presentarán las agrupaciones Los Guardianes del Amor, Los Mismos, Benetia y Su Sonora Tropicana, Fito Olivares y el Grupo Pegasso. Boletos por adelantado $35. http://www.vivatumusica.com

Exposición de flores ‘Spring Training’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) será transformado en un campo de beisbol con motivo del inicio de la temporada de entrenamiento. Además de las flores de primavera, también se exhibirá una réplica botánica del marcador famoso del estadio de los Cachorros de Chicago y del trofeo que recibió el equipo después de ganar la Serie Mundial. La exposición culminará el 14 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org/event/spring-flower-show-spring-training

Miércoles 22 de febrero

Concierto folclórico

El trío acústico Lone Piñón utilizará sus guitarras y violín para darle un toque único a sus interpretaciones de los huapangos tradicionales y las polkas mexicanas durante su concierto en el Old Town School of Folk Music (4545 N. Lincoln Ave.) a las 8:30 pm. La entrada es gratis. http://www.oldtownschool.org/concerts

Viernes 24 de febrero

Obra de teatro con sentido social

Estrenarán la puesta en escena ‘Allá en San Fernando’, del guionista local Raúl Dorantes, en el Teatro Center Stage (1665 Quincy Avenue, en Naperville) a las 7 pm. La obra en español sigue los pasos de los fantasmas de tres mujeres inmigrantes, quienes fueron asesinadas por un cártel de drogas. Boletos $15. http://www.brownpapertickets.com/event/2872652

Espectáculo de flamenco

Arrancará el festival de la música y cultura flamenco en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) a las 7 pm con la presentación del grupo de bailarines y músicos Ensemble Español Spanish Dance Theater y la compañía de baile Anabel Veloso. Boletos $35. http://www.brownpapertickets.com/event/2736194