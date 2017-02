JLo ayudará a Ricky Martin a prepararse para su show en Las Vegas

La estrella boricua revela que los principales críticos de su trabajo los tiene en casa...

El cantante Ricky Martin cuenta cada uno de los días que faltan para que dé comienzo la residencia de conciertos que ofrecerá en el nuevo Park Theater del Monte Carlo, en Las Vegas, a partir del próximo 5 de abril, una nueva aventura profesional que, como él mismo se ha encargado de recordar, le verá compartiendo ciudad con otros reputados intérpretes como Céline Dion, Cher, Britney Spears y, sobre todo, su buena amiga Jennifer Lopez.

Teniendo en cuenta la proximidad física y el bagaje con el que cuenta la diva del Bronx en relación con este formato de conciertos regulares, no resulta demasiado sorprendente que el ídolo boricua esté pensando en ponerse directamente en contacto con ella para que le proporcione algunos consejos que le ayuden a afrontar tan novedosa experiencia y emular así el éxito del que disfruta la neoyorquina con su espectáculo ‘All I Have’.

“Tengo que llamar a Jennifer, porque de todos los artistas que hay en Las Vegas ahora mismo es con la que tengo más relación. La llamaré y la preguntaré directamente: ‘Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo funciona todo esto?'”, reconoció Ricky a su paso por el programa nocturno de Jimmy Fallon.

Aunque esta sea la primera vez que se embarca en una aventura musical de estas características, que en principio le mantendrá atado a la llamada ciudad del juego hasta septiembre de este año, lo cierto es que el artista portorriqueño cuenta con una dilatada experiencia en lo que a las presentaciones en directo se refiere, lo que explica el enfoque metódico y exigente con el que se está preparando de cara a un espectáculo que, en el fondo, no difiere demasiado de sus últimas giras mundiales.

“La verdad es que estoy muy emocionado y estoy deseando empezar. Como siempre, estoy trabajando con un grupo increíble de músicos y voy a tener 18 bailarines en el escenario. Hemos invertido un montón de dinero en este proyecto, así que estoy convencido de que será un show espectacular. Sabemos que el público de Las Vegas está acostumbrado a presenciar eventos de calidad”, compartió en la misma conversación.

A diferencia de otras ocasiones, por el momento Ricky se resiste a confirmar si sus gemelos Matteo y Valentino (8) le acompañarán semanalmente en sus conciertos o si permanecerán en Los Ángeles, donde los tres residen junto al prometido del cantante, el artista Jwan Yosef.

“Cuando salíamos todos de gira, me veían actuar cada noche y eran muy duros conmigo. Una vez uno de ellos me dijo: ‘Papá, ¿qué pasó anoche? No me gustó mucho. Lo hiciste mejor ayer'”, se limitó a revelar sobre la implacable evaluación a la que se ve sometido por sus retoños.