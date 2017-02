¿Nuevo vídeo sexual de Kim Kardashian?

Mira qué dijo el representante de la socialité sobre estos rumores

La idílica vida que se ha labrado Kim Kardashian como estrella de telerrealidad, empresaria, gurú de las redes sociales, icono de moda y esposa del siempre polémico Kanye West se había visto amenazada estos últimos días por la aparición de una supuesta segunda parte del vídeo sexual que grabó junto a su exnovio Ray J en 2007.

Sin embargo, tras varios días de especulaciones sobre la existencia de imágenes nunca antes vistas y que podrían formar parte de otra cinta íntima de la entonces pareja, el representante de la más famosa del clan Kardashian ha desmentido tajantemente dicha información.

“No es una nueva cinta, es la misma cinta de siempre“, confirmó el representante de Kim al diario Daily Mail.

Pese a que la mujer de Kanye West se ha pasado los últimos diez años tratando de hacer que el mundo olvide el mencionado vídeo, en algunas ocasiones ha accedido a hablar de él para reconocer que uno de sus grandes remordimientos es haber sido tan irresponsable como para grabarse manteniendo relaciones sexuales frente a una cámara.

“Si de algo me arrepiento en esta vida, es de eso. Tal vez mucha gente me conozca por eso, pero yo no empecé mi carrera con ese vídeo“, confesó en una entrevista a LOVE Magazine en 2015.

“Intento dejarlo atrás, en el pasado, porque creo que todos hacemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero no puedes pasarte el resto de tu vida dándole vueltas al mismo asunto”, reflexionaba en la misma publicación sobre la filtración de su cinta sexual casera, que la sacó finalmente de la alargada sombra de su entonces amiga del alma Paris Hilton.